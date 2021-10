G.Skill presenta le memorie DDR5 Trident Z5. Arriveranno sul mercato insieme alle CPU Intel Alder Lake. Con una velocità fino a 6400 MHz

I processori Intel Alder Lake stanno per approdare sul mercato ed il colosso taiwanese G.Skill non si fa trovare impreparato. Sono le nuove Trident Z5 a prendere la scena attuale, RAM DDR5-6400 che puntano al settore gaming. Ecco i dettagli.

G.Skill Trident Z5: le nuove DDR5 raggiungono i 6400 MHz

I chip utilizzati per questo modello sono prodotti sempre da Samsung, come per la maggior parte dei prodotti del brand, al momento non abbiamo informazioni precise su dettagli completi di specifiche, ma sappiamo sicuramente che saranno superiori agli standard JEDEC DDR5-6400 CL46 e DDR5-4800 CL40.

Non sappiamo dunque la bontà che avranno spinti in overclock, anche se, probabilmente monteranno Chip B-Die.

Al netto di ciò, i primi Kit ad essere disponibili saranno bachi dual channel da 32 GB (2 moduli da 16 GB), con velocità di 5600 MT/s, 6000 MT/s e 6400 MT/s. A livello di latenze, abbiamo rispettivamente valori di CL36-36-36-76 e CL40-40-40-76.

Il banco presenta uno stile differente delle famose Royal, queste cercano di richiamare in design delle classiche Trident, ma non è propriamente uguale. Anche se, il risultato finale è abbastanza sobrio e poco estroso. Sono disponibili sia con, che senza illuminazione RGB, e nelle varianti di colorazione Silver e Black.

Le Trident Z5 supportano tutte le principali funzionalità delle DDR5, e dunque anche i profili XMP 3.0 di Intel per la configurazione automatica delle latenze. Tra cui il supporto a ECC (Error Control and Correction) in-chip per proteggere il sistema dal bit flipping indotto da interferenze elettromagnetiche e, un’unità PMIC (Power Management Integrated Circuit) che si occupa di migliorare il controllo energetico dei moduli e rafforzare l’integrità di segnale a frequenze elevate.

Il prezzo delle RAM Trident Z5 e Z5 RGB non è stato reso noto, al momento, non appena lo sarà vi terremo aggiornati.