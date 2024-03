Come realizzare video interessanti: trucchi e consigli

Ci sono moltissimi personaggi interessanti in giro per il web, personaggi che si sono fatti un nome nel corso degli anni pubblicando dei bei video. Vuoi diventare uno di loro? In questa guida scoprirai come realizzare dei video interessanti

Okay, bello fantasticare su quanta fama avrai e quanti soldi avrai, ma sai cosa devi fare per ottenere lo stesso successo di altri personaggi del web? La comunicazione è tutto, ci sono tantissimi fattori che devi analizzare che si basano su questo. Oggi ci sono tanti modi per crescere sul web, prima lo si faceva perlopiù su YouTube. oggi ci sono tantissime altre piattaforme come TikTok, oppure Twitch, se hai molta creatività e spontaneità. A proposito di questo, abbiamo pubblicato anche una guida su come crescere su Twitch. Ma vuoi crescere in altri modi, ad esempio sui già citati YouTube o TikTok? Ti aiutiamo noi con questa guida su come realizzare video interessanti.

Storytelling | Come realizzare video interessanti

La prima cosa a cui devi pensare prima di realizzare un video è pensare a cosa vuoi raccontare. Hai un prodotto da sponsorizzare? Hai delle teorie riguardo a cosa accadrà in un futuro film? Vuoi descrivere qualcosa che ti appassiona? A prescindere dal tipo di argomento che hai scelto, devi raccontare. Questo è un qualcosa di innato nell’uomo da sempre, l’uomo vuole sempre avere una storia da ascoltare, che sia sotto forma di film, serie tv, videogioco, spettacolo teatrale, non ha importanza, devi saper raccontare una storia. Con questo non diciamo che devi creare una favola fantasy sul momento, devi saper parlare di un argomento in particolare, poi sta a te scegliere quale.

Target | Come realizzare video interessanti

Perfetto, hai qualcosa di cui parlare, qualcosa da raccontare, ma a chi lo vuoi raccontare? Ci hai pensato? Perché anche questo è qualcosa di fondamentale da considerare. Quando vuoi pubblicare qualcosa sul web, presta particolare attenzione al target che vuoi raggiungere. Il target sarebbe il tipo di pubblico a cui è destinato il messaggio e può cambiare a seconda di quello che vuoi trasmettere. Ricorda però che è impossibile piacere a tutti, non c’è qualcosa che puoi dire che metta tutti d’accordo, specialmente se consideriamo che i modi di pensare e di ragionare sono diversi, così come le età. Che siano bambini, ragazzi, o adulti, il messaggio va bene a un solo tipo di target.

Durata | Come realizzare video interessanti

Qui il discorso è molto variabile, ma comunque è qualcosa di molto importante da analizzare: la durata. Questa durata può dipendere dal tipo di piattaforma su cui stai pubblicando il video. Se ad esempio vuoi pubblicare un video divertente su TikTok, ti consigliamo di non andare oltre i tre minuti. Se invece hai una fanbase solida, in quel caso puoi allungare un po’. Diverso è per le piattaforme come YouTube, che è una piattaforma di condivisione video in cui puoi anche parlare di un argomento per mezz’ora o anche un’ora, dipende da te e da quanto vuoi analizzare un argomento. Che sia la recensione di un film, un videogioco oppure semplicemente degli sketch recitati.

Montaggio video | Come realizzare video interessanti

Sembra una cosa scontata, ma fidati che non lo è. Per realizzare un video interessante devi saper parlare. Cosa intendiamo con questo: se hai un argomento da trattare, che sia l’ultimo videogioco di Rockstar Games o l’ultima serie tv di Netflix, parla chiaro e parla subito. Alla gente non piace quando ti perdi in alcune parti del discorso oppure allunghi inutilmente il brodo, la gente preferisce che tu arrivi subito al punto. Per un video senza tagli cerca di parlare quanto più pulito e chiaro possibile, senza sbiascicare e senza balbettare o esitare. Puoi prenderti delle pause tra un discorso e l’altro, ma non perderti. Se proprio capitano momenti vuoti, puoi usare alcuni programmi come Adobe Premiere Pro per Windows o Final Cut Pro X per tagliare quelle parti inutili.

Cura il titolo, la miniatura e la descrizione

Perfetto, dopo aver anche dato una bella sistemata all’audio e alla telecamera, hai tutte le carte in regola per girare un video. Ma prima devi saper attirare la gente e cliccarci sopra. Come si fa? In questo caso bisogna usare la creatività, devi scrivere un titolo accattivante e la descrizione dettagliata, oltre ovviamente anche a una bella miniatura che catturi l’attenzione degli spettatori e li spinga a cliccare play. Se hai creatività e ti metti nei panni di chi si trova il tuo video davanti, saprai bene come attirare la loro attenzione.

Speriamo che la guida ti sia stata d’aiuto! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo del web e dei social e molto altro.