Recensione Contra: Operation Galuga, nati per la guerra

In questa recensione vi parleremo di Contra: Operation Galuga, nuova fatica di Konami che riporta nel presente l’acclamato arcade per cabinato

Correva il 1987, quando Konami rilasciò per cabinato un arcade run and gun che avrebbe stampato la sua impronta nella storia del gaming. Era l’anno di Contra: titolo dal gameplay ostico, dalla tensione palpabile, dalla difficoltà estremamente punitiva; al contempo gioco capace di imporsi indelebile nella memoria di chiunque lo provò al tempo. Tale fu il successo dell’opera di Konami da convincere il publisher a rilasciarne una versione per NES l’anno seguente, anch’essa accolta dal plauso del pubblico.

Per questo, è naturale che il rinascimento della compagnia giapponese, pronta al rilancio delle saghe di Silent Hill e Metal Gear Solid avvenga sotto egida di uno dei loro titoli più celebri. Contra: Operation Galuga, infatti, è un titolo a metà tra reboot e remake del primo capitolo uscito negli anni ’80. Come allora la nostra missione ci vedrà inviati nell’arcipelago di Galuga per far fronte ad una terribile minaccia per l’intero pianeta. Ancora una volta vestiremo i panni di Bill Rizer e Lance Bean, soldati scelti dalle capacità sovrumane e dal letale arsenale. In questa recensione analizzeremo il ritorno di una proprietà intellettuale così celebre e scopriremo se Konami abbia avuto l’audacia necessaria a rinnovare il classico.

Meteore e gravitoni | Recensione Contra: Operation Galuga

In un lontano futuro la piccola isola di Galuga viene flagellata da un inspiegabile pioggia meteorica. Nel caos che segue un gruppo militare noto con il nome di Red Falcon riesce ad impadronirsi totalmente dell’atollo e lo isola dal resto del pianeta. Al fallimento dell’operazione, svolta dai reparti ordinari dell’esercito, per stabilire una testa di ponte presso il territorio nemico, non resta che rivolgersi alla punta di diamante della razza umana, soldati dalle abilità sovrannaturali noti con il nome di Contra.

A peggiorare la situazione sono alcune sospette letture che indicherebbero Galuga come la fonte di enormi onde gravitazionali. Solo Rizer e Bean possono risolvere la situazione, solo loro evitare che terribili armi, capaci di alterare lo spaziotempo, finiscano in mani sbagliate.

Diciamocelo chiaramente: la narrativa in Contra non è che un pretesto e questa nuova iterazione non muta affatto la consuetudine. Essa è innanzitutto relegata alle parti terminali delle varie missioni che compongono la campagna e si esplicita in una manciata di dialoghi dalla scrittura altalenante. Abbiamo, inoltre, trovato l’umorismo spaccone, che ci si aspetterebbe da un titolo del genere, leggermente sottotono ed incapace di risaltare.

La stessa recitazione è piuttosto piatta e priva di impatto, perciò inadatta a sottolineare alcune situazioni di per sé interessanti. Ciò nonostante Contra: Operation Galuga è un arcade puro ed in questa recensione ci concentreremo su ciò che realmente interessa dello stesso. Il fatto che presenti una trama sbiadita è più frutto di intenzione deliberata che di imperdonabile mancanza, in fondo il gameplay è re.

Un diluvio di piombo | Recensione Contra: Operation Galuga

E se la corona spetta al gameplay, forse, è giunto il momento di parlarne a fondo. Contra: Operation Galuga è un run and gun a scorrimento (laterale e verticale) fondato su notevole mobilità, rapidità di riflessi e precisione nello sparare. Il titolo si divide in vari livelli da completare schivando i colpi e le hitbox nemiche, pena la perdita di un segmento di salute o addirittura di un’intera vita.

A differenza del titolo originale, gli sviluppatori di WayForward, hanno permesso di utilizzare sia il classico sistema di puntamento in otto direzioni sia uno più moderno a 360°. Inoltre per chi vuole maggiore precisione a discapito del movimento è possibile fermare il personaggio sul posto tramite la pressione del grilletto destro. Ciò è assai funzionale in quanto consente di sparare dinanzi a sé senza che segua un avanzamento nella medesima direzione, in quanto entrambe le azioni sono legate allo stesso input.

Ben collaudati sono anche il doppio salto e lo scatto frontale in aria o a terra, che contribuiscono a generare un’azione fluida e responsiva. Ed è proprio su questo che intendiamo concentrarci, in quanto risulta uno dei maggiori pregi della produzione di Konami. I livelli scivolano via in maniera piacevole, possiedono un ritmo eccellente e non tendono mai a frenare il giocatore.

