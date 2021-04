Migliore console da acquistare | Aprile 2021

La scelta della migliore console da acquistare non è mai cosa semplice. L’indecisione può fare brutti scherzi, la voglia di fare la scelta giusta non deve essere prevalsa dalla fretta. Ecco perché abbiamo deciso di darvi qualche consiglio utile

Quando si parla di console è facile andare in confusione: Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Xbox One X, Nintendo Switch, Nintendo 3DS e il suo “fratellino minore” 2DS, PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, e chi più ne ha più ne metta. Scegliere la migliore console da acquistare in questo momento non è affar semplice.

Note dell’ultimo aggiornamento sulla migliore console da acquistare

Il mercato delle console è ormai una giungla selvaggia e piena di insidie. Di seguito elenchiamo le motivazioni da prendere in considerazione per acquistare la migliore console in base alle proprie esigenze.

Come scegliere la migliore console da acquistare in questo momento, senza commettere errori

Prima di effettuare una scelta è necessario valutare alcuni fattori. La console che state acquistando rispecchia a pieno le vostre esigenze? La si utilizzerà da soli o in gruppo? Solitamente queste due informazioni sono necessarie per indirizzarvi verso la migliore console da acquistare per voi.

Quasi tutte le console di nuova generazione si adattano al singolo giocatore, ma una su tutte spicca per il gioco in compagnia. Mi riferisco a Nintendo Switch, una console nata per il single player ma che dimostra un ottimo potenziale in compagnia. Da sempre Nintendo punta molto sui party game, sui videogiochi per le famiglie e sulle avventure da vivere in compagnia. Ovviamente senza tralasciare i videogiochi che possono essere goduti in singolo. Inoltre, la nuova Nintendo Switch dà la possibilità di intrattenere il giocatore anche in movimento. Ne consegue che, se ne avrete necessità, potrete continuare le vostre sessioni di gaming anche fuori casa.

In buona sostanza se siete amanti dei giochi Nintendo, se amate i party games o se volete regalare la console, Nintendo Switch è la risposta al vostro quesito.

(attualmente in offerta) Nintendo Switch - Blu/Rosso Neon [ed. 2017] La confezione contiene: Console Nintendo Switch, la base per Nintendo Switch, un Joy-Con sinistro (blu neon), un Joy-Con destro (rosso neon), impugnatura Joy-Con, alimentatore, un set di laccetti per Joy-Con e cavo HDMI

PlayStation 5, la nuova candidata

L’ultima arrivata tra le console di Sony, PlayStation 5 è una valida candidata alla prima posizione del podio di migliore console da acquistare. Grazie alla retrocompatibilità con quasi tutto il catalogo di PlayStation 4, l’enorme monolite bianco incarna alla perfezione l’ideale di piattaforma di gioco d’eccellenza. Oltre a poter sfruttare l’ampio parco titoli che ha saputo garantire a lungo a PlayStation 4 il primato assoluto di vendite, la nuova console di Sony punta sul controller DualSense e il suo feedback aptico. Se state cercando un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente allora PlayStation 5 potrebbe proprio fare al caso vostro. Inoltre, sulla nuova piattaforma di Sony avrete la possibilità di vedere totalmente abbattuti i tempi di caricamento. Grazie al nuovo potente SSD, la console è infatti in grado di garantirvi un accesso pressoché fulmineo alle partite. A queste potrete anche accedere direttamente dalla dashboard completamente riprogettata rispetto alla generazione precedente.

La nuova console di Sony punta ad offrire all’utenza un’esperienza totalmente ottimizzata per la risoluzione 4K. Insomma, il framerate dei vari giochi che girano sulla macchina risulta decisamente più stabile ed elevato rispetto alla versione Pro di PlayStation 4. Al momento, come se non bastasse, acquistando PlayStation 5 e un abbonamento al servizio PS Plus, avrete automaticamente accesso alla PS Plus Collection. Trattasi di una raccolta dei migliori titoli blockbuster della passata generazione. Potrete scaricarli tutti, è sufficiente essere iscritti al servizio PS Plus.

Sony PlayStation 5 Prova un caricamento ultra rapido con un'unità SSD ad altissima velocità, un coinvolgimento ancora maggiore grazie al supporto per il feedback aptico, ai grilletti adattivi e all'audio 3D e scopri una nuova generazione di incredibili giochi PlayStation

PlayStation 5: con o senza lettore ottico?

