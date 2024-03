FUJIFILM ha lanciato il nuovo FUJINON Duvo24-300mm, l’obiettivo zoom broadcast di tipo portatile: scopriamo insieme tutti i dettagli sulle sue potenzialità

Fujinon Duvo24-300 è il secondo modello nella serie Duvo, disponibile dalla fine di marzo 2024, che produce l’aspetto cinematografico, intensamente ricercato, con un bellissimo effetto bokeh, offrendo al contempo il funzionamento tipico degli obiettivi broadcast. Il primo obiettivo zoom broadcast “FUJINON Duvo25-1000mm” di tipo box era stato presentato a marzo 2023.

Duvo24-300 mm è un obiettivo a doppio formato che supporta due tipi di sensori d’immagine di grandi dimensioni. Offrendo uno zoom 12,5x che copre 24-300 mm, una gamma focale spesso utilizzata sui set, si presenta leggero e con dimensioni compatte: 2,95 kg di peso e 270,5 mm di lunghezza, garantendo così un’elevata mobilità.

Fujinon Duvo24-300mm: il nuovo obiettivo broadcast portatile

FUJINON Duvo24-300mm è un obiettivo portatile e versatile: può essere utilizzato con un treppiede, montato a spalla, con una Steadicam o per riprese dall’alto utilizzando una gru. La ridotta profondità di campo lo rende ideale per conferire il look cinematografico desiderato a eventi sportivi, concerti dal vivo, reality show e altre trasmissioni dal vivo.

Oggi, nel settore broadcast, vengono sempre più utilizzate telecamere dotate di sensori d’immagine di grandi dimensioni, per soddisfare le crescenti esigenze di espressioni cinematografiche coinvolgenti, caratterizzate dall’uso di una profondità di campo ridotta, dall’effetto bokeh e da un’elevata gamma dinamica. Attualmente, per queste applicazioni sono comunemente utilizzati obiettivi cinematografici, che, tuttavia, sono ottimizzati per le riprese di produzioni con sceneggiatura e pertanto hanno un rapporto di ingrandimento zoom inferiore rispetto a quello degli obiettivi broadcast. Di frequente richiedono anche uno specialista nelle operazioni di messa a fuoco, cosa rara nel settore delle trasmissioni televisive.

In risposta, Fujifilm ha ampliato la propria gamma di prodotti introducendo la “Serie Duvo”, che unisce look cinematografici con splendidi bokeh alla facilità di utilizzo degli obiettivi broadcast.

Il nuovo “FUJINON Duvo24-300mm” sarà presentato al NAB Show 2024, uno dei più grandi spettacoli internazionali di apparecchiature broadcast che si terrà a Las Vegas, USA, dal 14 al 17 aprile 2024. Sarà, inoltre, esposto “Duvo Wide”, il terzo Duvo, un obiettivo zoom grandangolare portatile che copre una lunghezza focale di 14-100mm.

Fujifilm sfrutterà la sua tecnologia ottica avanzata, alimentata nel corso di molti decenni, per sviluppare e fornire obiettivi broadcast, obiettivi per macchine da presa e accessori ad alte prestazioni, rispondendo alle esigenze in continua evoluzione dei professionisti del video in prima linea.

FUJINON Duvo24-300mm zoom broadcast sarà disponibile da fine marzo 2024 al prezzo suggerito di 31.000 euro + iva.

Fujinon Duvo24-300mm: il nuovo obiettivo broadcast portatile | Caratteristiche principali

In un design compatto e leggero, offre uno zoom 12,5x che copre 24-300mm

Lo zoom 12,5x copre la gamma focale di 24-300mm, ovvero quella utilizzata più frequentemente sul set. Grazie al design compatto e leggero, con 270,5mm di lunghezza e 2,95kg di peso, garantisce un’elevata mobilità.

L’impiego dell’expander integrato sposta la lunghezza focale di 1,5 volte a 36-450mm, consentendo di catturare anche soggetti lontani in un campo visivo ottimale.

