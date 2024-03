Motorola RAZR 40: smartphone pieghevole in offerta MediaWorld

Motorola RAZR 40 è diventato lo smartphone pieghevole più economico sul mercato, e grazie all’offerta MediaWorld, costa ancora meno

Il Motorola RAZR 40 si è guadagnato l’epiteto di “democratico” nel panorama degli smartphone pieghevoli. In un’epoca di rialzi inflattivi, questo taglio di prezzo rende la tecnologia pieghevole alla portata di molti, invitando nuovi utenti a scoprire un mondo di dispositivi flessibili e innovativi. Ma cosa significa possedere questo smartphone Motorola? Innanzitutto, sfruttare il processore Snapdragon 7 Gen 1, supportato da 8 GB di RAM (LPDDR4X) e 256 GB di memoria interna (UFS 2.2). Il lettore di impronte digitali è strategicamente posizionato sul lato, integrato nel pulsante di accensione. Lanciato a 899 euro, oggi è diventato il pieghevole più accessibile sul mercato, con un prezzo che sul sito di MediaWorld arriva a 649 euro. Questo prezzo, però, può diventare più basso grazie a una promo di cui parleremo più avanti.

Clicca qui per maggiori informazioni!

Motorola RAZR 40: un pieghevole dal design unico in offerta da Mediaworld

Il display di questo smartphone è un AMOLED LTPO pieghevole da 6,9 pollici con una risoluzione di 2640 x 1080 pixel, che si traduce in un design snello e allungato. Aperto, il telefono misura 73,95 x 170,82 x 7,35 mm, mentre chiuso si compatta a 73,95 x 88,24 x 15,8 mm, con un peso di 189 grammi. Il display vanta un pannello a 10 bit, copertura del colore DCI-P3, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una luminosità di picco di 1400 nit. Quando è ripiegato, si può contare su un piccolo schermo esterno touch a colori, protetto da Gorilla Glass Victus, con una risoluzione di 194 x 368 pixel. Questo display secondario offre una luminosità massima di 1000 nit e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Nonostante la sua natura pieghevole, vanta una protezione IP52, resistendo efficacemente a polvere e schizzi d’acqua. Il telaio in alluminio e la finitura esterna in pelle vegana conferiscono al dispositivo un aspetto e una sensazione premium. La batteria da 4200 mAh supporta una ricarica rapida di 30 W, permettendo di passare dal 10% al 70% in soli 30 minuti, con una carica completa in meno di un’ora. Come anticipato all’inizio, il Motorola RAZR 40 è disponibile in offerta su MediaWorld a 649 euro, ma con la SUPERVALUTAZIONE USATO è incluso uno sconto di 100 euro più il valore del vecchio smartphone in permuta.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti le ultime offerte, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!