CORSAIR presenta l’RMx SHIFT: l’alimentatore bianco con connessione laterale

Certificati secondo lo standard ATX 3.0 e compatibili con PCIe 5.0, gli alimentatori della serie RMx SHIFT sono ideali per alimentare i sistemi più recenti, inclusi quelli dotati di schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 40 Series. Inoltre, includono un cavo CPU PCIe 5.0 12VHPWR per le configurazioni più avanzate.

Questa serie, che ha introdotto per la prima volta alimentatori con connettori DC posizionati lateralmente sull’unità, ha rapidamente guadagnato popolarità tra gli appassionati grazie alla sua soluzione innovativa per una gestione ordinata dei cavi.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.