Xiaomi 14 Ultra: la mobile photography sbarca in Italia

Xiaomi 14 Ultra, l’ultimo top di gamma dell’azienda cinese, sbarca finalmente in italia, con tanto di Photography Kit

L’attesa è finita, il top di gamma Xiaomi 14 Ultra è finalmente disponibile all’acquisto in Italia. Presentato a febbraio in Cina e preordinabile dal Mobile World Congress, lo smartphone rappresenta l’apice della collaborazione tra Xiaomi e Leica, offrendo un’esperienza di imaging senza precedenti.

Xiaomi 14 Ultra in Italia: design elegante e prestazioni al top

Lo smartphone vanta una struttura in alluminio con scocca posteriore in pelle vegana nano-tecnologica e frontale protetto dal vetro Xiaomi Shield Glass curvo. All’interno, il potente processore Snapdragon 8 Gen 3 è coadiuvato dal sistema di raffreddamento IceLoop e dalla batteria da 5.000mAh con ricarica HyperCharge da 90W.

Fotocamera rivoluzionaria

Il vero punto di forza di Xiaomi 14 Ultra è la sua fotocamera. Grazie alle ottiche Leica Summilux, alle diverse lunghezze focali (da 12 a 120mm) e al sensore da 50MP da 1 pollice, questo smartphone ridefinisce i confini della mobile imaging. La qualità è garantita non solo per le foto, ma anche per i video, con la possibilità di registrare in 8K a 30fps su tutte e quattro le fotocamere e di catturare il suono direzionale grazie ai quattro microfoni integrati.

Xiaomi 14 Ultra in Italia: il Photography Kit per un’esperienza completa

Per gli appassionati di fotografia, Xiaomi 14 Ultra è disponibile anche nel Photography Kit, che include un’impugnatura con batteria da 1.500mAh, una custodia, un pulsante di scatto a due stadi, una leva per lo zoom, un tasto di registrazione video e una ghiera per il controllo dell’esposizione.

Workshop di mobile photography con Leica Akademie

Xiaomi e Leica organizzano inoltre alcuni workshop sulla mobile photography nell’ambito di Leica Akademie Italy. Per partecipare, è necessario acquistare uno Xiaomi 14 Ultra presso Leica Store, Xiaomi Store o mistoreitalia.com e ricevere uno dei 210 coupon in palio partecipando al concorso su promoxiaomi.it. In alternativa, è possibile acquistare il corso al prezzo agevolato di 100 euro dal sito Leica Akademie.

Con Xiaomi 14 Ultra, la mobile photography raggiunge nuovi vertici. Design raffinato, prestazioni eccezionali e una fotocamera rivoluzionaria fanno di questo smartphone un vero e proprio capolavoro tecnologico.