DualSense: nuovi colori in arrivo

I controller DualSense della PlayStation 5 saranno presto disponibili anche in altri colori

PlayStation 5, andando contro una tradizione che proseguiva dalla sua seconda incarnazione, ha optato per la centralità del colore bianco nel suo design; a esso era stato in precedenza preferito il nero. Questa nuova estetica ha influenzato anche i colori con cui fino ad ora sono stati commercializzati i controller DualSense; questi sono infatti il bianco e il nero, con una prevalenza netta del primo sul secondo. Sony sembra però pronta a immettere sul mercato delle versioni dei suoi controller caratterizzate da fantasie cromatiche originali.

DualSense: ecco i colori in cui saranno disponibili i controller

Secondo una indiscrezione, oltre alla già citata versione in bianco e nero, i DualSense saranno presto disponibili in due nuove fantasie di colori: rosso e nero e grigio nero. Si tratterebbe quindi di proposte che non si discostano particolarmente da quanto proposto finora per la PlayStation 5. In ogni caso, sempre secondo la stessa fonte, la notizia dovrebbe ricevere una conferma già nei prossimi giorni, con un annuncio ufficiale da parte di Sony dell’arrivo delle due varianti estetiche.

La notizia, per quanto ancora priva di ufficialità, sembrerebbe indicare l’intenzione di Sony di continuare a distribuire i DualSense e, visto l’arrivo di queste versioni dai colori rinnovati, di volere anche aumentarne la produzione. Non sembra quindi che l’azione legale avviate da un ampio gruppo di consumatori, che hanno riscontrato nel controller una preoccupante tendenza al drift, stia influenzando i piani dell’azienda.