Il tutto contribuisce a stabilire un ottimo flow, un incessante progressione che costringe a mantenere un’elevata soglia dell’attenzione e notevole coordinazione per non essere falcidiati dai proiettili nemici. Piuttosto diversificate e interessanti sono anche le varie bocche da fuoco a disposizione di Rizer e Bean, che vanno da poderosi lanciafiamme ad efficienti mitragliatori. Abbiamo trovato il feeling delle armi ben implementato e sottolineato da un brillante sonoro, inoltre la notevole varietà delle stesse concorre ad incrementare la rigiocabilità del titolo.

Spara o muori | Recensione Contra: Operation Galuga

Contra è una saga dove basta una minima disattenzione perché la situazione precipiti e dove sollevare l’indice dal grilletto equivale a una condanna a morte. L’arsenale dei Contra possiede anche un sistema di potenziamenti che ne incrementano la letalità.

Questi, tuttavia, sono preziosi quanto fragili in quanto basta un colpo per causarne l’irreversibile perdita. Per di più, mediante il grilletto sinistro, si può sacrificare l’arma tramite il sovraccarico per rilasciare abilità salvifiche o colossali attacchi capaci di ribaltare anche situazioni apparentemente disperate. Il sistema è quindi più complesso di quanto possa apparire e richiede un’intelligente e soprattutto rapida microgestione delle proprie possibilità.

Molto più banali (lo vedremo presto in dettaglio) ma ugualmente fluide e divertenti sono le fasi platforming facilitate mediante l’integrazione di scatto e rampino, questo secondo disponibile solo per alcuni personaggi. Abbiamo trovato, tuttavia, lievemente meno precisa la gestione degli appigli che tendono a sfuggire nonostante vi si passi sopra. Molto gradite, invece, le variazioni sul tema, causate dalla scelta dell’eroe con cui intraprendere un livello.

Alcuni sacrificano mobilità per potenza di fuoco e modificano i proiettili delle armi, altri invece somigliano di più ai nostri protagonisti nel movimento ma presentano alcune caratteristiche intriganti sul versante delle bocche da fuoco. Alla fine dei conti si palesa una strutturazione del gameplay accurata e ben rifinita che a scanso di lievi mancanze e di pochissima audacia appare rocciosa e difficile da criticare.

Sentieri di Galuga | Recensione Contra: Operation Galuga

Giunge così il momento delle note dolenti, giunge allorché ci troviamo a parlare del level design e del piazzamento dei nemici, decisamente sottotono rispetto al resto della produzione. L’evidenza dimostra, infatti, che WayForward non ha avuto il coraggio sufficiente a innovare una saga storica. Contra: Operation Galuga è un titolo dal design preistorico, con sparute ed insufficienti trovate che non bastano a salvarlo. Ma procediamo per gradi nell’analisi del lavoro dello sviluppatore californiano.

Il titolo vanta un piazzamento delle varie piattaforme eccessivamente scolastico e basilare che ricalca in maniera quasi pedissequa i classici del passato. Ancor più vetuste e oserei dire prevedibili sono le trappole, le quali non vantano alcuna originalità né introducono dinamiche interessanti. Generalmente ogni missione è fondata su due livelli, l’uno congruente al terreno e l’altro sopraelevato.

Il passaggio dal primo al secondo consentirebbe di evitare che i nemici prendano il sopravvento, tuttavia, la semplicità di questo sistema mal si adatta al quantitativo di volte in cui viene reiterato. I livelli in moto potrebbero riscuotere il titolo dalla ripetitività, ma anch’essi si incuneano in strutture già troppo rodate e mancano di aggiungere brio. Vi sono, a dire il vero, un paio di idee interessanti che rimangono timidi tentativi di modificare la formula, purtroppo, mai esplorati a dovere.

Le armate della Red Falcon | Recensione Contra: Operation Galuga

Non brilla affatto, nemmeno il piazzamento dei nemici, anch’esso eccessivamente libresco e ormai superato. Sebbene la varietà sia discreta ed in fondo la campagna piuttosto breve, non ci è sembrato di intravedere soluzioni realmente di impatto né abbiamo notato idee trascendentali. Essi si distinguono in creature che sparano a distanza ed esseri che vi marciano incontro.

Il funzionamento di questa dicotomia è perfettamente rodato: gli avversari costringono ad un movimento costante e metodico, tuttavia, è al contempo privo di qualsivoglia trovata che rinnovi profondamente l’azione. Anche qui vi è qualche lampo, ma il risultato rimane pallido e in ombra, nuovamente a causa di scarsa audacia.

