AGON PRO AG456UCZD: massima competitività con 240 Hz e curvatura 800R

AGON di AOC, uno dei marchi di punta nel settore dei monitor gaming e degli accessori IT, presenta un nuovo modello OLED di fascia alta nella serie AGON PRO. Il monitor gaming AGON PRO AG456UCZD da 44,5″ (113 cm) è progettato per offrire un’esperienza di gioco coinvolgente e senza interruzioni

Dotato di una curvatura di 800R, questo display OLED assicura un’esperienza visiva coinvolgente che pone i giocatori al centro dei loro giochi. Grazie alla risoluzione ultrawide WQHD (21:9), il monitor offre immagini nitide e panoramiche, supportate da una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempi di risposta incredibilmente rapidi, fino a 0,03 ms GtG, per soddisfare le esigenze anche dei giochi più competitivi.

Esperienza Gaming immersiva con l’AGON PRO AG456UCZD

L’ultra-wide AGON PRO AG456UCZD offre un’esperienza di gioco senza precedenti. Con un design frameless su 4 lati, il monitor permette agli utenti di concentrarsi completamente sull’azione. Dotato di un rapporto di aspetto 21:9 e una risoluzione WQHD 3440×1440, garantisce una visione ampia e coinvolgente per un vantaggio competitivo in ogni sfida. La curvatura 800R porta l’immersione a nuovi livelli, permettendo ai giocatori di percepire anche la visione periferica.

Le immagini nitide e la profonda curvatura 800R rendono questo monitor ideale per le sessioni di gaming intense, sia per le simulazioni di corse che per i titoli FPS. Il team di sim-racing esports G2 Esports, sponsorizzato da AGON by AOC, ha elogiato l’AGON PRO AG456UCZD per la sua coinvolgenza e chiarezza.

Grazie alla tecnologia OLED, il monitor offre colori vivaci e un contrasto notevole, con una copertura cromatica ampia e precisa. La luminosità di picco raggiunge i 1000 nit, evidenziando i dettagli anche nelle scene più scure. Con 1,07 miliardi di colori e una profondità di colore nativa di 10 bit, i giochi prendono vita su questo monitor.

Con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms, l’AGON PRO AG456UCZD offre un’esperienza di gioco fluida e reattiva. La compatibilità con NVIDIA G-SYNC e Adaptive-Sync assicura una riproduzione senza soluzione di continuità dei fotogrammi, mentre le funzioni come Flicker-Free e Low Blue Mode proteggono gli occhi durante le sessioni di gioco prolungate.

Con due DisplayPort 1.4, un hub USB 3.2 a 4 porte e una porta USB-C con Power Delivery da 90W, il monitor offre una connettività completa per una vasta gamma di dispositivi. Lo switch KVM consente il controllo di più dispositivi, rendendo questo monitor ideale non solo per il gaming, ma anche per il lavoro e la creazione di contenuti multimediale.

Nathan Tague, responsabile Sim-racing di G2, riassume così la sua esperienza con l’AG456UCZD: “Come sim-racers, siamo sempre alla ricerca della perfezione fino all’ultimo millesimo di secondo. Avere un monitor in grado di gestire la pressione di un giro di qualifica o di mantenere gli occhi riposati durante una gara di endurance di 24 ore è fondamentale per qualsiasi team che voglia vincere. Per noi, questo monitor è il nuovo AGON PRO. Ridefinisce davvero il nostro modo di competere e alza il livello di ciò che ci si aspetta da un monitor ultrawide. Grazie all’incredibile frequenza di aggiornamento di 240 Hz e allo splendido pannello OLED non ci sono ritardi, né colori sbiaditi quando si individuano punti di frenata perfetti al pixel grazie. Inoltre, i filtri per la luce blu proteggono gli occhi anche durante le gare più lunghe. È un pezzo di tecnologia straordinario che ogni sim-racer che vuole ottenere ogni vantaggio possibile dovrebbe avere nel proprio arsenale. Ora che abbiamo visto cosa è veramente possibile fare con l’AG456UCZD, non credo che io o il team potremmo mai accontentarci di qualcosa di meno “.

Prezzi e disponibilità

L’AGON PRO AG456UCZD è destinato a ridefinire l’esperienza di gaming OLED grazie alle sue specifiche impressionanti. Viene fornito con una garanzia di 3 anni che copre il burn-in dell’OLED e sarà disponibile a partire da metà marzo 2024, al prezzo di 1.299,00 €.

