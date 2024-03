Adrian Newey migliora la RB20 per renderla più feroce

Nonostante le vittorie di Max Verstappen negli ultimi due GP, il campione ha riconosciuto che nella RB20 ci sono dei problemi, che Adrian Newey ha subito cercato di sistemare. Dei miglioramenti sulla monoposto per niente visibili, ma che fanno la differenza

Eguagliare la precedente RB19 è piuttosto difficile, considerando che nel 2023 la Red Bull aveva vinto 22 gare su 23, fallendo solamente quella a Singapore. Ma nonostante questo, quella monoposto aveva comunque dei problemi sui tracciati cittadini, che il campione in carica Max Verstappen ha notato. Ora, però, ci sono altri problemi che vanno risolti sulla RB20, dei problemi che il direttore tecnico Adrian Newey sta cercando di sistemare, lavorandoci duramente. Come avevamo già anticipato in precedenza, Christian Horner vuole allontanare Adrian Newey distraendolo con la RB20, una mossa che tra l’altro il direttore tecnico sta anche facendo. Una cosa necessaria, per far sì che la Red Bull faccia meglio di quanto abbia fatto nel 2023. Sulla pista a Milton Keynes il team ha evidenziato le difficoltà della monoposto precedente nei circuiti ad alto carico aerodinamico e hanno voluto apportare delle migliorie soprattutto su questo aspetto.

Adrian Newey e le migliorie sulla RB20

Il direttore tecnico ha voluto parlare nello specifico delle difficoltà che ha avuto la RB19 l’anno scorso, sottolineando che i veri ostacoli per loro sono stati i circuiti stradali con la massima deportanza. Proprio per questo hanno fatto in modo tale che la RB20 fosse una monoposto adatta a ogni tipo di circuito. Se avessero lavorato già la scorsa stagione su questi problemi, probabilmente avrebbero ottenuto la vittoria anche nella gara di Singapore. Ma rimane il fatto che ora i miglioramenti che hanno apportato principalmente sono sui radiatori. Le parti visibili, che sono quelle che hanno attirato maggior attenzione, sono quelle che consentono maggiori miglioramenti aerodinamici. Ma le modifiche più sottili e che hanno fatto fare un passo avanti a Red Bull sono le migliorie interne, che gli ha permesso di ottenere maggiori guadagni in termine di performance.

Che ne pensate? Con queste migliorie, la Red Bull riuscirà a fare meglio della scorsa stagione? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.