Veniamo al grande dilemma PlayStation 5 con o senza lettore ottico? La nuova console di Sony viene offerta in due varianti, classica e Digital Edition, sprovvista di lettore dischi blu-ray. La seconda vi permetterà di risparmiare 100 euro sul prezzo di listino. Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, le console sono perfettamente uguali in tutto. Essenzialmente qui dovrete dare ascolto alla vostra naturale preferenza. Se ormai per voi i giochi in edizione fisica sono roba da libro di storia allora automaticamente opterete per la Digital Edition. Al contrario, se siete amanti delle versioni fisiche o se avete da sempre una connessione internet lentissima e per voi scaricare centinaia di giga equivale ad una tortura, allora non vi resta che optare per la versione classica di PlayStation 5.

D’altra parte, tuttavia, sul piano logico, al di là delle preferenze, c’è da considerare il fatto che le versioni fisiche dei titoli possono essere rivendute contrariamente alle digitali. Analogamente, è pur vero, tuttavia, che Sony da tempo sta spingendo l’utenza verso le varianti in download offrendo sconti particolarmente vantaggiosi sul PS Store. Grazie alla suddetta PS Plus Collection, inoltre, non necessiterete di un lettore digitale per godere dei vecchi titoli a cui siete affezionati.

PlayStation 4, a lungo è stata la migliore console da acquistare

A differenza della console Nintendo, PlayStation 4 è senza ombra di dubbio una periferica di gioco meno adatta ai party games. Nonostante gli ultimi arrivi strizzino l’occhio ai giochi in comitiva, questa console è senza dubbio votata ai giocatori solitari. Non fraintendete le mie parole: ovviamente si può giocare in multiplayer, anche se difficilmente lo si potrà fare in locale. Infatti, esclusi i titoli sportivi, sono davvero pochi i videogiochi che permettono di godere a più giocatori nella stessa stanza un videogame targato Sony.

Il catalogo Sony comprende poi una vastissima scelta di videogames, fra cui forse le migliori esclusive disponibili in questa settima generazione videoludica. Se il destinatario della console in passato aveva una PlayStation 3 mi sentirei tranquillo nel consigliare nuovamente una console Sony. Molte delle saghe storiche, che hanno visto la luce sulla console PlayStation antecedente l’ultima versione, le possiamo ritrovare su PlayStation 4.

Migliore console fra PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro?

Attenzione però quando si parla di PlayStation 4. In questo momento, infatti, c’è una versione più avanzata della console: parliamo di PlayStation 4 Pro. Per chi non è del settore o non è appassionato, è difficile capire quale delle due versioni si adatti meglio alle nostre esigenze. Prima di parlare delle differenze, comunque, vorrei fare una precisazione: le due console offrono lo stesso identico catalogo di videogiochi.

La differenza sostanziale risiede nella qualità con cui proprio essi possono essere riprodotti su schermo. PlayStation 4 Pro infatti dà la possibilità, non in tutti i videogame, di utilizzare la risoluzione del 4K e il sistema HDR (se volete approfondire questa sezione lo potete fare in questa recensione).

Di conseguenza se volete “il meglio”, l’ultima versione della console Sony è una scelta obbligata.

(attualmente in offerta) PlayStation 4 Pro 1 Tb A Chassis CPU/GPU più veloce e più performante rispetto alla normale PS4

Xbox Series X, la grande di Microsoft ha alcuni assi a diposizione

La nuova console di Microsoft ha dalla sua alcune carte assolutamente vincenti. In questa guida sarà inutile abbandonarsi ai tecnicismi delle varie già sciorinate specifiche. Trattasi di questioni puramente effimere. Non saranno certo 3 frame al secondo in più a favore in qualche caso e 3 in meno in qualche altro a fare la differenza tra Series X e PS5. Ciò che invece conta molto di più è la totale retrocompatibilità con tutti i titoli Xbox e Xbox 360 già compatibili con Xbox One. Inoltre la nuova console è anche compatibile con l’intero parco titoli del suo predecessore. Il conto è presto fatto: migliaia di giochi saranno per voi disponibili sulla nuova macchina di Microsoft. Sul piano della retrocompatibilità quindi la console della casa di Redmond ha indubbiamente la meglio.