Supporta telecamere con sensori Super 35mm e sensori equivalenti al full frame

L’obiettivo funziona nativamente con sensori Super 35mm e attivando l’expander integrato, che allarga il cerchio d’immagine di 1,5 volte, supporta anche sensori equivalente al full frame.

Se montato su una telecamera dotata di un sensore equivalente al full frame, l’obiettivo offre le massime prestazioni ottiche mantenendo lo stesso angolo di campo di quando utilizzato su una camera con sensore Super 35mm.

Espressioni visive cinematografiche con un bellissimo bokeh

Grazie all’impiego di elementi asferici di grande diametro e lenti Super-ED, lucidate con precisione avanzata, varie forme di aberrazione sono controllate accuratamente per ottenere prestazioni ottiche eccellenti. Ghosting, lens flair e color bleeding vengono eliminati per offrire riprese cinematografiche naturali e controllate.

L’obiettivo ha un’apertura massima di T2.9 all’estremità grandangolare di 24mm e la mantiene fino a 207mm, nonostante sia un obiettivo ad alto ingrandimento che supporta sensori di grandi dimensioni. Ciò consente di effettuare riprese in condizioni di scarsa illuminazione, come concerti indoor ed eventi sportivi serali.

Le aree fuori fuoco cadono naturalmente dal piano focale verso lo sfondo. Ciò produce l’aspetto cinematografico molto ricercato con texture e bokeh meravigliosi. Ciò consente al narratore di attirare in modo naturale l’attenzione dello spettatore sul soggetto a fuoco.

Impiego operativo con vari accessori

Dotato della stessa unità di azionamento degli obiettivi zoom broadcast di tipo portatile, può essere utilizzato allo stesso modo, grazie ai comandi remoti di zoom e messa a fuoco.

Supporta inoltre operazioni multi-camera, riprese con più fotocamere contemporaneamente, per una produzione efficiente.

Supporta inoltre operazioni multi-camera, riprese con più fotocamere contemporaneamente, per una produzione efficiente. L’obiettivo può essere collegato a un controller wireless di terze parti, una configurazione comunemente utilizzata per la produzione commerciale di film e TV, per controllare a distanza messa a fuoco, apertura e zoom. Ciò supporta anche la messa a fuoco da parte di un operatore di messa a fuoco dedicato, che è una configurazione tradizionale nell’industria cinematografica.

L’anello di messa a fuoco dell’obiettivo ha un passo dell’ingranaggio di 0,8M, che consente l’utilizzo di tutti gli accessori standard di terze parti per la produzione cinematografica, ad es. Follow Focus o motore esterno.

Il diametro anteriore è di 114 mm, per facilitare l’impiego di un matte box nelle produzioni commerciali e cinematografiche. In alternativa, è incluso un paraluce in gomma in stile broadcast, con filettatura per filtri da 127mm.

Dispone di funzioni utili per agevolare sia le riprese sia l’editing

Include la funzione di “Breathing Compensation Technology (BCT)” che corregge automaticamente il breathing della messa a fuoco (fluttuazioni nell’angolo di visione) per produrre filmati naturali mantenendo il soggetto ripreso nel campo visivo stabilito durante i cambiamenti di messa a fuoco.

Dispone di “Remote Back Focus (RBF)” che consente il controllo della distanza focale della flangia dal pannello di controllo della fotocamera o del sistema robotico che supporta la funzione RBF. La regolazione dalla sala di controllo dello studio o dell’OB Van consente una regolazione più precisa grazie agli ampi monitor ad alta risoluzione e a un’illuminazione controllata, rispetto a una regolazione fatta sul posto con il mirino di bordo.

È compatibile con il sistema “ZEISS eXtended Data”, sviluppato da ZEISS basato sullo standard aperto /i® Technology. Consente la registrazione dei metadati dell’obiettivo (messa a fuoco, zoom e posizione del diaframma), nonché le correzioni della distorsione e dell’ombreggiatura.