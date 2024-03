Crunchyroll: annunciati gli anime stagionali per la primavera, tutte le novità!

Scopriamo insieme, in questo speciale, quali saranno tutte le aggiunte per il gigantesco catalogo anime di Crunchyroll: tutti gli stagionali della primavera in un solo articolo

Sembrava ieri che ci scambiavamo gli auguri di buon anno, e invece siamo giunti alla primavera così, con uno schiocco di dita. E sempre con uno schiocco di dita, anche il catalogo di Crunchyroll sta per aggiornarsi con tutte le novità stagionali dal prossimo 1 aprile. Le scopriamo insieme in questo lungo speciale dedicato: sarà un bel viaggio, preparatevi!

Tutte le serie anime in arrivo a primavera su Crunchyroll: vediamole!

Tutte le serie che troverete in questo articolo saranno disponibili, a partire dalla data indicata, in simulcasting rispetto alla trasmissione in Giappone e ciò vuol dire che sarà rilasciato un episodio a settimana, non tutta la serie. Dovrete essere pazienti insomma. Altre serie verranno annunciate successivamente. Ogni settimana avrete però a disposizione più di 40 nuovi episodi di serie animate nuove o in prosecuzione: da Kaiju No. 8, a Black Butler -Public School Arc-, da Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation a WIND BREAKER a… scopriamoli!

1 aprile – 4 aprile | Crunchyroll anime primavera

1 aprile

Qui di seguito l’elenco degli anime disponibili su Crunchyroll in simulcast a partire dall’1 aprile:

Spice and Wolf: merchant meets the wise wolf (Passione)

Un mercante itinerante e una lupa mannara dai poteri magici viaggiano insieme verso nord, in un racconto di avventura e romanticismo. Doppiaggio: inglese, francese, tedesco

Un uomo sfida gli dei in giochi di intelligenza per ottenere la libertà per l’umanità. Doppiaggo: Inglese, Spagnolo Latinoamericano, Portoghese Brasiliano, Francese, Tedesco

Un uomo reincarnato in un goblin con un appetito insaziabile diventa un potente leader nel mondo dei mostri. Doppiaggio: Inglese, Spagnolo Latinoamericano, Portoghese Brasiliano, Francese, Tedesco

Un ex eroe che desidera solo una vita tranquilla si ritrova suo malgrado coinvolto in nuove avventure.

Un gruppo di ragazze viaggia su un treno misterioso in un mondo pieno di anomalie.

Un uomo reincarnato come principe con poteri magici si dedica allo studio della magia che tanto amava. Doppiaggio: Inglese, Francese, Tedesco

3 aprile

Qui di seguito l’elenco degli anime disponibili su Crunchyroll in simulcast a partire dal 3 aprile:

BARTENDER Glass of God (Liber)

Eden Hall, un bar nascosto a Tokyo. Ryu, il barista, offre “bicchieri di Dio”: drink che alleviano le sofferenze dei clienti più tormentati. Chi sarà il prossimo a trovare rinascita?

4 aprile

Qui di seguito l’elenco degli anime disponibili su Crunchyroll in simulcast a partire dal 4 aprile:

WIND BREAKER (CloverWorks) :

Haruka Sakura, studente del primo anno, arriva al liceo Furin, noto come “super scuola per delinquenti”. Ma il liceo è diventato un gruppo che protegge la città, chiamata “Chime of the Wind Breaker”. La leggenda eroica di Sakura inizia qui. Doppiaggio: Inglese, Spagnolo Latinoamericano, Portoghese Brasiliano, Francese, Tedesco

: Haruka Sakura, studente del primo anno, arriva al liceo Furin, noto come “super scuola per delinquenti”. Ma il liceo è diventato un gruppo che protegge la città, chiamata “Chime of the Wind Breaker”. La leggenda eroica di Sakura inizia qui. Laid-Back Camp Stagione 3 (8bit)

Nadeshiko, una liceale, si perde durante un’escursione sul Monte Fuji. Incontra Rin, una ragazza che campeggia, e inizia la loro vita all’aperto insieme. Doppiaggio: Doppiaggio: Inglese, Spagnolo Latinoamericano e Portoghese Brasiliano

