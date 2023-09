Come avere il PlayStation Plus gratis | Settembre 2023

In questo articolo vi parleremo di come avere il PlayStation Plus gratis o quasi sfruttando le diverse possibilità presenti online

Se possedete una console Sony di sicuro conoscerete molto bene il PlayStation Plus. Questo servizio di base ha la funzione di permettere agli utenti di giocare online ma vanta anche diverse feature extra in base al piano di abbonamento.

Essere costretti a pagare un abbonamento mensile per giocare può essere pesante per alcuni giocatori e come se non bastasse di recente c’è stato anche un pesante aumento di prezzo. Fortunatamente in questo articolo potrete trovare diversi metodi per avere il PlayStation Plus gratis o quasi utilizzando siti come Instant Gaming o GoSplit.

Prezzo e vantaggi del servizio | Come avere il PlayStation Plus gratis

Per prima cosa vogliamo parlarvi di quanto costano e cosa offrono le diverse tipologie di PlayStation Plus. Essential è il classico piano di abbonamento presente ormai dal lancio di PS4 e offre agli utenti la possibilità di giocare online, riscattare un paio di videogiochi gratuiti ogni mese ed usufruire di feature come i salvataggi in cloud. Questo tipo di PlayStation Plus è il meno costoso e va da un minimo di €8,99 al mese ad un massimo di €71,99 all’anno.

Extra invece è un piano intermedio che, oltre ad offrire tutti i vantaggi di Essential, vi permette anche di accedere gratuitamente ad un catalogo in continuo aggiornamento di grandi giochi per PS4 e PS5. Questo tipo di abbonamento costa un po’ di più del precedente e va da un minimo di €13,99 al mese fino a €125,99 l’anno.

Infine c’è Premium, la versione di PlayStation Plus più completa in assoluto. Oltre a tutti i vantaggi offerti da Essential ed Extra, Premium permette anche di avere accesso ad un gran numero di classici, di giocare in cloud ai titoli del catalogo Plus e di poter provare gratuitamente alcuni giochi. Questo piano di abbonamento è il più costoso di tutti e va da un minimo di €16,99 mensili fino a €151,99 annuali.

Periodo di prova | Come avere il PlayStation Plus gratis

Iniziamo subito parlando di uno dei metodi più classici per avere il PlayStation Plus gratis: il periodo di prova. Se non avete mai sottoscritto un abbonamento di questo tipo potrete infatti usufruire di quattordici giorni di prova gratuitamente. Questo vuol dire che creando un nuovo account ogni due settimane potrete facilmente abusare del sistema e continuare ad utilizzare i vantaggi del plus senza essere costretti a pagare. Ricordate solamente di disattivare la fatturazione ricorrente, dato che altrimenti al termine del periodo di prova vi verrà automaticamente addebitato il costo di un mese di Essential.

Inoltre volendo potrete sfruttare i vantaggi dei 14 giorni di prova anche sul vostro vero account. Per farlo vi basterà impostare ogni volta il nuovo account come principale della vostra console, consentendo così anche agli altri profili presenti sulla piattaforma di giocare online liberamente.

Siti di key | Come avere il PlayStation Plus gratis

Un altro metodo per abbonarvi al PlayStation Plus risparmiando è quello di utilizzare i siti di key come Instant Gaming o Kinguin. Questi siti vi permettono di acquistare codici per le varie tipologie di Plus ad un prezzo ridotto, ma per risparmiare ancora di più noi vi consigliamo di puntare alle carte prepagate.

Acquistando queste ricariche infatti andrete a spendere meno denaro di quello che poi verrà aggiunto al vostro account Sony, guadagnando a tutti gli effetti denaro extra. Continuando ad utilizzare questo metodo per molto tempo potrete quindi accumulare un bel po’ di credito in più che ad un certo punto potrete addirittura diventare abbastanza da permettervi di abbonarvi al PlayStation Plus senza spendere un centesimo.

GoSplit | Come avere il PlayStation Plus gratis

Un altro metodo sempreverde per risparmiare sul PlayStation Plus è quello di condividere l’abbonamento con un amico. Questo metodo purtroppo però non è sempre possibile, dato che non tutti conoscono qualcuno con cui dividere i costi. Per fortuna però in questi casi è possibile utilizzare piattaforme come GoSplit.

Gosplit è un sito creato appositamente per permettere agli utenti di condividere i propri abbonamenti con gli altri, andando così a ridurre drasticamente i costi. Tramite questa piattaforma potete scegliere se condividere il vostro abbonamento e ricevere così denaro da un altro utente oppure, al contrario, pagare qualcuno per sfruttare il suo Plus.

Pronti a giocare!

Qui si conclude il nostro articolo su come avere il PlayStation Plus gratis. Speriamo che questa guida vi sia stata utile e vi abbia permesso di risparmiare un po’ sul vostro abbonamento Sony.

Se questa guida vi è stata utile e siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro, continuate a seguirci qui su tuttotek.it.