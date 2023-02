Le migliori serie tv italiane in streaming | Febbraio 2023

Nel panorama dominato dalle diverse piattaforme diffuse globalmente ed altre di portata nazionale, ci sono ormai tantissime produzioni italiane: in questa guida vi vogliamo proporre quelle che per noi sono le migliori serie tv italiane da vedere in streaming

La fruizione di film e serie tv è oramai dominata dallo streaming, con varie piattaforme che programmano in tutto il mondo e alcune di rilievo nazionale. In questa nuova globalizzazione della televisione dominano naturalmente le produzioni statunitensi, ma non mancano alcuni prodotti che, inizialmente di successo nei rispettivi paesi d’origine, hanno trovato fortuna anche all’estero. In questa guida vi vogliamo parlare di quelle italiane, in particolare delle serie tv che più hanno sfondato nel panorama dello streaming. Faremo riferimento senz’altro alla qualità intrinseca (secondo il nostro personale parere e a quello tra il pubblico) ma anche alla capacità di avere successo al di fuori dei confini.

Le migliori serie tv italiane da vedere in streaming

Scopriamo quindi quali sono le migliori serie tv italiane da vedere in streaming attualmente. La seguente non è una classifica, per cui i titoli sono indicati in ordine casuale. Precisiamo inoltre che tutti i titoli che saranno indicati in questa guida si trovano sui cataloghi delle maggiori piattaforme ed è quindi possibile vederli in streaming.

10 – Bang Bang Baby

Cominciamo dalla prima serie scripted original italiana di Amazon Studios, disponibile su Amazon Prime Video. Si tratta di un coming of age malavitoso ambientato nel 1986, super pop, che omaggia il crime grottesco dei fratelli Coen unendolo all’estetica al neon di Nicolas Winding Refn. Nulla di inedito quindi, ma nelle tante ispirazioni Bang Bang Baby trova un’identità tutta sua, grazie anche alla strepitosa protagonista, l’esordiente Arianna Becheroni, nei panni di Alice, la ragazzina che scopre che il padre (Adriano Giannini) è un ‘ndranghetista calabrese in quel di Milano. Annunciata poco prima del lockdown, a livello di numeri non è andata come sperato e forse come meritava. La serie è disponibile su Prime Video.

9 – Tutto chiede salvezza | Migliori serie tv italiane in streaming

Finire per sette giorni sotto regime di TSO vuol dire essere pazzi? È quello che si chiede Daniele (Federico Cesari), un ventenne dalla sensibilità eccessiva, ricoverato in un reparto psichiatrico dopo una profonda crisi. Risvegliato senza alcun ricordo in un letto di ospedale, si ritrova immerso in un realtà a lui distante, circondato da cinque compagni di stanza con cui pensa di non avere niente in comune, pressato da medici che gli vogliono frugare nel cervello e accudito da infermieri che sembrano cinici e disinteressati. Vivrà giorno dopo giorno una delle esperienze più intense e formative della sua vita. Una “pazza gioia” a misura della Generazione Z, tratta dal romanzo autobiografico (Premio Strega Giovani) di Daniele Mencarelli. Francesco Bruni si imbarca su questa meravigliosa “nave dei pazzi” con un cast azzeccatissimo. La serie è disponibile su Netflix.

8 – Gomorra

Tra le serie italiane più amate e di maggior successo degli ultimi anni, Gomorra è stata trasmessa ed è tutt’ora disponibile su Sky Italia. Di genere gangster, composta da cinque stagioni, porta sul piccolo schermo una storia ispirata all’omonimo libro best seller di Roberto Saviano, inserito nella classifica dei 100 libri più importanti del 2007 dal New York Times. Una spietata lotta per il potere tra clan camorristici, vede contrapporsi la famiglia dei Savastano, guidata da Pietro, una delle più influenti e temute di Secondigliano e la famiglia dei Conte, che farà di tutto per prevalere sui rivali. Braccio destro del boss è Ciro Di Marzio, “L’immortale” (che si è anche meritato una serie spin off), che deve seguire il futuro capo clan, Genny. La serie è disponibile su Now Tv.

7 – Circeo | Migliori serie tv italiane in streaming

Su Paramount+ invece, la nuova piattaforma streaming a pagamento di Paramount Global, consigliamo Circeo. Prodotta da Cattleya in collaborazione con Paramount+, Vis e Rai Fiction, questa serie italiana di genere crime porta sullo schermo il noto caso di cronaca, e segue il film La scuola cattolica, uscito nel 2021. La serie ripercorre tutte le fasi del processo seguito al terribile caso di cronaca del 1975 del delitto del Circeo, raccontando quanto questo abbia cambiato radicalmente la società e la mentalità italiana dell’epoca e contribuito alla lotta per i diritti delle donne. La serie è disponibile su Paramount+.