Hotaru Hinase, una liceale, non ha molta fortuna in amore. Ma quando fa un gesto gentile verso Hananoi, un suo compagno di classe col cuore spezzato, lui le chiede di uscire. La storia segue la loro scoperta dell’amore. Doppiaggio: Inglese, Spagnolo Latinoamericano, Portoghese Brasiliano e Francese

Zagan, uno stregone malvagio, si innamora di Nephelia, una schiava elfa. La compra, ma non sa come parlarle. La storia segue la loro goffa relazione. Doppiaggio: Inglese

5 aprile – 8 aprile | Crunchyroll anime primavera

Qui di seguito l’elenco degli anime disponibili su Crunchyroll in simulcast a partire dal 5 aprile:

Astro Note (Telecom Animation Film)

Takumi, un cuoco disoccupato, trova lavoro in una pensione chiamata Astro-sou. Incontra la custode Mira, che ha un segreto: non è di questo mondo!

Takumi, un cuoco disoccupato, trova lavoro in una pensione chiamata Astro-sou. Incontra la custode Mira, che ha un segreto: non è di questo mondo! The Irregular at Magic High School Stagione 3 (8bit)

Tatsuya e Miyuki iniziano il secondo anno di scuola, ma la loro tranquillità è minacciata da nuovi eventi.

Il produttore del gruppo 283 Production riunisce un nuovo cast di idol sul palco!



Il produttore del gruppo 283 Production riunisce un nuovo cast di idol sul palco! NIJIYON ANIMATION 2 (Sunrise)

Lo spin-off Love Live! Nijigasaki High School Idol Club torna con le sue stramberie!



7 aprile

Qui di seguito l’elenco degli anime disponibili su Crunchyroll in simulcast a partire dal 7 aprile:

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Stagione 2 Cour 2 (Studio Bind)

Rudy, reincarnato in un altro mondo, vive la sua nuova vita con coraggio e ambizione, accompagnato da amici e magie. Doppiaggio: Inglese, Spagnolo Latinoamericano, Portoghese Brasiliano, Francese, Tedesco, Italiano e Spagnolo Castillano

Una coppia di mezza età ritrova la giovinezza e si lancia in nuove avventure.

Un Duca maledetto che non può toccare nessuno, e la sua cameriera Alice, in una storia d’amore impossibile. Riuscirà a rompere la maledizione?

Doppiaggio: Inglese, Spagnolo Latinoamericano, Portoghese Brasiliano

Ars Louvent, un nobile con un’incredibile abilità di giudizio, trasforma il suo regno usando la sua intelligenza in un mondo di magia.

Doppiaggio: Tedesco

Mito, travestita da uomo, si ritrova a vivere in un dormitorio per vampiri. Amore e segreti minacciano la sua fragile esistenza. Doppiaggio: Inglese

8 aprile

Qui di seguito l’elenco degli anime disponibili su Crunchyroll in simulcast a partire dall’8 aprile:

Tadaima, Okaeri (Studio DEEN)

Masaki Fujiyoshi, un casalingo sposato con Hiromu e padre della piccola Hikari, affronta le sfide e le gioie della vita familiare, combattendo contro l’ansia e i pregiudizi della società.

Masaki Fujiyoshi, un casalingo sposato con Hiromu e padre della piccola Hikari, affronta le sfide e le gioie della vita familiare, combattendo contro l’ansia e i pregiudizi della società. Chillin’ in Another World with Level 2 Super Cheat Powers (J.C. STAFF)

Banaza, un mercante evocato per errore nel regno di Klyrode per combattere il male, si ritrova senza poteri magici e con la possibilità di tornare a casa. Ma al livello due, scopre abilità smisurate che potrebbero cambiare il suo destino. Doppiaggio: Inglese, Portoghese Brasiliano, Francese, Tedesco

9 aprile – 13 aprile | Crunchyroll anime primavera

9 aprile

Qui di seguito l’elenco degli anime disponibili su Crunchyroll in simulcast a partire dal 9 aprile:

Oblivion Battery (MAPPA)

Kiyomine e Kaname, coppia leggendaria del baseball, sconvolge il liceo Kotesashi. Tra vecchie rivalità e nuovi incontri, inizia la loro avventura verso la vittoria.

