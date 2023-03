Le migliori serie tv da vedere su Paramount Plus | Marzo 2023

Per un marzo ricco di emozioni e colpi di scena, abbiamo selezionato per voi le migliori serie Tv di Paramount Plus. Andiamole a scoprire

È arrivato il momento di scoprire quali sorprese può riservarci Paramount Plus. Il canale streaming possiede infatti un catalogo ricco di contenuti, a volte anche sconosciuti, ma che vale la pena conoscere. La piattaforma infatti, permette un servizio streaming adatto ad ogni età, offrendo una prova gratuita e diverse tipologie di abbonamento.

Migliori serie tv su Paramount Plus da vedere

Marzo è ormai iniziato e con esso sono tante le novità nel campo delle serie TV. Oggi sceglierne una è davvero complicato, perché il numero di produzioni è davvero vastissima. Per questo, abbiamo deciso di aiutarvi in questo arduo compito, selezionando per voi alcune delle migliori serie tv, disponibili su Paramount Plus. Dunque mettetevi comodi e partite alla ricerca della serie che più fa per voi. Ricordiamo che i titoli che seguono vengono presentati in maniera casuale e non seguono un ordine di preferenza.

8 – The English | Le migliori serie tv da vedere su Paramount Plus

The English è una miniserie televisiva anglo-statunitense scritta e diretta da Hugo Blick, approdata l’8 marzo sulla piattaforma. Siamo nel 1890, anno in cui Lady Cornelia Locke decide di recarsi nel West, con l’obiettivo di vendicare la morte del figlio. La donna si imbatterà in Eli Whipp, un ex esploratore di cavalleria e membro della Nazione Pawnee, pronto a rivendicare la terra che gli è dovuta per il suo servizio nell’esercito degli Stati Uniti.

La serie vede come protagonisti Emily Blunt (Il diavolo veste Prada, 2006) e Chaske Spencer (The Twilight Saga, 2009 – 2012). Nel cast anche Rafe Spall, Tom Hughes, Stephen Rea, Valerie Pachner, Toby Jones e Ciaran Hinds. Proprio l’interpretazione dei due giovani attori protagonisti ha valso a The English molte recensioni positive. Rotten Tomatoes ad esempio, descrive la serie come “un esaltante e piuttosto girovagante western, creato con ammirevole maestria“.

7 – Wolf Pack | Le migliori serie tv da vedere su Paramount Plus

Questa serie è creata da Jeff Davis, già ideatore di Criminal Minds e, più recentemente, di Teen Wolf. Proprio da quest’ultima sembra aver tratto ispirazione per Wolf Pack, visto che anche qui vedremo tantissimi lupi mannari. La storia racconta di Everett Lang e Blake Navarro, due ragazzi che vedranno stravolte le loro vite dopo un incendio. L’incidente ha infatti risvegliato una minacciosa creatura soprannaturale, pronta ad attaccare. Sotto la minaccia di questo mostro, i due ragazzi incontreranno Luna Briggs e Harlan Briggs, loro coetanei. Al sorgere della luna piena, tutti e quattro si uniranno per svelare un terribile segreto, che li accomuna.

Per questa serie Jeff Davis ha scelto un cast molto giovane. I quattro protagonisti sono infatti interpretati da Armani Jackson, Bella Shepard, Chloe Rose Robertson e Tyler Lawrence Gray. Nel cast anche Sarah Michelle Gellar nei panni dell’investigatrice di incendi dolosi, Kristin Ramsey. L’attrice è ben nota al grande pubblico per aver interpretato la celebre Buffy l’ammazzavampiri, tra il 1997 e il 2003, serie per cui ancora oggi è ancora ricordata.

6 – Yellowjackets | Le migliori serie tv da vedere su Paramount Plus

In occasione dell’uscita della seconda stagione proprio su questa piattaforma, vi proponiamo Yellowjackets, serie creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson. Le vicende sono ambientate nel 1996, anno in cui una squadra di calcio femminile del New Jersey sta viaggiando verso Seattle, per un torneo nazionale. Le cose si mettono male quando l’aereo, perdendo quota, si schianta in una selvaggia regione dell’Ontario, dove i superstiti vengono abbandonati a loro stessi per diciannove mesi. Per i sopravvissuti sarà una lenta discesa verso l’oblio e la follia. Una volta in salvo, ripercorrere ciò che è accaduto in quei giorni non sarà facile.

Tra le protagoniste di Yellowjackets, sarà facile riconoscere alcuni volti noti. Tra questi, Sophie Nélisse, celebre per essere stata protagonista di Storia di una ladra di libri (2013), ma anche Christina Ricci, nota per aver preso parte alla serie Mercoledì e per aver prestato lei stessa il volto all’iconico personaggio, negli anni ’90. Al loro fianco anche Melanie Lynskey, Juliette Lewis e Sophie Thatcher. La seconda stagione sarà disponibile dal 24 marzo, sempre su Paramount Plus.

5 – Mayor of Kingstown | Le migliori serie tv da vedere su Paramount Plus

Mayor of Kingstown è una serie statunitense, creata nel 2021 da Taylor Sheridan e Hugh Dillon. La serie si concentra sui McLusky, una famiglia che vive in una città del Michigan, dove l’unico settore che non è in crisi è quello legato all’incarceramento. Chi detiene il potere qui? La famiglia McLusky stessa, che pur non essendo stata eletta da alcun cittadino, detiene il potere dell’intero settore carcerario privato. Questa serie sarà un’ottima occasione per riflettere su disuguaglianze, razzismo e corruzione; problematiche che spesso la giustizia non è in grado di combattere.

