Starship di SpaceX si perde al rientro: ha volato più lontano che mai

La missione Starship di SpaceX ha catturato l’attenzione di tutto il mondo. Nonostante il volo sia durato solo 50 minuti prima di una perdita di segnale e del successivo rientro distruttivo nell’atmosfera, il lancio ha rappresentato un momento davvero significativo per l’ingegneria aerospaziale. Partito da Starbase, la base spaziale di Boca Chica, il razzo ha intrapreso un viaggio che ha superato i limiti dei test precedenti. Infatti, è riuscito a raggiungere lo spazio a una velocità che avrebbe potuto mantenerla in orbita. Il più potente mai costruito, ha portato la Starship a 65 chilometri di quota. Purtroppo, anziché precipitare nell’Oceano Indiano come previsto, il suo viaggio si è concluso proprio qui. Nonostante l’evento avverso, è stato un test fondamentale per la missione. L’ente spaziale lo considera infatti un successo per le lezioni apprese e le modifiche che seguiranno in futuro.

Starship di SpaceX: test positivi nonostante l’esito

Il Super Heavy, il primo stadio del razzo, ha tentato un ammaraggio morbido nel Golfo del Messico. Le immagini, però, hanno mostrato altro, ossia che qualcosa non ha funzionato come previsto. Tuttavia, viene comunque considerato un progresso, poiché per la prima volta non si è concluso con un’esplosione controllata. Durante il volo, è stato testato l’apertura del portello di carico e un sistema di scambio di carburante tra serbatoi, entrambi fondamentali per le future missioni spaziali. Sebbene i risultati di questi test non siano ancora chiari, l’astronave ha inviato dati preziosi tramite i satelliti Starlink, che hanno trasmesso telemetrie e immagini spettacolari.

Nonostante quanto accaduto, la missione Starship di SpaceX ha rappresentato un passo importante verso il futuro dell’esplorazione spaziale. Anche se il viaggio si è concluso prima del previsto, ogni test come questo porta più vicino al suo obiettivo di riportare l’umanità sulla Luna e, forse un giorno, su Marte. E con questo, si chiude un altro capitolo nella storia dell’esplorazione spaziale.

