Canon PIXMA TR7650: versatile per l’home office

Canon sta per lanciare la PIXMA TR7650, una stampante multifunzione compatta e versatile progettata appositamente per l’uso in ufficio domestico

Questo modello 4 in 1 offre un’elevata qualità di stampa e una connettività semplice. Perfetta per soddisfare le esigenze degli uffici domestici, questa stampante si distingue per la sua efficienza nella stampa di documenti di lavoro, compiti scolastici e altro ancora.

Connettività e Applicazioni per la Canon PIXMA TR7650

Grazie al touchscreen a colori da 3 pollici, la Canon PIXMA TR7650 può essere facilmente gestita e collegata a dispositivi smart. Utilizzando il sistema a 5 inchiostri separati, questa stampante eccelle nella stampa di foto a colori senza bordi fino al formato A4 e di documenti nitidi. Offre anche un risparmio sui costi grazie alle cartucce d’inchiostro ad alta resa opzionali e alla funzione di stampa fronte-retro automatica.

La stampante è dotata di un alimentatore automatico di documenti da 20 fogli per la copia, l’acquisizione e la trasmissione via fax di documenti multi-pagina. La PIXMA TR7650 supporta la connettività wireless tramite l’app Canon PRINT, consentendo agli utenti di stampare e acquisire documenti dai loro servizi cloud preferiti. Tra le sue caratteristiche principali ci sono la stampa e la scansione cloud, il touchscreen LCD a colori da 3 pollici e l’alimentazione carta anteriore e posteriore.

Canon offre inoltre una serie di applicazioni per supportare le attività di stampa, sia professionali che domestiche. La PIXMA TR7650 sarà disponibile per l’acquisto da aprile al prezzo di 259,99€ direttamente presso lo store ufficiale Canon.

