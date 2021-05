Resident Evil Village: come risolvere l’enigma del pianoforte

Non c’è misterioso maniero malevolo senza un puzzle per pianoforte: ecco come risolvere il più melodioso enigma di Resident Evil Village

Non ci azzannerà come quello di Super Mario 64, ma il pianoforte della famiglia Dimitrescu in Resident Evil Village rappresenta un enigma abbastanza ostico da risolvere. O meglio, in realtà ci viene semplicemente chiesto di suonare uno spartito, ma farlo da controller potrebbe non essere tanto semplice quanto Capcom vorrebbe farci credere. Se poi non sapete leggere uno spartito, potreste aver bisogno di aiuto. Non a caso, però, è proprio qui che entriamo in gioco noi. C’è pure una ricompensa molto utile in palio, quindi non indugiamo oltre e prepariamoci agli applausi della platea!

Musica maestro

Per risolvere l’enigma di Resident Evil Village, dovrete premere i tasti corretti sul pianoforte seguendo lo spartito. Quando selezionate un tasto, un punto arancione apparirà sul foglio. La posizione del punto corrisponde alla nota che andrete a suonare, quindi non dovrete far altro che allineare la posizione del punto con le note stampate in nero. I pianisti (e non solo) lo sapranno già bene, ma le note più basse sono quelle sul lato sinistro. Se volete cimentarvi nell’impresa da autodidatti, potete anche smettere di leggere qui. Altrimenti, proseguite pure: saremo ancora più precisi.

Come risolvere l’enigma del pianoforte in Resident Evil Village

Se preferite una soluzione più rapida, possiamo dirvi direttamente quali tasti premere sul pianoforte. Potreste pensare che la melodia vada suonata a tempo, ma non è questo il caso. Dovrete, tuttavia, suonare nell’ordine corretto. L’ordine dei tasti è il seguente: 15, 12, 14, 14, 16, 15, 16, 17, 17. Una volta fatto ciò, il nostro Ethan Winters suonerà la melodia, aprendo così un compartimento segreto. Lì dentro, troverete la chiave insegna di ferro, uno strumento che vi servirà per proseguire ulteriormente nel gioco. Con questa chiave potrete aprire le porte con l’insegna di ferro, contrassegnate con l’icona visibile nell’immagine qui sotto.

A cosa servono le chiavi?

Potreste pensare che le chiavi insegna di ferro servano solo nel castello dei Dimitrescu, ma in realtà si possono sfruttare nell’intero, eponimo villaggio di Resident Evil Village. Avrete dunque così modo per aprirvi nuovi passaggi anche al di fuori della residenza del matriarcato delle vampire. Potete trovare altre guide dedicate al gioco su tuttoteK, ma se aveste raggiunto il piano a malapena incolumi e vi servisse ancora, potrebbe farvi comodo un promemoria su come resistere ai vari abomini che si aggirano nel mondo di gioco.

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi è servita? Fatecelo sapere qui sotto