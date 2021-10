Vediamo insieme, in questa guida, la lista trofei completa di Mortal Kombat X, il titolo recentemente aggiunto per il mese di ottobre alla Instant Game Collection di PlayStation Plus

Il franchise di Mortal Kombat ha raggiunto nuove ed inimmaginabili vette con il capitolo XI, di cui vi abbiamo parlato molto in una recensione dedicata, che potete trovare cliccando qui. L’eterna e sanguinaria lotta fra i combattenti iconici del brand ha appassionato per anni ed anni tantissimi videogiocatori, affascinati dalle terribili fatality e dalle lotte all’ultimo sangue. Recentemente, nella Instant Game Collection del PlayStation Plus di Sony, il prequel Mortal Kombat X è stato reso disponibile gratis per tutti gli abbonati del mese di Ottobre. E quale miglior modo di rispolverare il decimo capitolo se non platinandolo?

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Mortal Kombat X è composta da 74 statuette totali, di cui 67 di bronzo (e di queste, 13 appartengono ai DLC), 5 d’argento, uno d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Evitiamo in questo caso di dirvi che potreste incappare in spoiler, vista la natura puramente competitiva e tecnica del titolo. Detto questo iniziamo subito!

La prima parte dei trofei di bronzo | Mortal Kombat X: la lista trofei completa!

Iniziamo i trofei di bronzo con la prima metà:

Koncorrente della Torre : Completa una singola Torre.

: Completa una singola Torre. Guerriero della Torre : Completa una Torre con ogni personaggio.

: Completa una Torre con ogni personaggio. Signore della Torre : Completa 10 Torri viventi.

: Completa 10 Torri viventi. Sfida accettata : Vinci una singola Sfida della Torre.

: Vinci una singola Sfida della Torre. AMICO!!! : Invia una Sfida della Torre a un amico.

: Invia una Sfida della Torre a un amico. Vincolati : Raggiungi il livello 5 in una qualsiasi fazione.

: Raggiungi il livello 5 in una qualsiasi fazione. Voltagabbana : Diventa membro di ogni fazione.

: Diventa membro di ogni fazione. Timeout : Vinci un match per time out.

: Vinci un match per time out. Mantienilo segreto : Trova uno scontro segreto nelle Torri viventi.

: Trova uno scontro segreto nelle Torri viventi. Vantaggio statistico : Guarda la Kombat Kard.

: Guarda la Kombat Kard. Fare carriera : Raggiungi il livello personale 10 in XP.

: Raggiungi il livello personale 10 in XP. Un nuovo inizio : Completa il 50% della modalità Storia.

: Completa il 50% della modalità Storia. Un vero condottiero : Completa il 100% della modalità Storia.

: Completa il 100% della modalità Storia. Forza interiore : Vinci 1 match online completo.

: Vinci 1 match online completo. Kliente abituale : Gioca 100 match online completi.

: Gioca 100 match online completi. Il nuovo Re : Vinci 5 match completi Re della collina Klassico.

: Vinci 5 match completi Re della collina Klassico. È bello essere Re : Vinci 1 match completo Re della collina Klassico.

: Vinci 1 match completo Re della collina Klassico. Porta Rispetto : Assegna punti rispetto in un match Re della collina.

: Assegna punti rispetto in un match Re della collina. Guerriero rispettato : Guadagna 1.000 punti rispetto.

: Guadagna 1.000 punti rispetto. Incontro terrificante : Affronta una bestia nella Kripta.

: Affronta una bestia nella Kripta. Sono il numero 1 : Vinci 1 Battaglia della Torre.

: Vinci 1 Battaglia della Torre. Un kandidato : Completa 1 Battaglia della Torre.

: Completa 1 Battaglia della Torre. Inganno : Vinci 1 match completo Re della collina Sopravvissuto.

: Vinci 1 match completo Re della collina Sopravvissuto. Strage di stolti : Raggiungi una serie di 10 vittorie complete in Match classificato 1v1.

: Raggiungi una serie di 10 vittorie complete in Match classificato 1v1. Al dojo : Accedi alla modalità addestramento.

: Accedi alla modalità addestramento. Inarrestabile : Gioca 200 match online completi.

: Gioca 200 match online completi. Si fa così: Completa il Tutorial.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Mortal Kombat X: la lista trofei completa!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Knockout : Esegui una kombo da 10 colpi con ogni personaggio.

: Esegui una kombo da 10 colpi con ogni personaggio. FINISH HIM : Esegui 1 Fatality in un match.

: Esegui 1 Fatality in un match. Divertente da morire : Esegui una Fatality in un match con ogni personaggio.

: Esegui una Fatality in un match con ogni personaggio. Pura forza : Esegui 100 Fatality durante i match.

: Esegui 100 Fatality durante i match. Conclusione brutale : Esegui 1 Brutality.

: Esegui 1 Brutality. Futuro oscuro : Esegui 50 Brutality.

: Esegui 50 Brutality. Serve un medico : Esegui i Raggi X di ogni personaggio.

: Esegui i Raggi X di ogni personaggio. Maestro : Vinci un singolo match completo con ogni variante di personaggio.

: Vinci un singolo match completo con ogni variante di personaggio. Solo un vero maestro : Sconfiggi un avversario con almeno il 90% di salute mentre tu hai il 10% di salute o meno.

: Sconfiggi un avversario con almeno il 90% di salute mentre tu hai il 10% di salute o meno. Tipo kompleto : Utilizza tutte le varianti di ogni personaggio.

: Utilizza tutte le varianti di ogni personaggio. Entusiasmo eccessivo : Versa 1.000 pinte di sangue.

