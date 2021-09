Ottobre è oramai alle porte, e con lui anche i giochi che Sony ha riservato a tutti gli iscritti a PlayStation Plus, il suo servizio in abbonamento

L’estate è oramai un piacevole, per quanto sbiadito, ricordo, ma a dispetto di una stagione che ci ha oramai salutato senza rimpianti, permangono ancora alcune gradite certezze, come i giochi che Sony ha riservato agli iscritti al PlayStation Plus. Ed anche questo mese di Ottobre si appresta a regalare agli abbonati un terzetto di produzioni di tutto rispetto, oltre che estremamente variegate tra di loro, così da poter accontentare ogni tipo di player. Vediamo allora assieme quali sono i giochi che andranno a rimpiazzare le produzioni che ci hanno tenuto compagnia nel corso del Settembre oramai ai saluti.

Prove d’autunno

Rimanendo in linea con quanto già visto nei mesi precedenti, anche questo Ottobre sembra voler riservare un deciso spazio ad esperienze multigiocatore, così da dare anche un senso ad una delle opzioni previste all’interno del piano di abbonamento made in Sony. Ad aprire le danze, difatti, troviamo un titolo votato agli scontri fra giocatori, ovvero Hell Let Loose, che porta su PS5 un titolo che già da tempo è stato in grado di dire la sua all’interno dello sconfinato mondo dei PC.

Anche gli utenti legati alla vecchia generazione, PS4 nello specifico, avranno comunque di che essere soddisfatti, dato che tra Mortal Kombat X e PGA Tour 2K21, chiunque troverà una maniera per divertirsi. E poco importa se cimentandosi in violenti e serrati scontri grazie al titolo sviluppato da Netherrealm, o gironzolando placidi lungo i più rilassanti campi da golf presenti nel gioco 2K.

Hell Let Loose, PGA Tour 2K21, and Mortal Kombat X are your PlayStation Plus games for October: https://t.co/xFnIWCsOG2 pic.twitter.com/BV9LcJhM70 — PlayStation (@PlayStation) September 29, 2021

Venti di guerra – PlayStation Plus Ottobre 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Che la Seconda Guerra Mondiale rappresenti uno degli scenari più gettonati nel panorama dei FPS è oramai appurato, ed Hell Let Loose si conferma come uno degli esponenti multiplayer di tale assunto. Sarà proprio questo il teatro di scontri multigiocatore 50 contro 50, che vedranno i player suddivisi tra forze americane e tedesche. Con mappe basate su geografie reali, e potendo fare affidamento su di una buona componente collaborativa e strategica, la produzione firmata Balck Matter promette tantissime ore di divertimento, adesso finalmente anche su console.

Botte da orbi – PlayStation Plus Ottobre 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Tra i beat’em up che sono stati in grado di sopravvivere all’inesorabile trascorrere del tempo, riuscendo a reinventarsi in maniera convincente ed efficace, non possiamo che annoverare la saga partorita dalla mente del vulcanico Ed Boon, che si presente all’appuntamento ottobrino di PlayStation Plus grazie a Mortal Kombat X. Penultimo arrivato all’interno della longeva cronologia del brand, il gioco mette sul piatto la consueta dose esagerata di violenza, capace di inondare gli schermi sia da soli che in compagnia. Poco importa se in locale o in rete.

Spaghetti! – PlayStation Plus Ottobre 2021: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Nato dalle ceneri di The Golf Club, il titolo sviluppato da 2K si configura come la più completa e realistica produzione dedicata al mondo di questo sport. Fedele nella riproduzione di campi reali, ma anche virtualmente sconfinato in virtù della possibilità di dare vita al percorso dei propri sogni, il gioco realizzato dai ragazzi di HB Studios permetterà a chiunque di sentirsi, anche solo per qualche momento, un novello Tiger Woods. O un virtuale Lotti, se siete tra coloro che sono cresciuti all’ombra dell’anime in questione.

Tutti a giocare

Con questo si chiude il nostro speciale dedicato ai titoli di Ottobre 2021 di PlayStation Plus. Sony ha rispettato tutte le vostre aspettative? Siete soddisfatti di quello che il colosso nipponico ha in serbo per voi? Quale è il gioco che non vedete l'ora di provare?