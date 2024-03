Honor X8B: offerta Mediaworld con prestazioni a basso prezzo

Questa offerta di oggi è di un marchio che difficilmente abbiamo citato sul nostro sito, ma ciò non vuol dire che non sia uno smartphone da consigliare! L’offerta Mediaworld di oggi è sull’Honor X8B, uno smartphone performante a basso prezzo

Per chi non abbia la minima idea di che marca sia la Honor, questo sarebbe un sottomarchio dell’azienda cinese Huawei (potete trovare altre informazioni qui). Huawei al contrario è molto più conosciuta, sappiamo tutti di che azienda si tratta e della qualità dei suoi prodotti, quindi questo sottomarchio Honor non è da meno. Huawei tra l’altro continua a sorprenderci con delle novità sempre più interessanti, vi rimandiamo a questo articolo per leggere tutte le novità dell’azienda. Ma ora torniamo a noi: Honor. Bene, su Mediaworld potete trovare in offerta l’Honor X8B alla modica cifra di 269 euro, al posto di 329,89 euro, già di per sé un bel risparmio. Ma in più, se avete l’app di Mediaworld e avete la carta Mediaworld FanClub, non pagate l’IVA, questo significa avere in più un 18,04% di sconto in più. Facendo i calcoli, questo smartphone vi verrebbe a costare infine sui 220 euro. Potete trovare l’offerta cliccando qui.

Honor X8B, in offerta su Mediaworld uno smartphone resistente e potente

Questo smartphone è ultra-leggero e super sottile, capace di resistere a ogni tipo di caduta. Questo Honor X8B ha un display AMOLED da 6,7 pollici che rende le immagini ultrafluide grazie alla frequenza di aggiornamento a 90Hz. Ha inoltre un sistema fotografico HD da 108MP che scatta dei selfie e delle foto di altissima qualità, con la selfie camera da 50MP e la Selfie Light per scattare foto ottime anche in assenza di illuminazione. Da inoltre delle prestazioni ad alto livello grazie alla RAM da 8GB e una ROM da 256GB.

Queste sono supportate da un performante processore Snapdragon 680, che rende più fluido l’utilizzo di diverse app, che siano da gaming o per l’archiviazione di immagini e video. Nella confezione sono incluse anche delle cuffie earbuds X5 di Honor, che sono delle compagne di viaggio perfette. Queste cuffie hanno degli speakers da 13,4 mm che regalano un audio molto potente e fedele alla realtà. Hanno un’autonomia di 5 ore e grazie al case ricaricabile avrà anche un’autonomia di 25 ore di ascolto.

Uno smartphone davvero potente e performante e ad un prezzo molto vantaggioso. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.