Baldur’s Gate 3: l’edizione fisica per console è stata rinviata

Baldur’s Gate 3 è stato uno dei giochi migliori dello scorso anno ed ancora oggi continua a far parlare molto di se. Il titolo è già disponibile da tempo su PC e console fisse, ma attualmente esclusivamente in formato digitale.

Visto il successo riscosso Larian Studios si è messa al lavoro su delle versioni console con disco, ma a quanto pare ci sono dei problemi. Il team infatti ha annunciato che l’uscita dell’edizione fisica di Baldur’s Gate 3 per console è stata rinviata.

🎉 Deluxe Edition Shipping Update! 🎉

Pre-orders for the @baldursgate3 PC Deluxe Edition are now shipping, with console editions expected to begin shipping between April and May.

We wanted to get the console versions into the hands of players earlier, however, production issues… pic.twitter.com/6clRrPEfOG

— Larian Studios (@larianstudios) March 19, 2024