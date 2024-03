Dragon’s Dogma 2: Capcom al lavoro per migliorare gli FPS su PC

Capcom ha annunciato di essere al lavoro per migliorare gli FPS e le prestazioni della versione PC di Dragon’s Dogma 2

Ormai manca davvero pochissimo all’uscita di Dragon’s Dogma 2 e in questi giorni il titolo sta facendo parlare di se davvero molto. Il nuovo gioco di Capcom è stato accolto bene dalla critica, ma a quanto pare soffre a causa di diversi problemi tecnici, in particolare su PC. La compagnia però sembra essere al corrente della situazione e ha annunciato ufficialmente di essere al lavoro per migliorare gli FPS e le prestazioni della versione PC di Dragon’s Dogma 2.

Dragon’s Dogma 2 richiede troppa CPU in determinate situazioni

Stando alle parole di Capcom, sembra che i problemi di performance su PC siano causati da un eccessivo utilizzo della CPU. Questo problema diventa abbastanza grave quando ci sono numerosi personaggi a schermo, causando fastidiosi cali di FPS.

In Dragon’s Dogma 2, per calcolare l’impatto dei personaggi nel mondo di gioco è richiesta una grande quantità di CPU. Nei casi in cui sono presenti davvero tanti personaggi a schermo il consumo di CPU risulta davvero molto alto e rischia di influenzare il frame rate. Siamo consapevoli che in queste situazioni le impostazioni che riducono il carico della GPU hanno un effetto molto limitato, ma siamo al lavoro per trovare un modo per migliorare le performance in futuro.

Questa è una dichiarazione ufficiale di Capcom che ha dimostrato di essere ben consapevole dei problemi del gioco. In questo caso ai giocatori PC non resta altro da fare che sperare che il team di sviluppo riesca a risolvere questo fastidioso problema il più in fretta possibile.

Dragon's Dogma 2 sarà disponibile dal 22 marzo per PC, PS5 e Xbox Series X | S.