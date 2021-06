Migliori programmi per scaricare torrent gratis | Giugno 2021

Scaricare i torrent è oramai parte della routine di ognuno di noi. Si tratta di un’operazione semplice a patto di conoscere il giusto programma. In questa guida scopriremo quali sono i migliori programmi per scaricare torrent gratis!

Aveva già parlato dei migliori siti torrent in un articolo dedicato ed aggiornato ogni mese con tutte le novità. Tuttavia ci siamo chiesti anche quali fossero i migliori programmi per scaricare torrent gratis senza incappare in client a pagamento oppure dover spendere soldi in abbonamenti vari, esaminando cosa è possibile fare con account gratuiti. Senza perdere altro tempo, vediamo quali sono i migliori programmi per scaricare torrent gratis!

Migliori programmi per scaricare torrent gratis

Quelli che seguono sono programmi e siti che abbiamo testato personalmente per verificarne il corretto funzionamento. Ogni mese andremo ad effettuare una verifica andando a rimuovere quelli non più funzionanti ed inserendo eventuali nuovi programmi qualora scovassimo qualcosa d’interessante. Troverete tutte le modifiche che faremo sotto, nelle note ai migliori programmi per scaricare torrent gratis.

Migliori programmi per scaricare torrent gratis: µTorrent

µTorrent, assieme a qBittorrent, è uno dei più popolari client di torrent gratis! Le dimensioni dell’installatore di µTorrent sono minime e solo una frazione delle risorse di sistema vengono utilizzate quando il programma è in esecuzione, di fatti questo µTorrent è molto leggero ed efficiente anche su macchine non molto prestanti. Un grande vantaggio che questo programma (client) offre è la possibilità di iscriversi ai feed RSS di uTorrent per scaricare automaticamente nuovi elementi torrent che vengono inseriti nel feed. Fra le tante funzionalità integrate in µTorrent vi segnaliamo uTorrent Remote: una funzionalità integrata che consente il monitoraggio e l’amministrazione remoti del tuo client uTorrent. Si possono aggiungere, mettere in pausa ed eliminare i torrent da qualsiasi browser o dispositivo Android anche senza essere fisicamente davanti al PC. Questo client torrent gratuito può essere installato su sistemi Windows, Mac e Linux, oltre che su dispositivi Android.

µTorrent: quello che ci piace

Utilizza poche risorse

Si tratta del client più utilizzato (è facile trovare soluzioni ad eventuali problemi)

Interfaccia semplicissima

µTorrent: quello che non ci piace

Presenta numerosi ADS

Manca la funzione di ricerca

Durante l’istallazione bisogna stare attenti e non istallare programmi extra

Migliori programmi per scaricare torrent gratis: qBittorrent

qBittorent ha un’interfaccia pulita con un’opzione di protezione tramite password, Altre caratteristiche chiave di qBittorrent sono il lettore RSS e browser Web incorporato, interfaccia Web per il controllo remoto e molte opzioni avanzate dettagliate come la modalità anonima e la definizione di una particolare interfaccia di rete per le trasmissioni. L’insieme di queste funzionalità non sfocia però in un programma complesso e di difficile utilizzo, infatti qBittorrent è facile da usare e non confonde nemmeno gli utenti meno esperti. qBittorrent è una soluzione completa ed è infatti uno dei programmi più usati. Il client torrent gratuito qBittorrent può essere installato su sistemi Windows, Linux e macOS. qBittorrent non offre un app dedicata per Android.

qBittorrent: quello che ci piace

Ampia compatibilità

Facilità di utilizzo

Nessuna pubblicità

Presenza di opzioni di crittografia

qBittorrent: quello che non ci piace

Non è estensibile come altri programmi

A volte consuma più risorse del necessario

Migliori programmi per scaricare torrent gratis: BitTorrent

BitTorrent ad una prima analisi appare come una sorta di clone di µTorrent. Tuttavia, mentre i due programmi torrent sono identici dal punto di vista funzionale, ci sono alcune differenze chiave: BitTorrent offre seeding, commenti e recensioni sul web. Inoltre il client BitTorrent è accolto anche da una serie di tracker privati a cui non piace uTorrent. BitTorrent si presenta come alternativa quando non è possibile scaricare determinati file su µTorrent. Fra le altre cose BitTorrent è molto leggero usa poche risorse ed occupa poco spazio sul disco. Il client torrent gratuito BitTorrent può essere installato su sistemi Windows, Linux e macOS.

