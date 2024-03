Marvel 1943: Rise of Hydra, annunciato il nuovo gioco di Skydance

Skydance New Media ha ufficialmente annunciato Marvel 1943: Rise of Hydra, un nuovo gioco che vede come protagonisti Capitan America e Black Panther

È da diversi anni che si parla di un possibile nuovo gioco della Marvel realizzato da Skydance New Media. Nell’ormai 2021 era stato svelato che Amy Hennig (la creative director dei primi due Uncharted e di Jak 3) stava lavorando ad un misterioso titolo Marvel ambientato durante la seconda guerra mondiale, ma ora finalmente ne abbiamo la conferma. Skydance New Media infatti ha ufficialmente annunciato Marvel 1943: Rise of Hydra, un action adventure che vedrà come protagonisti Capitan America e Black Panther.

Capitan America e Black Panther uniti per un bene superiore

Marvel 1943: Rise of Hydra sarà ambientato durante la seconda guerra mondiale e permetterà ai giocatori di assistere alla nascita dell’Hydra. Per chi non lo sapesse, l’Hydra è una nota organizzazione di affiliazione nazista del mondo Marvel, e svolge un ruolo molto importante in un gran numero di storie. Per fermare la nascita di questa grande minaccia i giocatori dovranno impersonare Capitan America e Black Panther, ma non solo.

Nel corso della loro avventura questi due grandi eroi infatti saranno affiancati anche dei compagni. Capitan America potrà contare sul supporto di Gabriel Jones, un noto membro degli Howling Commandos, mentre Black Panther invece sarà affiancato da Nanali, la leader della rete di spie del Wakanda. Tutti i quattro personaggi saranno giocabili e in alcuni momenti della storia potrebbero andare in opposizione, ma alla fine decideranno di allearsi per far fronte a un nemico comune.

Marvel 1943: Rise of Hydra è previsto per il 2025, ma al momento non sono ancora state rivelate le piattaforme su cui sarà possibile giocarlo.