Oltretutto, l’altro grande cavallo di battaglia della nuova piattaforma è l’abbonamento Game Pass, fiore all’occhiello di Microsoft. Questo, in cambio di una cifra decisamente modica, vi permetterà di accedere ad una selezione di giochi che conta attualmente più di 100 unità e viene aggiornata ogni mese con tanto di esclusive Microsoft. In altre parole, avrete sempre qualcosa da giocare spendendo il minimo. Se vi piace il modello Netflix e volete risparmiare, indubbiamente, si tratta di un’opzione da tenere in considerazione.

Microsoft Xbox Series X, Standard Arriva la nuova Xbox Series X, la console Xbox più veloce e potente di sempre. Gioca a migliaia di titoli di quattro generazioni di console: tutti i giochi hanno un aspetto e una riproduzione ottimali su Xbox Series X

Xbox Series S, la next-gen a portata di tutti

La next-gen secondo Microsoft non può prescindere dalla piccola della casa, Xbox Series S. Anche in questo caso, la più “contenuta” tra le nuove piattaforme di gioco, vanta punti a favore esclusivi. Primo tra tutti, non potrebbe essere altrimenti, il prezzo. Per 299,99 euro avrete il vostro biglietto di andata destinazione next-gen. Si tratta di una possibilità mai verificatasi in precedenza nell’intera storia videoludica. Secondo pro di Series S: le dimensioni. Si sa, anche quelle contano. PS5, ad esempio, è una sorta di ciclope che ingombrerà mobili e scrivanie, fin troppo forse.

Al contrario, con i suoi 275 mm di altezza, 63,5 mm di larghezza per 151 di spessore Series S si adatta senza problemi a qualsiasi tipo di spazio. Ultimo punto a favore: la console vi offre tutti, o quasi, i vantaggi elencati sopra parlando di Series X, per 200 euro in meno. La piccola di casa Microsoft, ci sembra inoltre la scelta perfetta per chi ha deciso di acquistare PS5 e vuole godersi (spendendo il minimo) anche le esclusive della casa di Redmond non avendo la possibilità di acquistare un PC da gioco.

Microsoft Xbox Series S, Standard Arriva la nuova Xbox Series S, la console Xbox più piccola ed elegante di sempre. Prova la velocità e le prestazioni di ultima generazione di una console all-digital ad un prezzo straordinario

Xbox One, un’altra ottima console

Per quanto concerne la home console di casa Microsoft, il discorso non si discosta molto da quello fatto per PlayStation 4. Se la persona a cui è destinata la console ha giocato fino alla scorsa generazione con i titoli esclusivi Xbox, amandoli, probabilmente sarà ben felice di poter continuare le avventure iniziate nella scorsa generazione. In questo caso, però, c’è da fare una doverosa precisazione: chi possiede un PC adatto a videogiocare può usufruire dei titoli Xbox anche su di esso. Di conseguenza i possessori di un PC da gaming che desiderano una console da affiancare al proprio ecosistema videoludico dovrebbero, a mio avviso, scegliere fra una delle precedenti console citate (PlayStation 4 o Nintendo Switch).

In casa Microsoft, le scelte per la migliore console da acquistare in questo momento non cambiano

Un’altra precisazione da fare sul mondo di gioco Microsoft è che é arrivata la famigerata Xbox One X, una versione più potente della Xbox One. Le migliorie saranno ben visibili e importanti per gli appassionati. Infatti, la risoluzione è passata dal Full HD al 4K. Ovviamente il prezzo della console standard ha subito un taglio di prezzo, quindi sta a voi valutare con attenzione quali sono i vostri desideri, i vostri bisogni e quale è il vostro budget. Qualora foste interessati ad approfondire il discorso riguardante le console in 4K potete leggere questo approfondimento.

C’è un ulteriore console in casa Microsoft, ovvero la versione slim della Xbox One: Xbox One S. Non porta molteplici migliorie rispetto alla sua sorella più anziana: le differenze sostanziali sono le dimensioni e la possibilità di avere un lettore ottico in 4K.

Anche in questo caso sta a voi decidere se una piattaforma Microsoft potrebbe essere la migliore console da acquistare in questo momento, in base al prezzo e alle vostre esigenze.

