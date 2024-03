Il mobile game, un nuovo modo di giocare che solo negli ultimi anni sta diventando popolare quasi quanto giocare sulle console. Ma spesso i comandi da smartphone o tablet sono scomodi, per cui è buona cosa sapere come collegare il controller Xbox al telefono

Abbiamo già parlato in precedenza di quanto possa essere comodo giocare a un gioco per mobile con un controller. Ne abbiamo parlato nello specifico nella guida su come collegare il Dualsense PS5 al telefono, ma magari non ne hai uno, magari piuttosto sei più del team di Microsoft con la sua Xbox. Sappi che puoi collegare tranquillamente al tuo telefono o tablet anche il controller per Xbox e la procedura è molto semplice. Vediamo come fare!

I requisiti | Come collegare il controller Xbox al telefono per il mobile game

La prima cosa di cui devi accertarti prima di collegare il controller al dispositivo mobile, è se c’è la presenza della tecnologia Bluetooth. Ricordiamo che questa tecnologia non è presente sui vecchi console per Xbox 360, ma è molto più comune trovarla sui controller Xbox One X/S e per Xbox Series X/S. Per capire quale controller ha la tecnologia Bluetooth, è molto semplice capirlo: se il simbolo di Xbox è presente nella stessa aria di plastica del controller, posta al centro, allora c’è il bluetooth. Per quanto riguarda il dispositivo, se ha un sistema operativo Android, dev’essere Android 5.0 o successivo, le versioni più vecchie non funzioneranno. Se invece è iOS, deve essere installata la versione iOS 13 o iPadOS 13 o le versioni successive.

Android | Come collegare il controller Xbox al telefono per il mobile game

Per collegare il controller Xbox al dispositivo mobile con sistema operativo Android, per prima cosa accendi il controller e posizionalo accanto al dispositivo. Ora individua il pulsante di sincronizzazione “associa” che si trova in alto a sinistra del controller e tienilo premuto per alcuni secondi, finché non inizia a lampeggiare. A questo punto vai nelle impostazioni del dispositivo che vuoi collegare e entra nel menu dedicato al Bluetooth. Se hai svolto tutto correttamente, vedrai tra i dispositivi collegabili la scritta “Xbox Wireless Controller“. Nel caso non apparisse, clicca su “scansione” per fare una nuova ricerca. Se tutto va bene, il controller smetterà di lampeggiare e si sarà associato al dispositivo.

iOS

Per collegare il controller Xbox a un dispositivo iOS, la procedura è praticamente la stessa. Prendi il controller e posizionalo accanto al dispositivo. Premi il pulsante Xbox, poi spegni il controller e tieni premuto il pulsante “associa” (sempre lo stesso in alto a sinistra) finché il controller non inizia a lampeggiare. Una volta fatto, prendi il dispositivo e vai nelle impostazioni, poi nella sezione Bluetooth. Proprio come per Android, se tutto è andato correttamente, vedrai tra i vari dispositivi associabili la scritta “Controller Wireless per Xbox“, cliccaci sopra e il controller si sarà collegato. Nel caso non si sia collegato, disattiva e riattiva il Bluetooth sul dispositivo.

Speriamo che la guida ti sia stata utile! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dei videogiochi e molto altro.