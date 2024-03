Offerte lampo di Primavera su Amazon: fino al 33% di sconto su due dei migliori robot aspirapolvere Roborock

In occasione dei saldi primaverili, Roborock ha scontato due dei suoi prodotti di punta su Amazon: se volete acquistare il Roborock S8 o il S7 Max Ultra, questa è l’occasione che fa per voi

I saldi primaverili Roborock su Amazon sono iniziati! L’aspirapolvere robot Roborock S8 con potenza di aspirazione elevata e potente funzione di lavaggio aveva un prezzo originale di 699€, ma ora costa solo 479€, con uno sconto di 200€ (-32%!)! Il robot aspirapolvere multifunzione Roborock S7 Max Ultra, preferito dagli utenti, aveva un prezzo originale di 1199€, ora costa solo 799€, con uno sconto di 400€ (-33%!)! Questa offerta a tempo limitato è disponibile solo dal 20 al 25 marzo, quindi non perdertela e acquistala subito sui saldi di Amazon!

Roborock S8: Aspirapolvere robot compatto con potenza di aspirazione ottimale

Il Roborock S8 offre una potente pulizia, generando un’aspirazione fino a 6.000Pa e grazie alle doppie spazzole in gomma che lavorano insieme per rimuovere rapidamente polvere, peli e altro da pavimenti e tappeti, prevenendo efficacemente i grovigli e lasciando la tua casa più pulita che mai.

Inoltre, il Roborock S8 è dotato di un sistema di lavaggio a vibrazione sonora migliorato con un’area di lavaggio più ampia per eliminare macchie ostinate come schizzi di caffè e impronte in modo più rapido e completo, donando ai tuoi pavimenti un aspetto nuovo di zecca. La funzione di sollevamento del panno integrata evita di bagnare il tappeto, rendendo la pulizia più semplice.

Grazie alla mappatura 3D avanzata e alla tecnologia di navigazione a infrarossi, il Roborock S8 è in grado di rilevare con precisione una vasta gamma di ostacoli e di evitarli con flessibilità per pulire completamente la vostra casa con il miglior percorso. Non dovrete più preoccuparvi che la macchina si blocchi o non pulisca a fondo.

Con la funzione di connessione allo smartphone, potete facilmente controllare e monitorare il processo di pulizia. Potete personalizzare le impostazioni del muro virtuale, del tempo di pulizia, della modalità e della frequenza per soddisfare le vostre esigenze individuali. Inoltre, è possibile mappare più piani per garantire una pulizia accurata di ogni area.

Combinato con dispositivi per la casa intelligente come Google Assistant e Amazon Alexa, è possibile avviare o interrompere la pulizia con il controllo vocale e godersi una pulizia senza sforzo.

Roborock S7 Max Ultra: Il robot aspirapolvere con funzioni di pulizia tutto in uno

Se non hai tempo o non vuoi dedicarne troppo alle pulizie, Roborock S7 Max Ultra è la soluzione perfetta per te e semplificherà la tua vita. Grazie alla combinazione perfetta di una potenza di aspirazione elevata di 5.500 Pa e della spazzola a rullo in gomma, elimina facilmente polvere e peli dal pavimento, evitando anche il fastidioso problema dei capelli aggrovigliati. Il suo sistema di lavaggio a vibrazione sonica VibraRise non solo controlla con precisione la quantità di acqua utilizzata per il lavaggio, ma elimina efficacemente anche le macchie ostinate, lasciando il pavimento pulito e luminoso. Inoltre, dice addio all’inconveniente dei residui d’acqua, creando un ambiente domestico più pulito e ordinato.

Durante la pulizia, il robot torna periodicamente alla stazione base per lavare il panno, garantendo che ogni ciclo inizi con un panno pulito. Non dovrai più lavare a mano i panni sporchi! Grazie alla tecnologia avanzata di navigazione laser LiDAR e alla tecnologia ReactiveAI per l’evitamento degli ostacoli, coprirà ogni angolo della tua casa con il percorso migliore, evitando allo stesso tempo gli ostacoli in modo intelligente. Una volta rilevato un tappeto, solleva automaticamente il panno umido per evitare di bagnarlo. Dimenticati delle pulizie noiose!

La stazione base all-in-one del Roborock S7 Max Ultra ti offre un’esperienza di pulizia ancora più comoda. Una volta terminata la pulizia, il robot svuota automaticamente il contenitore della polvere, pulisce a fondo il panno sporco e la stazione base, per poi procedere all’asciugatura. In questo modo, eviti la proliferazione di batteri e cattivi odori dovuti a panni non perfettamente puliti o acqua sporca lasciata nel serbatoio.

Tramite una app intuitiva, potrai programmare zone di pulizia, impostare un programma di pulizia o avviare il robot da remoto.

