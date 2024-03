Linktree: cos’è e come funziona il miglior alleato della vostra esperienza online

Linktree è, oggettivamente, uno dei migliori alleati per i creator e gli influencer: ma cos’è e come funziona questo strumento? Scopriamolo insieme

Nell’era digitale, la nostra presenza online è fondamentale per costruire un pubblico, far crescere il nostro business e raggiungere i nostri obiettivi, qualunque essi siano. E se siete creatori di contenuti o influencer che hanno la propria base espressamente online, saprete anche benissimo che creare un business ordinato, preciso e puntuale è alla base della proliferazione della base raggiunta e, soprattutto, dell’engagement generale. Nessuno seguirà mai una persona confusionaria e che non dà fondamenta precise al proprio business. E forse, per far ciò, Linktree è uno degli strumenti più utili sul mercato. Lo avrete sicuramente letto tutti quel fantomatico “Link in Bio!”.

Prima di iniziare…

Prima di passare a scoprire che cos’è Linktree, vogliamo indirizzarvi verso qualche guida specifica che potrebbe aiutarvi, da creator o influencer, a far crescere le vostre attività. Le trovate qua sotto!

Che cos’è Linktree?

Linktree è una piattaforma che permette di creare una pagina personalizzata dove raggruppare tutti i link che desiderate condividere con il vostro pubblico. Invece di dover scegliere un solo link da inserire nella vostra biografia sulle varie piattaforme social, con Linktree potrete fornire ai vostri follower un accesso completo a tutti i vostri contenuti, prodotti ed informazioni. Per approfondire, vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Linktree, cliccate qui!

Funzionalità principali di Linktree | Linktree: cos’è e come funziona

Quali sono le funzionalità principali di Linktree? Possiamo riassumerle come segue:

Creazione di una landing page personalizzata: Linktree offre opzioni per personalizzare la vostr apagina, con temi predefiniti, colori, font e immagini. Potete creare una pagina che rispecchi il vostro stile e il vostro brand. Aggiunta di link illimitati: potete aggiungere un numero illimitato di link alla vostra pagina, organizzandoli in categorie o sezioni per facilitarne la navigazione. Statistiche e analisi: Linktree fornisce dati utili per monitorare le prestazioni dei vostri link, come il numero di click e le visualizzazioni. Funzionalità avanzate: la versione Pro di Linktree offre funzionalità avanzate come l’aggiunta di pulsanti di social media, la creazione di link in bio personalizzati e la possibilità di utilizzare un dominio personalizzato.

A chi è davvero utile Linktree? | Linktree: cos’è e come funziona

Linktree può essere utile a una grande varietà di professionisti: dai creatori di contenuti agli influencer, ma anche e soprattutto ai liberi professionisti che vogliono ampliare il proprio business e alle aziende.

Creatori di contenuti

Per quel che riguarda i creatori di contenuti, Linktree permette di creare una pagina con i link a tutti i vostri canali social, blog, portfolio e qualsiasi altro progetto online abbiate fra le mani. Potete utilizzare i link in bio personalizzati per creare campagne di marketing mirate e monitorare le vostre performance per capire quali contenuti sono più popolari.

Influencer

Similmente a quanto detto per i creatori di contenuti, agli influencer Linktree permette di creare una singola pagina che racchiuda tutti i link ai vostri canali social, alle sponsorizzazioni, ai prodotti consigliati o altri contenuti simili. Potrete utilizzare i pulsanti di social media per incoraggiare i vostri follower a seguirvi su altre piattaforme o utilizzare le statistiche per capire quali contenuti sono più interessanti per il vostro pubblico.

Aziende

Passiamo alle aziende. In questo caso, la pagina personalizzata creabile con Linktree permette di raggruppare tutti i link al vostro sito web, all’e-commerce, al blog, alla landing page o altri contenuti aziendali. Potete utilizzare i link in bio personalizzati per indirizzare il traffico verso specifiche pagine del vostro sito web e monitorare le vostre performance e capire quali contenuti generano più conversioni.

Liberi professionisti

Da professionisti, potete sfruttare Linktree per creare una pagina personalizzata con i link al vostro sito web, portfolio, curriculum vitae, blog e altri contenuti professionali. Potete utilizzare i pulsanti di social media per connettervi con altri professionisti del vostro settore ed utilizzare le statistiche per capire quali contenuti sono più apprezzati dai vostri potenziali clienti.

Linktree: solo uno strumento, o una vera e propria strategia? | Linktree: cos’è e come funziona

Oltre ad essere un semplice strumento per la gestione e l’organizzazione dei link, Linktree può essere utilizzato come una vera e propria strategia per migliorare, fortificare e gestire la vostra presenza online. Qualche consiglio? Subito!

Create pagine personalizzate accattivanti e coerenti con il vostro brand, per poter sin da subito accogliere il vostro pubblico nel miglior modo possibile

Utilizzate i link in bio personalizzati per creare campagne di marketing il più mirate possibile

Promuovete la vostra pagina Linktree sui vostri canali social, ma anche offline

Monitorate le vostre performance e ottimizzate la vostra pagina in base ai dati ricavati

Con un po’ di creatività e strategia, Linktree può diventare un alleato prezioso per far crescere la vostra presenza online e raggiungere i vostri obiettivi.

Piani di abbonamento | Linktree: cos’è e come funziona

Esistono diversi piani di abbonamento a Linktree, a partire da quello completamente gratuito, seppur limitato, a diverse opzioni a pagamento e a budget diverso. Vediamoli insieme.

Linktree Free Link illimitati

Tip Jar e altri tipi di supporto per la monetizzazione Linktree Starter: 4€/mese Opzioni di personalizzazione aggiornate

Dati approfonditi sul pubblico

Strumenti di marketing di affiliazione

Scheduling Linktree Pro: 8€/mese, una settimana di prova gratuita Analisi avanzate

Applicazioni link automatiche e auto-embed

Opzioni di personalizzazione avanzate

Tracciamento delle conversioni

Supporto clienti avanzato

Opzione per nascondere il logo Linktree

Maggiore visibilità Linktree Premium: 22€/mese, per brand e aziende Analisi a vita, supporto premium e onboarding personalizzato

Assistenza clienti dedicata

Configurazione e onboarding personalizzati

Gestore dedicato

Esportazione dati

Contenuti esclusivi

Conclusioni

Insomma, con questa nostra veloce guida avete capito che cos’è Linktree e come iniziare a sfruttarlo bene, per far crescere e per poter personalizzare al meglio la vostra presenza online! Fateci sapere se vi siamo stati utili qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it!