F1: Pierre Gasly è diventato socio di una squadra di calcio

Pierre Gasly entra a far parte del mondo del calcio, infatti, il pilota del team di F1 Alpine è diventato uno dei proprietari della squadra di calcio francese FC Versailles

La stella dell team di F1 Alpine Pierre Gasly, investe nel mondo del calcio, da ieri è diventato infatti uno dei proprietari della squadra di calcio dell‘FC Versailles. Il club che attualmente milita nella terza categoria francese, nel 2022 è riuscito nell’impresa di arrivare in semifinale di Coupe de France, salvo poi perdere contro il Nizza. Il team Alpine sta attraversando un periodo molto complicato sia in pista che fuori. La nuova A524 presenta tanti difetti ed è parecchio indietro rispetto ai competitor. La stagione è già in salita per Gasly ed il suo compagno Esteban Ocon, chiamati a reagire insieme a tutto il team nel prossimo GP d’Australia dove tra l’altro lo scorso anno i due si buttarono fuori creando non poche polemiche.

Pierre Gasly non ha mai nascosto il suo amore per il calcio, infatti ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha espresso la squadra per cui tifa ed il suo idolo calcistico:

Il mio idolo nel mondo del calcio è sempre stato Zinedine Zidane. Prima di arrivare in F1 giocavo a calcio, ci sono molto legato. Per chi tifo? Sono un grande fan del PSG.

Pierre Gasly, il pilota F1 è diventato socio di una squadra di calcio: ecco le sue parole

Quindi dicevamo non solo F1 per Pierre Gasly, ma ora anche co-proprietario della squadra di calcio FC Versailles. A margine dell’annuncio del club tramite i propri profili social, il pilota nativo di Rouen ha espresso tutta la sua gioia e orgoglio nell’intraprendere questo cammino:

Sono appassionato di calcio sin da quando ero piccolo e sono molto orgoglioso di diventare co-proprietario dell’FC Versailles. Voglio contribuire allo sviluppo del club a lungo termine e portare grande ambizione a tutto l’ambiente. Questo è l’inizio di una bella storia. Forza Versailles!

Il suo amore per il calcio lo ha persino portato a imprimere il numero 10 sulla sua monoposto di F1 in onore di Zidane. Ora Pierre Gasly avrà anche un impegno in più da portare avanti oltre a cercare di risollevare le sorti dell’Alpine. E voi che ne pensate di questo nuovo impegno di Pierre Gasly? fatecelo sapere nei commenti e restate connessi su tuttotek.it per non perdervi nemmeno una notizia dal mondo dei motori e non solo.