6 – Prisma

Altra serie italiana Amazon Original, Prisma è stata creata da Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo, rispettivamente creatore e sceneggiatore, e sceneggiatrice di Skam Italia, la serie vede un cameo di Achille Lauro, che per l’occasione ha scritto anche un brano originale. Si tratta di un dramma di formazione che ruota intorno alla complessa relazione tra l’aspetto fisico e l’identità; soprattutto per una generazione che usa la propria immagine come strumento principale per esprimersi. La serie racconta la storia di Marco e Andrea, due gemelli identici che sfidano, ognuno in modo differente, le norme di genere. Il loro percorso alla scoperta della propria identità coinvolgerà anche il loro gruppo di amici, tutti alla ricerca del proprio posto in un mondo in continuo cambiamento. La serie è disponibile su Prime Video.

5 – SKAM Italia | Migliori serie tv italiane in streaming

Fratello della precedente, su Netflix invece troviamo una serie incredibilmente amata dagli spettatori: SKAM Italia. Remake della omonima serie novergese, SKAM Italia è un titolo di genere teen drama che porta sullo schermo le storie dei suoi giovani protagonisti in un mondo nuovo dove si cresce online sotto gli occhi di tutti, e dove alcune cose non cambiano mai, come la scoperta di sé. E così un gruppo di amiche e amici del liceo J. F. Kennedy di Roma vive le prime esperienze di vita e affronta problemi più o meno importanti, interfacciandosi con tematiche come l’amore e l’amicizia, la sessualità, la salute mentale, le dipendenze, la violenza e le molestie, la religione e la discriminazione in generale. Ciascuna delle cinque stagioni segue le vicissitudini di un personaggio diverso, in un arco temporale di due anni e mezzo circa, dai 17 ai 19 anni dei protagonisti e degli altri personaggi principali. La serie è disponibile su Netflix.

4 – Boris

Denominata non a caso la fuoriserie italiana, Boris rappresenta una pietra miliare della commedia. Una meta serie che segue le riprese di una fiction strappalacrime, Gli occhi del cuore, e delle vicissitudini legate alla sua produzione. Dopo 12 (infiniti) anni, la troupe più scalcinata della tv è poi tornata alle prese con una fiction sulla vita di Gesù. Nella quarta stagione di Boris Renè (Francesco Pannofino) e soci se la devono vedere con “la piattaforma”. La dinamica è quella dei “boomer della generalista” vs concetti come internazionalità, algoritmo, inclusione, codice comportamentale. E il risultato è ancora una volta la miglior satira possibile sull’entertainment di casa nostra, tra tormentoni vecchi e nuovi. La quarta stagione di Boris è disponibile su Disney+.

3 – The Bad Guy | Migliori serie tv italiane in streaming

The Bad Guy è arrivata quasi in sordina alla fine del 2022 portando sugli schermi di Prime Video una mafia-serie che non è uguale a nient’altro. Perché se è vero che non s’inventa più niente, è anche vero che The Bad Guy capovolge e sovverte tutto, prendendo sì ampio spunto tra i generi crime e commedia nera, ma piegandoli al suo spasso consapevole. In parte parodia delle varie fiction generaliste sull’argomento, con un Luigi Lo Cascio nei panni del magistrato siciliano scambiato per cattivo, che cattivo decide di diventarlo per davvero, e una Claudia Pandolfi sua moglie e avvocato, mai visti così liberi. Applausi anche al musicarello acquatico creato da Colapesce e Dimartino. Una serie a nostro avviso imperdibile, disponibile su Prime Video.

2 – Mare fuori

La serie, ideata da Cristiana Farina che è anche co-autrice del soggetto di serie insieme a Maurizio Careddu, prodotta da Rai Fiction e Picomedia, racconta le vicende dei detenuti di un istituto di pena minorile di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida. Girata nella base navale della Marina Militare sita in via Acton a Napoli. ha avuto un enorme successo tanto da guadagnarsi il rinnovo (finora) per cinque stagioni e la distribuzione anche in Europa. La seir è stata trasmessa da Rai 2, dopo un passaggio su Netflix, è tutt’ora disponibile nel catalogo della piattaforma RaiPlay.

1 – Strappare lungo i bordi | Migliori serie tv italiane in streaming

Serie animata ambientata nell’universo narrativo di del fumettista e autore Zerocalcare, racconta il viaggio da Roma a Biella di un gruppo di amici, Zero, Sarah e Secco. In un racconto costellato di flashback e aneddoti che spaziano dalla sua infanzia ai giorni nostri, il protagonista nel lungo percorso si pone interrogativi sulla propria vita e realizza molte verità che fino a quel momento gli erano sfuggite. Difficile pensare a una serie tv italiana meglio riuscita negli ultimi anni, a tratti profonda ed esilarante, con un enorme successo di pubblico. La serie è disponibile su Netflix.

