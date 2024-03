HUAWEI Band 9: ecco le ultime indiscrezioni!

HUAWEI Band 9, il fitness tracker economico dell’azienda cinese, potrebbe essere in arrivo già ad aprile, scopriamolo insieme

Nuove indiscrezioni svelano l’imminente arrivo di HUAWEI Band 9, la nona generazione del fitness tracker economico di HUAWEI. La smartband, che dovrebbe debuttare insieme agli auricolari HUAWEI Freelance Pro 2 ad aprile, non presenta grandi novità rispetto al modello precedente.

HUAWEI Band 9: presunta scheda tecnica

Display AMOLED da 1,47″ (368×194 pixel)

Batteria da 180 mAh

Impermeabilità 5 ATM

Connessione Bluetooth e WLAN

Cinturino in silicone o tessuto

Prezzo e data di uscita:

Prezzo di vendita: 59 euro (come Band 8)

Lancio: possibile ad aprile (hashtag #ComingSoon)

Nessuna rivoluzione, ma un’evoluzione

HUAWEI Band 9 si presenta come una piccola evoluzione del modello precedente, senza stravolgimenti in termini di design o funzionalità. Il display rimane lo stesso AMOLED da 1,47“, così come la batteria da 180 mAh. Confermata anche l’impermeabilità fino a 5 ATM e la connettività Bluetooth e WLAN. La vera novità è la possibilità di scegliere un cinturino in tessuto per la versione blu della smartband.

Con un prezzo di vendita previsto di 59 euro, HUAWEI Band 9 si conferma un’opzione economica per chi desidera un fitness tracker affidabile e completo. Il lancio è previsto per aprile, ma HUAWEI non ha ancora rilasciato una data ufficiale.

Conclusioni

HUAWEI Band 9 si presenta come un’opzione interessante per chi cerca un fitness tracker economico e funzionale. Il design non è rivoluzionario, ma le caratteristiche offerte sono sufficienti per la maggior parte degli utenti. Il prezzo competitivo e la possibile data di uscita ad aprile rendono questo dispositivo un’opzione da tenere in considerazione.

Comprerete il nuovo dispositivo smart di Huawei per il fitness? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invitiamo poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità sul mondo tech.