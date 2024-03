Hades: versione Netflix disponibile su iOS

Gli inferi si fanno un pizzico più smart: è ora disponibile il port di Netflix dell’acclamatissimo roguelike indie Hades per dispositivi iOS

Verrebbe facile pensare che quest’anno l’unico incontro tra i dispositivi smart (iOS nello specifico) e i miti greci sarebbe stato Fortnite, ma in realtà spesso dimentichiamo che da oggi è disponibile la versione per cellulari di Hades ad opera di Netflix. Il team di sviluppo ha celebrato l’uscita del gioco su cellulari con il trailer di lancio che potete vedere qui sotto. La gestazione del port è avvenuta nella metaforica placenta di Secret6, e questa nuova incarnazione delle disavventure infernali di Zagreus sarà fruibile sulle versioni del sistema operativo di Apple a partire dalla sedicesima. Il gioco sarà disponibile fintantoché i giocatori sono iscritti all’abbonamento base del servizio di streaming. Vi lasciamo al video di presentazione.

Ad-iOS, mondo dei mortali: Hades è ora disponibile anche per gli abbonati a Netflix

Naturalmente, per quanto concerne Supergiant Games le cose non si fermano certo al port per iOS: ci vorrà del tempo prima che sia disponibile, ma la priorità dei talentuosi sviluppatori al momento è Hades 2. Il sequel mira ad una fase di early access nel secondo trimestre dell’anno in corso, a partire da Steam ed Epic Games Store sul fronte PC. Il secondo capitolo in quella che ha il potenziale di essere una saga riceverà aggiornamenti prendendo spunto dal feedback dei giocatori, incrementando al contempo i contenuti. Questi ultimi promettono già dalla fase di accesso anticipato di essere come minimo al pari del predecessore. Non ci si guadagna l’ingresso al pantheon videoludico senza sforzi, del resto!

Ora sta a voi dirci la vostra: contate di rigiocare a questo capolavoro su cellulare? O il “noleggio perpetuo” non vi incoraggia? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.