Purtroppo, nemmeno le bossfight sono esenti da critiche. Queste sono profondamente altalenanti a livello qualitativo e mortificate, talvolta, dai medesimi problemi che affliggono il resto del gioco. In esse troverete esattamente gli stessi schemi che vi sareste potuti aspettare in un gioco di trent’anni fa.

Ciò nonostante, rimangono scontri estremamente divertenti, come d’altronde l’intera esperienza di gioco, battaglie ostiche ma leggibili (tranne in alcuni casi) e capaci di premiare il giocatore. Perché, in fondo, la struttura dell’opera di Konami si adatta perfettamente ad una grande rigiocabilità, che permetta di svelare ogni segreto e padroneggiare l’esperienza. Proprio per questo è triste che non vi siano state innovazioni di design, le quali avrebbero svecchiato la formula e contribuito ad alimentare un compulsivo replay dei livelli.

La guerra non finisce mai | Recensione Contra: Operation Galuga

Sebbene la modalità storia non brilli per longevità, come d’altronde si confà a un arcade, Konami ha imbastito un vasto pacchetto contenutistico per i giocatori. Oltre alla narrativa vi è la modalità arcade, ove il giocatore intraprenderà i vari livelli di fila cercando di non morire.

Questa è concepita per gli appassionati di vecchia data, coloro che ripudiano la maggiore accessibilità inserita nel gioco. Essa si esplicita sia sottoforma di checkpoint, sia grazie a tre modalità di difficoltà che semplificano notevolmente l’esperienza per i neofiti. Il titolo risulta meno punitivo rispetto al passato e quindi più capace di inserire reale progressione al proprio interno.

Esiste, infatti, un negozio nel quale si vendono potenziamenti e vite extra che consentono di ottenere la salvezza qualora ci si impelaghi in un livello eccessivamente arduo. Al suo interno, a prezzi fin troppo elevati, i quali richiedono diverse ore di gioco, si possono ottenere anche vecchie soundtrack della gloriosa epopea di Konami nonché personaggi extra. Aggiunta assai valida è, invece, quella delle sfide.

Queste sono delle variazioni sul tema che avvengono all’interno dei livelli della campagna. Richiedono, ad esempio, di sconfiggere nuovamente dei boss senza mai essere colpiti, rifare parti di gioco con proiettili limitati, o sorpassare interi livelli senza subire danno. L’inserimento di questa modalità è assai astuto, in quanto consente di aumentare la longevità del titolo riciclandone le parti e facendolo senza stancare.

Un look che sa di già visto | Recensione Contra: Operation Galuga

Sfortunatamente il revamp grafico della saga, per quanto assolutamente passabile, non riesce a distinguersi nella moderna produzione videoludica. Certo, rimane il look rozzo e tamarro degli iconici protagonisti nonché gli ambienti sopra le righe ma si nota scarsa fantasia, come se lo studio californiano avesse esitato ad osare abbastanza. Chi si aspettava uno stile distintivo resterà, dunque, deluso da un titolo che non si discosta da tanti, troppi altri. Rimane, tuttavia, una proprietà intellettuale iconica che farà felici tutti quei nostalgici dell’epoca dei cabinati. E soprattutto è finalmente un buon tentativo di donare a Contra il gioco che il suo nome merita.

In chiusura è il momento di menzionare qualche mancanza per quanto riguarda la quality of life. Per esempio non sarà più possibile ricominciare dal checkpoint qualora si entri nel negozio durante un livello. Inoltre, nelle missioni in moto capita che, muovendosi il personaggio in avanti, si cambino armi senza che il giocatore lo voglia e che quella appena perduta scivoli al di fuori del campo visivo. Infine è quantomeno reprensibile la scelta di inserire dialoghi all’interno di fasi piuttosto concitate. Il risultato è scoprire il giocatore o costringerlo ad ignorare totalmente la narrativa.

Conclusioni

In conclusione Contra: Operation Galuga è un grande ritorno per la saga ma anche un titolo che va troppo sul sicuro. Per i fan di vecchia data sarà una sorpresa ma per chi si aspettava maggiore audacia da parte di Konami un’amara delusione. Rimane per questo un’operazione riuscita solo in parte, ricca di contenuti ed estremamente rigiocabile, ma troppo basilare nella propria impostazione. Nella speranza che sia solo un inizio. Ricordiamo che Contra: Operation Galuga sarà disponibile per PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One ed Xbox Series X a partire dal 12/03/2024. Inoltre, all’uscita, il titolo vanterà un’interessante modalità cooperativa.

E voi, se desiderate leggere recensioni e news sui prossimi titoli in uscita rimanete presso le pagine di tuttotek.it, invece, per i vostri acquisti videoludici vi rimandiamo al sito di Instant Gaming.