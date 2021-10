Resident Evil: Capcom ha sette nuovi annunci in programma

Un nuovo sito web dedicato a Resident Evil mostra all’interno sette nuovi annunci, con alcuni già presentati

Resident Evil quest’anno ha compiuto il suo venticinquesimo anniversario. Per l’occasione, Capcom sta festeggiando in vari modi, in concomitanza con il rilascio di Resident Evil: Village (di cui potete leggere la recensione sul nostro sito) e attraverso degli eventi all’interno di Resident Evil: Resistance, il gioco multigiocatore e spin-off del terzo capitolo della saga. Capcom ha sempre dimostrato di tenere particolarmente al feedback dei fan, pubblicando molto spesso sondaggi che pongono quesiti verso i giocatori. Potrebbe quindi darsi che i sette nuovi annunci di Resident Evil da mostrare siano stati ponderati a seconda delle richieste che la maggior parte degli utenti propone.

Rimangono cinque nuovi annunci di Resident Evil

Sul nuovo sito, messo online proprio per l’occasione, Capcom crea un’atmosfera decisamente “halloweenesca”, inserendovi anche un piccolo calendario che segna le date più importanti, dove avverranno nuovi annunci di Resident Evil. Le prime due sorprese sono già state rivelate: una indicava la creazione di una sfida su Twitter per vincere del merchandise di Resident Evil, tra vestiti ed oggettistica varia; il secondo, ricordava come molto presto, ovvero il 21 ottobre, sarebbe uscito Resident Evil 4 in versione VR. Considerando che questi erano alcuni degli annunci minori, ma che le compagnie giapponesi tendono comunque a creare questo tipo di eventi anche per annunci non troppo succosi, bisogna rimanere con i piedi per terra.

In ogni caso, gli altri nuovi progetti di Resident Evil da annunciare potrebbero anche riguardare Resident Evil Village ed il nuovo DLC, che dovrebbe essere in lavorazione già da un po’ di tempo. In seconda battuta, abbiamo anche la possibilità del ritorno di alcuni titoli originali PS1, riportati sulle piattaforme moderne. O ancora, potrebbe essere quel remake di Resident Evil Outrage di cui si è tanto sentito parlare nel periodo in cui Capcom subì dei leak mastodontici, dopo essere stata vittima di un ransomware. Detto ciò, ribadiamo come sia meglio limitare le proprie aspettative, in attesa dei futuri aggiornamenti nel corso di questa prossima settimana.

