ASUS annuncia la disponibilità dei nuovi ExpertBook B3

ASUS ha annunciato oggi il lancio dei nuovi laptop della serie ExpertBook B3, caratterizzati da un design intelligente mirato a favorire il successo aziendale

Questa linea di prodotti, guidata dall’innovazione, si impegna a potenziare la produttività, migliorare la sicurezza e la privacy, e offrire configurazioni flessibili per adattarsi alle diverse esigenze.

Tecnologia all’avanguardia per una produttività senza limiti

La vasta gamma di funzionalità avanzate degli ExpertBook B3 include processori di ultima generazione e schede grafiche NVIDIA RTX 2050 o Intel Iris Xe, unitamente a un luminoso schermo con aspect ratio 16:10. Questi modelli sono completi di connettività avanzata, unità SSD con supporto RAID 0/1 B3404CMA & B3604CMA, un chip TPM 2.0 per la sicurezza, moduli di memoria dual SO-DIMM per agevolare gli aggiornamenti IT, e una robustezza conforme allo standard militare MIL-STD-810H, il tutto inserito in un design eco-consapevole che riflette responsabilità e sostenibilità.

Ciascun laptop ExpertBook B3 è progettato per potenziare le capacità aziendali, garantendo prestazioni veloci e reattive fondamentali per le esigenze attuali. Con una vasta gamma di porte, questi modelli offrono versatilità e facilità di trasferimento dati, incluso il supporto per WiFi 7 e un lettore di smart card integrato per una sicurezza avanzata. Inoltre, la presenza di porte Thunderbolt 4 USB-C offre velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps, supporto per display 4K e ricarica rapida.

Gli ExpertBook B3 più recenti consentono una personalizzazione completa per soddisfare requisiti specifici o compiti di routine. Le opzioni di configurazione includono fotocamera IR e sensore di impronte digitali per l’accesso biometrico, lettore di smart card per l’autenticazione multifattore e connettività 4G LTE per il lavoro remoto. Inoltre, i modelli con touchscreen sono compatibili con ASUS Pen 2.0 e altri dispositivi di input compatibili, promuovendo una produttività dinamica.

Il design dei laptop ExpertBook B3 è orientato alla massima produttività, ideale per le aziende moderne e il lavoro ibrido. Grazie a display di qualità, ricarica rapida e lunga durata della batteria, questi dispositivi garantiscono esperienze di lavoro efficienti. La tecnologia di cancellazione del rumore e il luminoso display NanoEdge offrono eccellenti esperienze di lavoro da remoto e videoconferenze.

La sicurezza e la privacy sono priorità nella serie ExpertBook B3, con tecnologie integrate per proteggere i dati sensibili. Con la presenza di fotocamera a infrarossi, sensore di impronte digitali e chip TPM 2.0, questi laptop assicurano una robusta protezione. Inoltre, la copertura fisica della webcam e lo slot Kensington integrato offrono ulteriori livelli di sicurezza.

Disponibilità e Prezzi

I laptop ASUS ExpertBook B3, B3404CVA e B3604CVF, saranno disponibili per l’acquisto a partire da oggi, 18 marzo 2024.

E voi? Cosa ne pensate di questa novità di casa Asus? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).