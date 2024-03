Manca letteralmente una settimana all’uscita di Kung Fu Panda 4, ma parliamo di Tai Lung, che in questo film farà il suo grande ritorno. Un ritorno che ci ha fatto a dir poco saltare dalla gioia e che potrebbe rivelarsi essere molto importante per il film

Ormai ci siamo, settimana prossima uscirà Kung Fu Panda 4, nello specifico il 21 marzo. Non manca molto quindi, anzi, l’uscita del film è praticamente dietro l’angolo. Abbiamo già parlato di alcune teorie su cosa accadrà in Kung Fu Panda 4, ma ora vogliamo parlare nello specifico del personaggio di Tai Lung, interpretato da Ian McShane. Ci sono alcuni fattori che ci fanno pensare che Tai Lung possa ottenere la sua redenzione e così concludere il suo ciclo narrativo. Un ciclo narrativo che riguarda non solo lui, ma tutto il franchise di Kung Fu Panda.

Un destino rinnegato | Kung Fu Panda 4: Tai Lung avrà la sua redenzione?

Tai Lung ci viene presentato come un personaggio che credeva nel suo destino. Era convinto che un giorno, dopo aver passato la sua intera infanzia, adolescenza ed età da giovane adulto, sarebbe poi diventato il Guerriero Dragone. Una promessa che gli aveva fatto il Maestro Shifu, che quando lo trovò abbandonato davanti alla sua porta divenne una sorta di padre per lui. Shifu lo aveva cresciuto come se fosse suo figlio e gli aveva insegnato tutti i segreti del Kung Fu, per renderlo il più grande guerriero che il mondo avesse mai visto. Un destino che però venne rinnegato dal giudizio del Maestro Oogway. Se ci facciamo caso, nel flashback del passato di Tai Lung, le immagini hanno uno sfondo giallo, il colore che ha da sempre rappresentato il bene. Ma quando Tai Lung venne rifiutato come Guerriero Dragone, fu poi presentato con uno sfondo rosso, che ha sempre rappresentato il male, come nel caso di Lord Shen.

Una seconda possibilità | Kung Fu Panda 4: Tai Lung avrà la sua redenzione?

Il ritorno di Tai Lung dal regno dei morti, dopo che Camaleonte l’ha tirato fuori soltanto per impadronirsi del suo Chi, potrebbe in effetti rappresentare una seconda possibilità per Tai Lung. Certo, Po deve passare il testimone a qualcun altro e deve abbandonare il titolo di Guerriero Dragone, ma ovviamente non lo passerà a Tai Lung. Fatto sta, comunque, che se Tai Lung torna dal regno dei morti, questa per lui potrebbe essere la sua possibilità di redenzione. Il personaggio, oggettivamente parlando, non è mai stato realmente cattivo. Anzi, analizzando la situazione, è più che comprensibile la reazione che ha avuto Tai Lung al rifiuto del Maestro Oogway. Il piccolo si è allenato duramente fino all’età adulta, si è spezzato le ossa per raggiungere il suo obiettivo e non ci è riuscito. Ci sarebbe stato strano se avesse reagito bene al rifiuto. Ma fatto sta che, di per sé, Tai Lung non è malvagio, al contrario di Lord Shen e Kai.

Come finirà la storia di Tai Lung?

Tra le altre cose, possiamo notare che nel trailer Tai Lung ha un’aurea gialla dorata, indicativo del bene. Questo potrebbe essere un indizio che porti il guerriero alla redenzione. A noi piace pensare che andrà così, perché è un personaggio che si fa amare, ha avuto un destino crudele e la sua reazione l’ha portato a reagire in maniera inconsapevole, aggressiva e pericolosa. Un comportamento che l’ha portato poi a finire in prigione e a trascorrere 20 anni da prigioniero. Un personaggio che a parer nostro non meritava questo trattamento e speriamo vivamente che Tai Lung possa dimostrare di essere ciò che è veramente e che abbiamo anche intravisto nel primo film di Kung Fu Panda.

Voi che ne pensate di Tai Lung? Secondo voi avrà la sua redenzione? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altri speciali dal mondo del cinema e molto altro.