: Versa 1.000 pinte di sangue. Vantaggio Blanche : Colpisci qualcuno con l’interazione di livello Vecchia signora.

: Colpisci qualcuno con l’interazione di livello Vecchia signora. Harakiri : Ucciditi da solo con Kotal Kahn in 1 round e vinci il match.

: Ucciditi da solo con Kotal Kahn in 1 round e vinci il match. Sfondalo : Scegli una nuova immagine di sfondo.

: Scegli una nuova immagine di sfondo. Mi annoio : Scegli un nuovo bordo.

: Scegli un nuovo bordo. Canguro : Salta 30 volte in un match.

: Salta 30 volte in un match. Trollali : Abbassati 30 volte durante la sequenza delle Fatality.

: Abbassati 30 volte durante la sequenza delle Fatality. Tutti i pezzi : Scegli un set con sfondo, icona e bordo.

: Scegli un set con sfondo, icona e bordo. La fortuna è dalla tua parte : Gioca 7 match completi Metti alla prova la tua fortuna.

: Gioca 7 match completi Metti alla prova la tua fortuna. Il kollezionista : Sblocca 50 modificatori del kombattimento personalizzato.

: Sblocca 50 modificatori del kombattimento personalizzato. Disco : Crea un raggio solare con Kotal Kahn ed esegui un cambio di postura 5 volte mentre sei nel raggio.

: Crea un raggio solare con Kotal Kahn ed esegui un cambio di postura 5 volte mentre sei nel raggio. Onnipotente : Completa una torre Metti alla prova la tua forza.

: Completa una torre Metti alla prova la tua forza. Non ancora morto : Vedi tutte le morti in Metti alla prova la tua forza.

: Vedi tutte le morti in Metti alla prova la tua forza. Sta’ indietro : Gioca una Battaglia d’invasione con boss.

: Gioca una Battaglia d’invasione con boss. INVASIONE : Completa una Torre dell’invasione.

: Completa una Torre dell’invasione. Non puoi fermarlo: Vinci uno scontro Invasione 1v1.

I trofei d’argento | Mortal Kombat X: la lista trofei completa!

Passiamo ora alle statuette d’argento:

Dio della Torre : Completa 50 Torri viventi.

: Completa 50 Torri viventi. Campione della fazione : Raggiungi il livello 50 in una qualsiasi fazione.

: Raggiungi il livello 50 in una qualsiasi fazione. Dio Anziano : Raggiungi il livello personale 65 in XP.

: Raggiungi il livello personale 65 in XP. Rullo compressore : Vinci 5 Battaglie della Torre.

: Vinci 5 Battaglie della Torre. DEVI MORIRE: Infliggi 1.000 colpi totali durante le Battaglie d’invasione con boss.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Mortal Kombat X: la lista trofei completa!

Ci avviamo verso la fine con il singolo trofeo d’oro:

Senza bandiera: Raggiungi il livello 50 in tutte le fazioni.

Infine, scopriamo insieme il titolo del Trofeo (di) Platino di Mortal Kombat X:

Trofeo Platino: Sblocca tutti i trofei.

I trofei legati ai DLC | Mortal Kombat X: la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate le tredici statuette di bronzo legate ai DLC di Mortal Kombat X:

L’inizio di tutto : Esegui la Fatality di livello Fossa con Leatherface nella Torre klassica.

: Esegui la Fatality di livello Fossa con Leatherface nella Torre klassica. Il Kraken : Esegui la Fatality di livello Kovo con Triborg nella Torre klassica.

: Esegui la Fatality di livello Kovo con Triborg nella Torre klassica. Quel che non ti uccide ti fa sopravvivere : Esegui una Brutality di livello con Alien nella Torre klassica.

: Esegui una Brutality di livello con Alien nella Torre klassica. A mani basse : Non eseguire una kombo da più di 4 colpi con Bo’ Rai Cho e vinci un match classificato online 1v1.

: Non eseguire una kombo da più di 4 colpi con Bo’ Rai Cho e vinci un match classificato online 1v1. La fine della volpe : Vinci il match con il tuo avversario che calpesta i piedi di corvo.

: Vinci il match con il tuo avversario che calpesta i piedi di corvo. Ballare tutta la notte : Cambia postura 10 volte con un personaggio Kombat Pack 2 in 1 sequenza Fatality in un match online.

: Cambia postura 10 volte con un personaggio Kombat Pack 2 in 1 sequenza Fatality in un match online. Ritorno al passato : Esegui una Fatality klassica in una skin klassica.

: Esegui una Fatality klassica in una skin klassica. Alticcio : Esegui 10 volte l’attacco speciale Drink di Bo’ Rai Cho durante un match nella Torre klassica.

: Esegui 10 volte l’attacco speciale Drink di Bo’ Rai Cho durante un match nella Torre klassica. Abbracciamoci : Lancia 5 Facehugger durante un match con Alien nella Torre klassica.

: Lancia 5 Facehugger durante un match con Alien nella Torre klassica. Il tritatutto : Esegui gli attacchi della Postura da berserker di Leatherface e vinci un match nella Torre klassica.

: Esegui gli attacchi della Postura da berserker di Leatherface e vinci un match nella Torre klassica. Dominio robot : Vinci 5 match completi con ogni tipo di robot.

: Vinci 5 match completi con ogni tipo di robot. Fino al traguardo : Completa la Torre klassica con uno dei personaggi del Kombat Pack 2.

: Completa la Torre klassica con uno dei personaggi del Kombat Pack 2. Vincere è il mio mestiere: Salta per 5 volte sopra l’avversario durante la sequenza Fatality ed esegui una Fatality.