10 aprile

Qui di seguito l’elenco degli anime disponibili su Crunchyroll in simulcast a partire dal 10 aprile:

Viral Hit (Okuruto Noboru)

Hobin Yu, un liceale mingherlino, stanco dei bulli, li affronta e riprende i combattimenti su NewTube, diventando una star. Ma riuscirà a tenere testa ai suoi avversari e al successo? Doppiaggio: Inglese, Francese e Tedesco

Yuhi Yugure e Yasumi Utatane, due liceali con personalità diverse, conducono un programma radiofonico sull’amicizia. Ma dietro le quinte, il loro rapporto è pieno di caos e rivalità. Riusciranno a navigare nel mondo dello spettacolo?



12 aprile

Qui di seguito l’elenco degli anime disponibili su Crunchyroll in simulcast a partire dal 12 aprile:

The Misfit of Demon King Academy Ⅱ: History’s Strongest Demon King Reincarnates and Goes to School with His Descendants – Cour 2 (Silver Link)

Anos, il Re Demone più potente della storia, si reincarna e frequenta la Delsgade Academy con i suoi discendenti. Dopo aver rivelato la sua vera identità, un nemico del suo passato lo minaccia. Riuscirà Anos a sconfiggerlo e a mantenere la pace? Doppiaggio: Francese

Light Tenryu, un nuovo studente dello Shadowverse Battle College, si unisce al club Seventh Flame. In un mondo di giocatori professionisti, Light e i suoi compagni dovranno affrontare avversari agguerriti per raggiungere la vittoria.



13 aprile

Qui di seguito l’elenco degli anime disponibili su Crunchyroll in simulcast a partire dal 13 aprile:

Kaiju No. 8 (Production I.G)

Kafka Hibino desidera unirsi alla Japan Defense Force per combattere i Kaiju, creature giganti che minacciano l’umanità. Incontra Reno Ichikawa e insieme si impegnano a proteggere il mondo. Doppiaggio: Inglese, Spagnolo Latinoamericano, Portoghese Brasiliano, Francese, Tedesco, Italiano e Spagnolo Castillano

Kafka Hibino desidera unirsi alla Japan Defense Force per combattere i Kaiju, creature giganti che minacciano l’umanità. Incontra Reno Ichikawa e insieme si impegnano a proteggere il mondo. Black Butler -Public School Arc- (CloverWorks)

Ciel Phantomhive, un giovane nobile, e il suo fedele maggiordomo diabolico, Sebastian, vengono incaricati di investigare sulla scomparsa di alcuni studenti dal Weston College. Dovranno infiltrarsi nella scuola e scoprire i misteri che la avvolgono. Doppiaggio: Inglese, Spagnolo Latinoamericano, Francese, Tedesco



Coming Soon | Crunchyroll anime primavera

Qui di seguito, infine, i due film di cui ancora non sono state svelate le date d’arrivo su Crunchyroll:

Kuramerukagari (Team OneOne) FILM

Kagari, una ragazza che gestisce un negozio di mappe in una città mineraria, e il suo amico d’infanzia Yuya, che sogna di evadere, si ritrovano ad affrontare misteriosi “incidenti”. Riuscirà Kagari a risolvere il problema e salvare la città?



Il detective Soutarou indaga su una sparizione di massa che ha sconvolto la società. Le sue ricerche lo portano nel regno sotterraneo della città, dove incontra un enigmatico treno e il suo comandante, Tanne. Cosa scoprirà Soutarou e come cambierà il suo destino?

Buona visione!

Questi erano tutti gli anime che saranno disponibili a primavera, in simulcast, su Crunchyroll! Ovviamente la lista potrebbe essere aggiornata con nuovi annunci: sarà nostra premura avvisarvi! Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it!

