Migliori ultrabook da acquistare | Marzo 2021

Cercate la portabilità ma non volete rinunciare alle prestazioni? Un ultrabook è la soluzione adatta a voi! Ma cosa scegliere nel folto listino a disposizione? Scopriamolo nel corso di questa guida sui migliori ultrabook da acquistare

Se avete raggiunto questa pagina, sicuramente cercate una soluzione molto portatile senza dover rinunciare alle prestazioni. Un buon PC portatile dalle ridotte dimensioni e con un occhio anche alla durata della batteria. Si sentono molto spesso nominare questi “ultrabook” in questo ambito, ma cos’è un ultrabook?

Migliori ultrabook da acquistare: le caratteristiche

Un portatile, per potersi fregiare del nome ultrabook, deve soddisfare un certo numero di requisiti stringenti:

una batteria con carica a lunga durata;

processore Intel (ultrabook è un marchio registrato da Intel);

buone prestazioni di calcolo;

veloce ripristino dalla modalità standby;

ridotto spessore.

I migliori ultrabook utilizzano processori Intel Core di gamma medio-alta a basso consumo o AMD di nuova generazione, spesso delle soluzioni SSD per l’archiviazione e offrono un telaio in unico blocco di alluminio-magnesio o fibra di carbonio. Questo blocco contribuisce a soddisfare i requisiti di ridotte dimensioni, leggerezza e robustezza e svolge una funzione di dissipazione del calore prodotto dalle componenti interne. Sempre per contenere le dimensione il consumo, gli ultrabook non hanno l’unità disco ottico incorporata, né, spesso, la porta ethernet RJ-45. Gli ultrabook presentano quindi uno spessore inferiore a 21 millimetri, un peso di circa 1,4 chilogrammi, un’autonomia minima di 5 ore.

Fra tutti i produttori spiccano per qualità Asus, HP e Dell, ma recentemente si stanno facendo sempre più strada alcuni produttori come Acer e Lenovo i quali hanno deciso di puntare sul mercato medio-alto con prodotti competitivi di alta qualità.

I nostri consigli anche questo mese sono di varia natura e multi-brand. Inoltre il consiglio che ci sentiamo di dare è quello di restare su di una diagonale di 13.3″- 14″. Di fatti una diagonale più piccola causa solamente qualche problema alla fruibilità dei contenuti ma, una più grande, inizia a rendere le dimensioni del nostro dispositivo fin troppo lontane dall’idea di ultrabook.

Migliori ultrabook di fascia bassa

(attualmente in offerta) HUAWEI MateBook D 14" Notebook Portatile, Processore AMD Ryzen 5, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Schermo FullView 1080P FHD, Sensore Impronte Digitali, Windows 10 Home, Laptop, Grigio HUAWEI MateBook D, Processore AMD Ryzen 5 3500U, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Schermo FullView 14″ 1080P FHD, Sensore Impronte Digitali. Non è solito consigliare un ultrabook di una marca tra quelle non blasonate e citate poco sopra, ma in questo caso ci sentiamo di consigliare assolutamente questo magnifico prodotto di Huawei che regala ottime performance a prezzi decisamente contenuti.

Asus UX310UA-FC487T Notebook da 13.3", i3-7100U, RAM 4 GB, HDD 500 GB, Intel Graphics 620, Layout Italiano [Italia] Asus ZenBook UX310UA-FC487T , offre un display da 13,3″ FHD (1920 x 1080) LED, un processore Intel i3-7100U, un HDD da 500 GB, 4 GB di RAM e una scheda video Intel Graphics 620. Si tratta di un PC adatto ad un uso non troppo pretenzioso. Difatti i3-7100U è dotato di prestazioni buone ma non ottime. Inoltre l’hard disk meccanico ne limita un pò la velocità nelle operazioni quotidiane. Certo il costo è assai ridotto e sotto le 600€ è difficile chiedere di più!

Acer Swift 1 SF114-32-P2BU Notebook con Processore Intel Pentium Silver N5000, Ram da 4 GB DDR4, 128 GB SSD, Display 14" FHD IPS LED LCD, Scheda Grafica Intel UHD 605, Windows 10 Home in S mode, Nero Acer Swift 1 SF114-32-P2BU offre un Processore Intel Pentium Nero N5000, Ram 4 GB DDR4, 128SSD e un Display 14″ FHD. Negli anni questo ultrabook è riuscito a ritagliarsi una buona fetta di mercato divenendo uno dei migliori della fascia economica. Assolutamente consigliato per chi cerca un laptop economico e dalle buone performance.

Migliori ultrabook di fascia media

Acer Swift 3 SF314-41-R3J2 Notebook con Processore AMD Ryzen 5 3500U, RAM da 8 GB DDR4, 256GB PCIe NVMe SSD, Display 14" FHD IPS LED LCD, Scheda Grafica AMD Radeon Vega 8, Windows 10 Home, Silver Acer Swift 3 SF314-41-R3J2 offre un display 14″ FHD IPS LED LCD, un processore Ryzen 5 3500U, RAM da 8 GB DDR4, 256 GB PCIe NVMe SSD e Scheda Grafica Radeon Vega 8. Si tratta di un PC dal costo contenuto che permette di essere utilizzato anche per attività più performanti dato che è dotato di scheda grafica dedicata, una buona RAM e una SSD di ottima velocità e capienza.

