Snapdragon 8s Gen 3: arriva l’intelligenza artificiale generativa

Presentato ufficialmente il nuovo Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, con intelligenza artificiale generativa on-device

Qualcomm ha svelato il suo nuovo chip di fascia alta, Snapdragon 8s Gen 3, il primo SoC progettato per ottimizzare l’intelligenza artificiale generativa direttamente sugli smartphone.

Snapdragon 8s Gen 3: una rivoluzione in arrivo

L’IA Generativa è un ramo dell’intelligenza artificiale in grado di creare contenuti come testo e immagini. In passato, questa tecnologia era disponibile solo in cloud, ma ora il nuovo chip la porta direttamente sui dispositivi mobili.

Il chip supporta modelli di intelligenza artificiale generativa con fino a 10 miliardi di parametri e modelli multimodali, aprendo la strada a un futuro di applicazioni innovative.

Esempi

Photo expansion on-device: Avete una foto in un formato non adatto? Con l’IA Generativa, il chip può “allargare” l’immagine, creando un contorno che si integra perfettamente con l’originale.

Avete una foto in un formato non adatto? Con l’IA Generativa, il chip può “allargare” l’immagine, creando un contorno che si integra perfettamente con l’originale. Creazione di contenuti: Immaginate di poter generare testi, audio o immagini direttamente dal vostro smartphone, senza bisogno di internet. Le possibilità sono infinite.

Snapdragon 8s Gen 3: non solo IA Generativa

Il prossimo SoC eccelle anche in altri campi:

Fotografia: Il triplo ISP cognitivo Spectra a 18 bit offre fotocamere always-sensing per un velocissimo sblocco col volto, supporto a sensori fino a 200 megapixel e tecnologia real-time Semantic Segmentation per ottimizzare gli scatti.

Il triplo ISP cognitivo Spectra a 18 bit offre fotocamere always-sensing per un velocissimo sblocco col volto, supporto a sensori fino a 200 megapixel e tecnologia real-time Semantic Segmentation per ottimizzare gli scatti. Gaming: Snapdragon Elite Gaming porta il Ray Tracing in tempo reale e supporta display con risoluzione fino a Quad HD+ e refresh rate fino a 144 Hz.

Snapdragon Elite Gaming porta il Ray Tracing in tempo reale e supporta display con risoluzione fino a Quad HD+ e refresh rate fino a 144 Hz. Suono: Qualcomm Sound include la tecnologia Qualcomm Aqstic Speaker Max per un suono più limpido e il supporto ai codec aptX Lossless e Low Energy Audio.

Qualcomm Sound include la tecnologia Qualcomm Aqstic Speaker Max per un suono più limpido e il supporto ai codec aptX Lossless e Low Energy Audio. Connettività: Il modem Snapdragon X70 5G offre velocità di download fino a 5,8 Gbps, con Wi-Fi 7 incluso.

Disponibilità

I primi smartphone con Snapdragon 8s Gen 3 arriveranno già a marzo 2024. Diversi produttori hanno già adottato il chip, tra cui Honor, iQOO, realme, Redmi e Xiaomi.

Questo SoC rappresenta un passo avanti significativo nel campo dell'intelligenza artificiale e apre la strada a un futuro di applicazioni innovative e rivoluzionarie.