Gli Oscar 2024 si sono conclusi e tra le varie sorprese (che sorprese non sono, molti si aspettavano dei premi per Oppenheimer), c’è stata una cosa che ha fatto urlare di gioia molti fan. Tony Stark, il nostro amato Robert Downey Jr, ha vinto agli Oscar 2024 per il miglior attore non protagonista

Questo ci sembra davvero un lieto fine per Robert Downey Jr. Un attore che ha avuto un pessimo inizio e che poi, alla fine, è riuscito a guadagnarsi la sua vittoria agli Oscar 2024 per il miglior attore non protagonista, insieme al suo talentuoso collega Cillian Murphy, che ha vinto come miglior attore protagonista. L’attore statunitense vanta ormai di una carriera lunga e piena di alti e bassi, all’inizio soprattutto bassi, ma gli Oscar 2024 hanno dimostrato che le persone possono cambiare ed essere migliori.

L’arresto | La vittoria di Robert Downey Jr agli Oscar: essere persone migliori

Robert Downey Jr aveva iniziato la sua carriera d’attore in giovanissima età, nel film Pound, con alla regia suo padre Robert Downey Sr. L’attore, però, nel corso del tempo ha iniziato a sviluppare una dipendenza dalla droga a causa del padre, che era tossicodipendente a sua volta. Robert Downey Jr aveva iniziato così a drogarsi e anche a possedere la droga. Questo l’ha portato poi ad essere arrestato per ben tre volte, per aver saltato i vari test antidroga. La carriera dell’attore, arrivata a quel punto con il suo arresto, sembrò essere la fine. Colpa anche di un padre che non gli ha dato buoni insegnamenti e che, anzi, è stato lui a condurlo sulla cattiva strada della tossicodipendenza

Una seconda chance | La vittoria di Robert Downey Jr agli Oscar: essere persone migliori

Quando fu rilasciato dalla prigione e poté finalmente respirare aria di libertà, nessuno lo chiamò più per recitare nei film. Questo aveva portato Downey Jr a pentirsi delle sue scelte di vita e anche alla depressione, una depressione che fu alleggerita soltanto dalla presenza della sua attuale moglie Susan Downey. Le cose però cambiarono quando Jon Favreau raccomandò l’ex tossicodipendente per il ruolo di Iron Man. Il regista ci tenne a far sì che l’attore tornasse a lavorare e che dimostrasse a tutti che si può migliorare. Per fortuna, grazie all’accettazione da parte del direttore di Marvel Entertainment, quindi prima di Kevin Feige, Robert Downey Jr ottenne la parte. Fu così che abbiamo avuto uno dei personaggi più belli e meglio scritti della storia del cinema, il volto del Marvel Cinematic Universe: Tony Stark, meglio conosciuto al mondo come Iron Man.

Dobbiamo essere migliori

La vittoria di Robert Downey Jr agli Oscar, quindi, è la prova vivente che la redenzione esiste. Se qualcuno ci si mette d’impegno, se qualcuno vuole davvero diventare una persona migliore e rimediare agli errori del suo passato, può farlo. Questo attore ha dato prova che bisogna sfruttare le seconde chances, queste possono non solo salvarci la vita, ma anche stravolgerla. Il nostro amato interprete di Tony Stark ha fatto passi da giganti, da un prigioniero tossicodipendente a un attore Oscar. A tutti capita di sbagliare, quello che è importante è capire i propri errori, perdonare sé stessi ed essere consapevoli che si può fare sempre di meglio. L’Oscar del 2024 per il ruolo di Strauss in Oppenheimer, in ogni caso, è solo l’inizio. Ma allo stesso tempo rimane una degna conclusione di una storia americana basata sulla redenzione e sul miglioramento.

Voi che ne pensate di Robert Downey Jr? Vi è piaciuto in Oppenheimer? Quanto lo avete amato nei panni di Iron Man? Ditecelo nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altri speciali, news e guide dal mondo del cinema e molto altro.

