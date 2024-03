Damsel 2: ecco cosa sappiamo, si farà?

Juan Carlos Fresnadillo vorrebbe realizzare Damsel 2, precisando che quell’universo in realtà offre numerose possibilità per il futuro: ecco cosa sappiamo

Damsel potrebbe proseguire le sue avventure sullo schermo secondo Juan Carlos Fresnadillo. Il regista è convinto che il film con Millie Bobby Brown offra numerosi spunti per il futuro e spiani la strada a numerose storie in quell’universo fantasy. Il primo capitolo introduce la principessa Elodie, promessa in sposa ad un principe sconosciuto il cui regno appare verdeggiante e prosperoso a differenza di quello arido e inospitale da cui proviene la famiglia di Elodie. Ma non è tutto oro ciò che luccica. Dopo la cerimonia e aver suggellato il tutto con un patto di sangue, Elodie finisce nella tana di un possente drago e scoprirà che la famiglia reale ha costruito una fitta rete di bugie nei secoli, ingannando anche una creatura così nobile e in via d’estinzione.

Distribuito in streaming su Netflix dall’8 marzo 2024, Damsel ha permesso a Millie Bobby Brown di interpretare un’altra eroina del suo repertorio. Dopo Stranger Things ed Enola Holmes, la principessa Elodie ha dimostrato di essere una damigella in difficoltà che sa anche cavarsela da sola. La lotta alla sopravvivenza diventerà il suo obiettivo principale in Damsel, ma man mano che si avvicina alla verità, capisce che il vero nemico non è quella creatura nella grotta, ma chi ha mosso i fili da dietro le quinte per tutto quel tempo ingannando entrambe. In che modo Damsel potrebbe proseguire nel suo racconto?

Damsel 2: cosa sappiamo del possibile seguito?

Intervistato nei giorni scorsi, il regista ha affrontato la possibilità di un sequel per Damsel ammettendo che molto dipenderà dalla reazione del pubblico. In ogni caso sarebbe felicissimo di lavorare ad un sequel e ha anticipato che il mondo proposto in Damsel è in grado di espandersi.

Sarei felicissimo di fare un sequel di Damsel. Ma ovviamente dobbiamo aspettare e vedere cosa ne penserà il pubblico, come reagirà al film. È vero che l’universo di Damsel è davvero aperto. Soprattutto a causa, si sa, della nuova configurazione della famiglia. Nella storia c’è questo nuovo membro, non dovremmo dire troppo al riguardo, ma ti invita a pensare ad altre avventure insieme. Quindi se ciò accadrà sarò davvero felice di farlo.

