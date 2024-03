L’Innovativo climatizzatore LG DualCool Premium fa il suo esordio in Italia

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Attraverso l’app LG ThinQ , la funzione kW Manager consente di impostare un limite massimo di consumo energetico e ricevere notifiche se viene superato. Inoltre, con sensori come il Human Detection Sensor e la funzione Window Open Detecting, il climatizzatore può attivare la modalità risparmio energetico quando non rileva persone nella stanza o quando rileva improvvisi sbalzi di temperatura causati da finestre aperte.

Per affrontare l’aumento dei prezzi dell’energia, l’ efficienza energetica diventa sempre più importante quando si cercano soluzioni di climatizzazione. LG DUALCOOL Premium offre numerose funzioni di gestione intelligente dell’energia , oltre al compressore Dual Inverter garantito per 10 anni che gli consente di raggiungere la classe energetica A+++.

Per rispondere alle richieste degli utenti, LG ha introdotto la funzione Soft Air , che consente di personalizzare il tipo di raffreddamento , fornendo un flusso d’aria indiretto e silenzioso. Con questa funzione attivata, il deflettore inferiore si chiude per emettere l’aria solo attraverso il diffusore frontale, offrendo una piacevole e graduale sensazione di freschezza senza fastidiosi flussi d’aria diretti.

LG Electronics (LG) ha presentato il nuovo climatizzatore LG DUALCOOLTM Premium. Grazie alla sua struttura dettagliata e alle tecnologie avanzate per la distribuzione indiretta dell’aria, questo innovativo climatizzatore di LG assicura un ambiente interno alla temperatura ideale per ogni stagione

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.