BitTorrent: quello che ci piace

Possibilità di programmare i download

Accettato da tracker privati che non accettano µTorrent

Leggero e poco impattante sulle risorse

BitTorrent: quello che non ci piace

Presenta numerosi ADS

Durante l’istallazione bisogna stare attenti e non istallare programmi extra

Migliori programmi per scaricare torrent gratis: Deluge

Deluge è un programma torrent molto semplice e gratuito. Su Deluge è possibile impostare il numero massimo di download simultanei la velocità di download ed upoload massime per ognuno di loro ed accedere a diverse opzioni di crittografia. Ci sono molti plugin che possono essere istallati per espandere le possibilità offerte da Deluge. Ci sono plugin scritti per Deluge che consentono, ad esempio in un notificatore di e-mail, gestione scheduler, interfacce web, statistiche, download automatico di Feed RSS molte altre: davvero un mondo in cui trovare quello che meglio si adatta alle nostre esigenze. L’estensione che vi consigliamo di istallare su Deluge è “Copy Completed” che sposta i torrent dopo il download. Il client torrent gratuito Deluge può essere installato su sistemi Windows, Linux e macOS.

Deluge: quello che ci piace

Compatibile con molte piattaforme

Facile da usare

Altamente personalizzabile ed espandibile

Deluge: quello che non ci piace

Interfaccia confusionaria

Nessuna funzione di ricerca interna

Migliori programmi per scaricare torrent gratis: Vuze

Un altro programma torrent gratuito è Vuze (precedentemente noto come Azureus). Ci sono tantissime funzioni in Vuze, ad esempio il supporto per la riproduzione multimediale e un browser integrato per la ricerca di torrent. Vuze consente di controllare le sue funzioni da un browser o da un client desktop. Una cartella che si collega direttamente ad iTunes è inclusa in Vuze, così da poter trascinare i media scaricati su quest’ultima per includerli nella tua libreria di iTunes. Vuze può automaticamente ibernare il PC, spegnerlo o eseguire un programma al termine del download o del seeding. Il client torrent gratuito Vuze può essere installato su sistemi Windows, Linux e macOS.

Vuze: quello che ci piace

Interfaccia semplice e facile da usare

Può estendere le funzioni tramite plugin

Funzione sospendi con la ripresa automatica dopo un tempo specificato

Vuze: quello che non ci piace

Include diversi ADS

Il programma di installazione aggiunge la barra degli strumenti del browser a meno che l’utente non la rimuova esplicitamente

Migliori programmi per scaricare torrent gratis: BitLord

Una delle caratteristiche più interessanti del programma BitLord è la possibilità di proteggere l’accesso allo stesso con una password per avere la massima riservatezza. Oltre a ciò BitLord, consente di riprodurre video e audio su Chromecast prima che il download sia completato. Inoltre BitLord consente di cercare i torrent all’interno del programma senza lasciare il client. Si possono anche aggiungere feed RSS a BitLord per tenere traccia delle nuove versioni di torrent. Il client torrent gratuito BitLord può essere installato su sistemi Windows e macOS.

BitLord: quello che ci piace

Funzione di ricerca facile da usare

È possibile riprodurre download su Chromecast prima del completamento del download

Funzioni utili per l’organizzazione del download

BitLord: quello che non ci piace

Il sito Web di BitLord talvolta è contrassegnato come host di software dannoso

Il programma d’installazione apporta modifiche alla configurazione del computer e aggiunge software, a meno che l’utente non li rimuova esplicitamente

Migliori programmi per scaricare torrent gratis: FrostWire

FrostWire può cercare file torrent su diversi siti Web contemporaneamente, con filtri disponibili per restringere i risultati in base alla dimensione del file e al numero di seed. Ci sono anche tonnellate di stazioni radio Internet incluse in FrostWire con la possibilità di aggiungere stream personalizzati. Oltre a ciò FrostWire include una chat con altri utenti di FrostWire tramite la chat room della comunità. FrostWire è l’erede spirituale di LimeWire. Il client torrent gratuito FrostWire può essere installato su sistemi Windows, Linux, macOS e Android.

