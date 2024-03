La Rinascita Elettrica: la nuova Renault 5 e la trionfante Renault Scenic Elettrica

Un design iconico e moderno per la nuova Renault 5, questo e molto altro in questo articolo dedicato all’icona francese.

Il mondo dell’automobile si prepara ad accogliere due nuovi gioielli della tecnologia elettrica targati Renault: la Nuova Renault 5 e la rinascita della già acclamata Renault Scenic, entrambe dotate di propulsione 100% elettrica, confermando così l’impegno del marchio francese verso la sostenibilità e l’innovazione.

Renault non si ferma alla nuova Renault 5

La Nuova Renault 5, un’icona rinnovata per l’era moderna, fa il suo ritorno con uno stile irresistibilmente retro, ispirato al modello originale degli anni ’70, ma con un tocco di modernità che cattura lo sguardo e l’immaginazione. Con un motore da 135 CV e una batteria da 42 kWh, questa city car elettrica promette un’autonomia fino a 400 km, garantendo prestazioni eccezionali senza emissioni nocive. Il programma wt5TM offre agli appassionati la possibilità di immergersi nell’universo della Nuova Renault 5, fornendo contenuti esclusivi e accesso a eventi dedicati.

Ma non è tutto: la rinascita della Renault Scenic, recentemente incoronata Auto dell’Anno 2024 dalla prestigiosa giuria europea The Car of The Year, è un’altra dimostrazione del continuo impegno di Renault nell’offrire veicoli all’avanguardia. Dotata di tecnologia E-Tech 100% electric, questa spaziosa SUV è perfetta per le famiglie e gli amanti dell’avventura, offrendo comfort, sicurezza e prestazioni senza pari. La produzione avviene presso l’impianto all’avanguardia di Douai, in Francia, che rappresenta la quintessenza della produzione automobilistica europea.

Inoltre, per coloro che desiderano rivivere l’emozione della Scenic E-Tech 100% electric in scala ridotta, Renault offre un modellino da collezione disponibile in diversi colori presso The Originals Store.

In definitiva, con la Nuova Renault 5 e la trionfante Renault Scenic E-Tech 100% electric, il marchio Renault continua a ridefinire gli standard dell’industria automobilistica, combinando design iconico, tecnologia all’avanguardia e sostenibilità ambientale in un connubio irresistibile.