(attualmente in offerta) Xbox One X - Console 1TB La grafica del gioco è veloce e dettagliata, con una larghezza di banda della memoria pari a 326 GB/s

Sì, ma le migliori console portatili?

Anche se “ibrida”, in questo paragrafo non verrà presa in considerazione Nintendo Switch. Non la ritengo infatti adatta al tipo di persone a cui consiglierei una console portatile. Escluderei anche PlayStation Vita, che in Europa non ha riscosso un gran successo e di conseguenza è stata abbandonata da buona parte degli sviluppatori occidentali.

Ci rimangono così due console portatili di tutto rispetto: il 3DS e il 2DS. Le differenze tra le due sono, in buona sostanza, tre: il prezzo, la possibilità di giocare in tre dimensioni e l’estetica.

Il più anziano fra i due, ovvero il Nintendo 3DS, offre un’infinita lista di titoli con cui potrete divertirvi per molto, moltissimo tempo: avrete, infatti, anni e anni di videogiochi da recuperare. Ovviamente come suggerisce il nome stesso, questa periferica offre la possibilità di usufruire della funzione 3D che, personalmente, non utilizzo spesso, in quanto non migliora di molto le mie sessioni di gioco e mi provoca anche un po’ di fastidio.

Ultimi punti a favore di un possibile acquisto del Nintendo 3DS sono la lunga durata della batteria e la compattezza della console portatile.

Console portatile come prima scelta o come “plus” da affiancare ad una home console?

La prima categoria che potrebbe avere interesse per una periferica mobile sono sicuramente i fan di Nintendo. Infatti, molte esclusive o spin-off delle saghe principali sono stati riportati proprio su queste piccole periferiche.

La seconda categoria principe sono senz’altro i pendolari e gli studenti universitari. Qualora si volesse inframezzare lo studio o ammortizzare la noia da “mezzi”, una di queste console potrebbe essere la scelta migliore: molti titoli, infatti, si adattano a partite veloci e fugaci. Di conseguenza, anche il 2DS potrebbe essere un ottimo acquisto. Inoltre, se non siete interessati alla funzione 3D e magari volete risparmiare qualcosina, la scelta di un 2DS potrebbe proprio fare al caso vostro.

Nintendo 2DS Console, Bianco e Rosso + New Super Mario Bros 2 Inclusa una console, una scheda di memoria SD di 4 GB e un blocco alimentatore per Nintendo 2DS che può essere utilizzato con le console Nintendo 3DS, Nintendo 3DS e Nintendo 3DS XL + gioco 3ds New Super Mario Bros 2 pre-installato

Nonostante in Europa non se ne senta parlare ci sono validi motivi per comprare una PlayStation Vita

Nonostante sia ormai fuori produzioni da parecchi anni PlayStation Vita potrebbe, per alcuni, risultare un’ottima console portatile. Vediamo il perché!

Anche se ogni volta che si pronuncia “console portatile Sony” si pensa subito ad un hardware “morto”, c’è un mondo che, seppur di nicchia, vive solo grazie a questa console. In Giappone al contrario dell’occidente il gaming su console portatile è preponderante, di conseguenza anche la cara PlayStation Portatile di ultima generazione vanta un discreto numero di utenti. Questo porta allo sviluppo continuo di videogame di alto livello che purtroppo non vedono mercato nei nostri paesi.

In buona sostanza se siete amanti dei giochi di puro stampo nipponico (come JRPG, GDR o semplicemente perle orientali uniche), potrete trovare questa portatile la migliore console da acquistare in questo momento. Senza contare che si trova a prezzi davvero vantaggiosi.

Il cerchio è chiuso!

Adesso che avete un quadro completo sulle periferiche attualmente in commercio, non vi resta che scegliere la migliore console da acquistare. So bene che ne esistono altre sul mercato: non le ho volutamente citate. Credo infatti che le console riportate nella guida rappresentino le soluzioni più adatte ad ogni esigenza.

Ricordate che un bel paio di cuffie da gaming possono rendere migliori le vostre sessioni di gioco! Se avete ulteriori dubbi o desiderate precisazioni, vi invito ad utilizzare il box dei commenti qui sotto. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata ad Instant-Gaming.com.