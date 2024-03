Harry Potter: dove vedere l’intera saga del maghetto che ha cambiato il fantasy per ragazzi

In questa guida dedicata scopriremo insieme dove poter vedere l’intera saga di Harry Potter, il fantasy che ha dato una svolta alla letteratura per ragazzi

Oggi è quasi impossibile essere del tutto inconsapevoli di cosa sia Harry Potter. Tutti hanno letto almeno un libro della saga, o almeno hanno visto uno del film ad essi dedicato. Harry Potter ha veramente cambiato il fantasy per ragazzi e si può dire che sia un’opera prima del suo genere. La trama riesce ad essere coinvolgente su più piani di lettura. Perché in Harry Potter i protagonisti crescono insieme ai lettori e nei film questa crescita costante viene mantenuta non solo perché i protagonisti vengono interpretati sempre dagli stessi attori, ma anche perché i registi che si sono alternati dietro la macchina da presa hanno fatto in modo che anche i toni dei film accompagnassero gli spettatori e i protagonisti in questo percorso che si fa sempre più maturo.

Perché è doveroso vedere Harry Potter

Harry Potter è l’unica saga che è in grado di appassionare un gran numero di fasce di età tutte insieme. Infatti sin dalla pubblicazione del primo libro è diventato subito un successo editoriale ed è infatti stata la prima volta che si è iniziata la trasposizione cinematografica della saga prima ancora che tutti i libri fossero stati pubblicati. Harry Potter riesce ad mettere in scena prospettive molto interessanti su questioni che a volte possono essere difficili da spiegare come la morte, la schiavitù e l’accettazione del diverso.

Dove vedere la saga di Harry Potter

I film di Harry Potter hanno recentemente cambiato piattaforma streaming, ora si possono trovare su Now TV, Sky Cinema e le piattaforme Sky incluse nell’offerta Sky Cinema.

Ora sapete dove poter fare un sano rewatch di una della saghe fantasy per ragazzi più amate di sempre. Quindi potete mettervi comodi e godervi un binge watching dell’intera saga di Harry Potter per intero grazie alle piattaforme streaming targate Sky. Buona visione e ricordatevi di restare sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news e le guide sul mondo del cinema e delle serie TV!