FrostWire: quello che ci piace

Leggero

Nessuna pubblicità

Funziona su una vasta gamma di piattaforme

Facile condivisione dei file

Chat della comunità

FrostWire: quello che non ci piace

Programmi non necessari aggiunti nel file d’installazione

Migliori programmi per scaricare torrent gratis: BitComet

BitComet è un programma torrent gratuito con accesso remoto e scansione antivirus. Su BitComet esistono opzioni avanzate come la possibilità d’impostare i limiti di larghezza di banda, programmare il seeding a lungo termine e l’utile funzionalità CometID VIP Acceleration. BitComet può essere configurato per lo spegnimento automatico, il riavvio, l’ibernazione o la sospensione al termine di tutti i download, ed include una chat della comunità BitComet. Segnaliamo la presenza di diversi ADS su BitComet: questo non ci è piaciuto. Il client torrent gratuito BitComet può essere installato su sistemi Windows.

BitComet: quello che ci piace

Altamente configurabile

Interfaccia dall’aspetto familiare e facile da usare

Funzione di chat

BitComet: quello che non ci piace

Include diversi ADS

Disponibile solo su Windows

Migliori programmi per scaricare torrent gratis: FileStream.me

FileStream.me è un client torrent online, come ZBIGZ, e funziona inserendo i link torrent o caricando i file torrent in un account lasciare il servizio FileStream.me a scaricare i file dal torrent al vostro posto per te in modo da poterli poi scaricare tramite il browser una volta che i download sono terminati. La versione gratuita di FileStream.me è però piena di ADS, limita i torrent a 200 MB per ogni file, dà tre giorni per scaricare i torrent, può contenere fino a 200 GB di dati. FileStream.me può scaricare fino a due torrent in una volta e può limitare la velocità di download se state scaricando molti file. Tuttavia FileStream.me, nasconde il vostro indirizzo IP senza bisogno di una VPN, consente di riprendere i download, e consente lo streaming di file video e audio, inoltre offre un client Android e non limita il gli accessi mensili. Poiché FileStream.me viene eseguito da un browser, è possibile utilizzarlo per scaricare i torrent su qualsiasi sistema operativo che supporti un browser Web.

FileStream.me: quello che ci piace

Mantiene privati gli indirizzi IP

Versioni mobili disponibili

Trasferimento sicuro dei file

Download in coda

FileStream.me: quello che non ci piace

La versione gratis è limitata

Non offre protezione contro i virus

L’accesso a funzionalità quali server dedicati, acceleratori di velocità e altro richiede l’abbonamento premium

Migliori programmi per scaricare torrent gratis: ZBIGZ

ZBIGZ è simile a Filestream perché scarica e seedda i torrent per te e consente di scaricare i file come normali dati HTTP. Dato che funziona in questo modo, potrebbe essere preferito se il vostro ISP sta limitando l’accesso ai download di torrent. Tra le altre limitazioni, presenti nella versione gratuita, ZBIGZ consente ai tuoi torrent di non superare i 1 GB. Inoltre, la velocità di download su ZBIGZ sono limitate a soli 150 KB/s. Il client torrent online ZBIGZ funziona per qualsiasi sistema operativo in grado di caricare la pagina Web, inclusi Windows, macOS e Linux.

ZBIGZ: quello che ci piace

Registrazione facile, senza dettagli personali raccolti

Crittografia end-to-end per account premium

Disponibile nella versione mobile

ZBIGZ: quello che non ci piace

Limiti di dimensioni e velocità, anche per account ZBIGZ premium

Il supporto HTTPS richiede l’abbonamento ZBIGZ premium

Non è l’ideale per i torrent privati

Cosa è cambiato di recente?

In questa sezione andremo ad inserire quelle che saranno i cambiamenti che, mese dopo mese, andremo ad effettuare a questa guida!

Nessuna novità questo mese!

Lista in breve aggiornata

Attenzione all’uso!

Nell’usare questi programmi vi ricordiamo che, ovviamente, esistono file scaricabili legalmente e altri meno: di conseguenza, specifichiamo che questo articolo riporta solo una lista di programmi che deve essere utilizzata con i giusti criteri legali. Scaricare e fruire di prodotti coperti da copyright è un reato e tuttotek.it non si assume alcuna responsabilità sull’uso illegale che vorrete fare di questi programmi!

Appuntamento al prossimo mese!

Per ora è tutto, questi erano i migliori programmi per scaricare torrent in modo totalmente gratuito presenti attualmente sul mercato! Speriamo che questa lista di programmi per scaricare torrent vi possa mettere in salvo da spiacevoli avventure nel web.