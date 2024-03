Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Alone in the Dark, reboot della serie ad opera di Pieces Interactive e pubblicato da THQ Nordic

Dopo anni di assenza e dopo due capitoli completamente dimenticabili datati 2008 e 2015, Alone in the Dark è tornato quest’anno con un reboot ad opera di Pieces Interactive e THQ Nordic arrivato su PC, PS5 e Xbox Series X | S. In un mese di grandi uscite, fra un Dragon’s Dogma II e un Rise of the Ronin, un’avventura survival horror più semplice e lineare potrebbe essere un toccasana. Anche per i trofei, ad esempio. Benvenuti, trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Alone in the Dark consta di 38 statuette totali, di cui 21 di bronzo, 12 d’argento, 4 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Alone in the Dark. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Alone in the Dark: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

La sottile parvenza della civiltà : Sfonda una barriera

: Sfonda una barriera A ogni costo : Elimina un mostro con un’opportunità

: Elimina un mostro con un’opportunità Fatti sotto! : Elimina un mostro con un’arma da mischia

: Elimina un mostro con un’arma da mischia Ora sì che si ragiona! : Elimina un mostro con un’arma a distanza

: Elimina un mostro con un’arma a distanza L’ora del fai da te : Ricomponi un alloggiamento del talismano

: Ricomponi un alloggiamento del talismano Straordinari : Gioca per più di 8 ore

: Gioca per più di 8 ore Benvenuti a Derceto : Irrompi a Derceto

: Irrompi a Derceto Da una porta all’altra : Trova il tuo talismano

: Trova il tuo talismano Grandi responsabilità : Trova la borsa di Jeremy

: Trova la borsa di Jeremy Da tutt’altra parte: Trova il convento di Taroella

La seconda parte dei trofei di bronzo | Alone in the Dark: ecco la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Fuori di senno : Cammina nel deserto

: Cammina nel deserto Casa dolce casa : Torna a Derceto

: Torna a Derceto Terapia peggiorativa : Sfonda le barriere dell’autoinganno

: Sfonda le barriere dell’autoinganno Il presente del passato : Ottieni ciò che vuoi

: Ottieni ciò che vuoi Frenesia : All’inferno

: All’inferno Perché no? : Completa un set di oggetti collezionabili

: Completa un set di oggetti collezionabili Occhio a dove punti quell’affare : Punta l’arma contro un essere umano

: Punta l’arma contro un essere umano La notte dei falò : Elimina un nemico con il fuoco

: Elimina un nemico con il fuoco Ferro alla mano : Elimina un nemico con il fucile

: Elimina un nemico con il fucile Gangster : Elimina un nemico con la mitraglietta

: Elimina un nemico con la mitraglietta Nessuno può fermarmi: Apri tutte le casseforti e i lucchetti nel gioco

I trofei d’argento | Alone in the Dark: ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Non ho tutta la notte : Completa il gioco entro non più di 3 ore

: Completa il gioco entro non più di 3 ore Chi cerca trova : Parla con Jeremy nella cappella

: Parla con Jeremy nella cappella Destinazione : New Orleans: Scappa dall’Uomo nero

: New Orleans: Scappa dall’Uomo nero Un tragico abbandono : Ammetti il tuo terribile passato

: Ammetti il tuo terribile passato Ho preso la bambina e l’ho lasciato annegare : Ammetti il tuo terribile passato

: Ammetti il tuo terribile passato Ritorno alla normalità : Rompi il patto con l’Uomo nero

: Rompi il patto con l’Uomo nero In che senso? : Fai un regalo a Grace

: Fai un regalo a Grace Inscienza collettiva : Considera di farla finita

: Considera di farla finita Accettazione radicale : Sottomettiti all’Uomo nero

: Sottomettiti all’Uomo nero La folta progenie : Unisciti al culto

: Unisciti al culto Quattro chiacchiere : Parla con tutti di tutto

: Parla con tutti di tutto Topo di biblioteca: Leggi tutti gli indizi

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Alone in the Dark: ecco la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le quattro statuette d’oro:

Caso chiuso : Salva New Orleans dal Caprone nero

: Salva New Orleans dal Caprone nero Sani e salvi : Salva New Orleans dal Caprone nero

: Salva New Orleans dal Caprone nero Acchiappatutto! : Completa tutti i set di oggetti collezionabili

: Completa tutti i set di oggetti collezionabili Sobrietà: Completa il gioco senza bere dalla tua fiaschetta

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Alone in the Dark!

Alone in the Dark: Tutti i trofei

Termina qui la lista trofei completa di Alone in the Dark. Fateci sapere se acquisterete il titolo di Pieces Interactive e THQ Nordic qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!