Asus Zenbook , 13,3" FHD No Glare IPS, Intel Core i7-8565U, RAM 8 GB LPDDR3, 256GB SSD, Nvidia MX150 da 2GB DDR5, Windows 10, Tastiera Retroilluminata, camera HD/IR, numberpad ASUS ZenBook UX333FN-A3032T, offre un display da 13.3″ FHD (1920 x 1080) LED, un processore Intel Core i5-8265U, RAM 8 GB, un SSD da 256 GB e una scheda video Nvidia MX150 da 2 GB. È un significativo passo avanti rispetto al modello precedente. Il suo i5-8265U migliora di misura le prestazioni, la RAM raddoppia ed è presente una buona scheda video dedicata. Inoltre l’unità SSD da 256Gb velocizza di molto le operazioni quotidiane. Si tratta del miglior compromesso qualità/prezzo.

HP-PC 15s-fq0012nl Notebook,Intel Core i7-8565U, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica Intel UHD 620, Windows 10 Home, Schermo 15.6” FHD IPS Antiriflesso, Lettore Impronte Digitali, Lettore Micro SD, Argento HP-PC 15s-fq0012nl,Intel Core i7-8565U, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Grafica Intel UHD 620, Windows 10 Home, Schermo 15.6” FHD IPS Antiriflesso, Lettore Impronte Digitali, Lettore Micro SD. Un ultrabook che si pone come un grande passo in avanti dell’azienda e che regala ottime prestazioni ad un prezzo contenuto. La mancanza di una scheda grafica dedicata potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma per il resto presenta delle caratteristiche di altissimo livello!

Migliori ultrabook di fascia Alta

DELL Notebook Touch Screen XPS 13, 13.3 UltraHD 4K, Processore Intel Core i7-8550U, RAM da 16 GB, SSD 512 GB, scheda grafica integrata, Windows 10 Pro DELL Notebook Touch Screen XPS 13, 13.3 UltraHD 4K, Processore Intel Core i7-8550U, RAM da 16 GB, SSD 512 GB. Senza ombra di dubbio il miglior ultrabook di questa fascia presente sul mercato. Nel modello di punta, cioè questo che vi mostriamo, il display 4K offre l’immagine più nitida che si possa avere. Ma, anche se non ci si può permettere il modello di fascia più alta, il design accattivante, la lunga durata della batteria e lo slot per schede SD si trovano anche sul modello base. Insomma, una scelta assolutamente consigliata.

Asus Zenbook UX334FL-A4039T, Notebook con Monitor 13,3", Glare, Intel Core i7 8565U, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, Windows 10, Scheda Grafica Nvidia da 2 GB GDDR5 Asus Zenbook UX334FL-A4039T, offre un display da 13.3″ FHD (1920 x 1080) LED, un processore Intel I7-8565U, SSD 512 GB, 16 GB Di RAM e una scheda video GT MX150 da 2 GB. Le prestazioni di questa unità migliorano lato CPU e GPU grazie ad un upgrade della generazione degli stessi. Tale upgrade è quindi buono ma comunque “marginale” rispetto al modello precedente. A chi è rivolto? Sicuramente a chi, con il suo ultrabook, si trova a dover lavorare anche su qualche programma che impegna particolarmente la CPU. Rapporto qualità prezzo che diventa interessante questo mese, grazie alle offerte Amazon. Chiaramente da tenere d’occhio!

Asus Zenbook Ux433Fn-A5021T Notebook Ortatile Blu Computer Portatile 35,6cm (14\") 1920x1080 Pixel 1,8ghz Intelâ Core⢠I7 Di Ottavagenerazione I7-8565U ASUS ZenBook UX433FN-A5021T offre un display da 14 pollici FHD (1920 x 1080) LED, un processore Intel Core i7 di ottava generazione i7-8565U, 16 GB di RAM, un Hard-Disk da 500GB e una scheda grafica NVIDIA GeForce Series GF MX150. L’ASUS Zenbook 14 è uno dei migliori ultrabook disponibili per il suo prezzo. È super leggero e offre sia un bellissimo display che un esclusivo touchpad a doppia funzione.

7 Recensioni Razer Blade Stealth 1.8Ghz I7-8550U 13.3" 3200 X 1800Pixel Touch Screen Nero Computer Portatile Razer Blade Stealth Ultrabook con ultra-rapido PCIe SSD 256 GB e con nuovo Intel i7 – 8550u, schermo tattile di 13,3 pollici (QHD + 3200 x 1 800) con una copertura RGB di 100%, Quad-Core Intel Core i7 – 8550u, RAM 16 GB e da 256 a 512 GB di SSD. Uno degli ultrabook più compatti e leggeri presenti sul mercato, ma anche uno dei più potenti tanto da essere considerato il primo ultrabook da gaming al mondo capace di montare una performantissima GPU Nvidia GTX 1650 con 4 GB di ram GDDR5. Insomma, il top se si chiede qualità e prestazioni altissime.

Appuntamento al prossimo mese!

Questa guida all’acquisito dei migliori ultrabook si conclude qui. Se quello che cercate è invece un PC portatile dalle prestazioni davvero da paura, date un’occhiata alla nostra guida ai migliori notebook da gaming.