LG OLED evo Gallery Edition: qualità garantita in offerta Unieuro

Quando si parla di tecnologia all’avanguardia e design raffinato, l’LG OLED evo Gallery Edition è un esempio lampante. Questa smart TV, conosciuta anche come G2, è un vero e proprio simbolo di eleganza e prestazioni elevate. Pensato per essere montato a parete, il G2 si distingue per la sua cornice sottilissima che lo rende un complemento d’arredo sofisticato. Insomma, è capace di fondersi armoniosamente con l’ambiente circostante. La serie G2 non è solo un piacere per gli occhi, ma anche per l’esperienza visiva che offre. Grazie alla tecnologia OLED evo, introdotta e perfezionata da LG, questo modello garantisce una qualità d’immagine senza precedenti. Il tratto distintivo di questa meraviglia tecnologica è il processore video α9 di quinta generazione, che lavora in sinergia con il pannello OLED di ultima generazione e la funzionalità Brightness Booster, per regalare immagini luminose e dettagliate come mai prima d’ora. Prezzo in offerta 1.198 euro, disponibile da Unieuro.

Il processore α9 Gen 5 è un vero maestro nell’arte dell’upscaling, poiché trasforma i contenuti di bassa risoluzione in veri e propri capolavori visivi. Inoltre, la riproduzione dei contenuti HDR è gestita con precisione millimetrica grazie al nuovo algoritmo Dynamic Tone Mapping Pro. Grazie a esso, è possibile gestire in modo ottimale la luminanza e il tone mapping. Questo modello LG non si limita a stupire visivamente. Il suo sistema audio è altrettanto impressionante. Con gli algoritmi Object Background Enhancement e AI Sound Pro, viene ricreata un’esperienza acustica profonda e coinvolgente, elevando i canali audio virtuali fino a 7.1.2 per un suono tridimensionale.

Altra chicca esclusiva della serie G2 è la tecnologia di dissipazione del calore. Questa permette al pannello di operare a temperature ottimali, raggiungendo livelli di luminosità fino al 30% superiori rispetto ai modelli precedenti. E per gli amanti dell’alta definizione, il supporto agli standard Dolby Vision IQ, HDR10 Pro e HLG è la ciliegina sulla torta. LG OLED evo Gallery Edition è una scelta di stile e qualità che si impone nel panorama televisivo. E per chi desidera rinnovare il proprio salotto tecnologico, Unieuro offre un rimborso di 200 euro rottamando il vecchio TV. Un’occasione da non perdere per abbracciare il futuro dell’intrattenimento domestico. Con questa smart TV, la qualità è garantita fino all’ultimo pixel.