Mayor of Kingstown ha tra i protagonisti il celebre Jeremy Renner (Hawkeye, 2021), nei panni di Mike McClusky; al suo fianco Dianne Wiest (premio Oscar come Miglior attrice non protagonista in Hannah e le sue sorelle e in Pallottole su Broadway). Nel cast anche Derek Webster, Emma Laird e Taylor Handley. Anche lo stesso Hugh Dillon, creatore della serie, fa parte del cast, nel ruolo di Ian Ferguson. La seconda stagione ha già debuttato negli Usa; in Italia invece arriverà il 16 marzo 2023.

4 – 1883 | Le migliori serie tv da vedere su Paramount Plus

Se siete amanti delle storie ambientate nel lontano west, 1883 potrebbe fare per voi. Ideata da Taylor Sheridan, la serie segue le vicende della famiglia Dutton e di come essa sia riuscita ad appropriarsi di vasti territori del Montana, dopo aver abbandonato il Tennessee. La famiglia, unendosi ad un gruppo di immigranti europei, intraprenderà un viaggio difficile, ma pieno di emozioni.

Tra gli interpreti figura Sam Elliott, vincitore della categoria Miglior Attore agli Screen Actors Guild Award, proprio per questo ruolo; Elliott è stato anche candidato al Premio Oscar come Migliore Attore Non Protagonista, per il film A Star Is Born (2018). Al suo fianco Tim McGraw, nei panni di James Dutton; Faith Hill in quelli di Margaret Dutton ed Isabel May in quelli di Elsa Dutton. Nel cast anche LaMonica Garrett, che presta il suo volto al personaggio di Thomas. 1883 è un prequel di Yellowstone, che ha per protagonista Kevin Costner e di 1923, la prossima serie presente in questa guida.

3 – 1923 | Le migliori serie tv da vedere su Paramount Plus

Se proprio non riuscite più a fare a meno del genere western, oltre a 1883, potete godervi anche 1923, il sequel, creato anch’esso da Taylor Sheridan. Anche in queste puntate ritroveremo la famiglia Dutton, stavolta alle prese con alcune delle vicende storiche che hanno caratterizzato gli anni ’20 del 900. Dovranno vedersela, ad esempio, con l’espansione occidentale, con il proibizionismo e con la Grande depressione.

Nel cast alcune figure di spicco del panorama cinematografico: Helen Mirren ed Harrison Ford, rispettivamente Cara e Jacob Dutton. Al loro fianco anche Jerome Flynn (Il Trono di Spade, 2011-2019) e Timothy Dalton (007 – Zona pericolo, 1987 e 007 – Vendetta privata, 1989). In Italia la serie è su Paramount dal 12 febbraio 2023, dove è riuscita a registrare il miglior debutto di sempre, sul canale streaming. La serie 1923 avrà anche una seconda stagione, da poco annunciata proprio da Paramount Plus.

2 – Your Honor | Le migliori serie tv da vedere su Paramount Plus

Your Honor è un adattamento della serie israeliana Kvodo, datata 2017 ed ideata da Peter Moffat. La serie narra di Michael, uno stimato giudice la cui vita cambia per sempre quando scopre che il figlio Adam ha ucciso, a causa di un incidente stradale, Rocco, il figlio di uno spietato boss della malavita di New Orleans. Sarà l’inizio di una catena di eventi che porteranno il povero Michael a trovare qualsiasi stratagemma, allo scopo di sottrarre il figlio dalle mani dei criminali, assetati di vendetta.

Nella serie, il protagonista Michael è interpretato da Bryan Cranston, da tutti ricordato per essere il protagonista della pluripremiata serie Breaking Bad (2008-2013). In Your Honor compaiono anche Hunter Doohan, ossia il Tyler Galpin di Mercoledì, Hope Davis (American Splendor, 2003), Sofia Black-D’Elia (La valle dei pini, 2009-2010), Isiah Whitlock Jr. (Tutti dicono I Love You, 1996), Michael Stuhlbarg ( A Serious Man, 2009) e Carmen Ejogo (Absolute beginners, 1986).

1 – The Offer | Le migliori serie tv da vedere su Paramount Plus

Per finire in bellezza questa carrellata, abbiamo pensato a The Offer, la miniserie creata da Michael Tolkin, che si concentra sulle vicende legate alla produzione del film cult, Il Padrino. Le puntate seguono la creazione del film, dall’acquisizione dei diritti del libro di Mario Puzo, fino al ruolo del boss Joe Colombo, grazie a cui è stato possibile girare la pellicola, senza che gli italoamericani di New York, contrari al progetto, interferissero con i lavori.

Il cast comprende Miles Teller e Matthew Goode, rispettivamente nei panni dei produttori Albert S. Ruddy e Robert Evans. Juno Temple presta il volto al personaggio di Bettye McCart, mentre Dan Fogler a quello di Francis Ford Coppola. Al loro fianco anche Patrick Gallo, Burn Gorman, Colin Hanks e Giovanni Ribisi. The Offer è stato anche candidato ai Critics’ Choice Awards 2023, per la miglior Miniserie e per la Miglior Attrice Non Protagonista, grazie a Juno Temple.

Appuntamento ad aprile!

Sembra proprio che sia il western a farla da padrone questa volta. Un genere particolare, che sembrava essere passato di moda, ma che, a quanto pare, ha ancora molto da dire agli spettatori. Chissà se si tratta del ritorno di un tipo di serialità che sembrava destinata a scomparire, ma che invece sta facendo ancora sentire la sua voce. Staremo a vedere. Per questo mese i nostri consigli sulle migliori serie tv su Paramount Plus finiscono qui, ma continuate a seguirci per scoprire anche quali film non dovreste assolutamente perdervi, su questa piattaforma. Rimanete sempre sintonizzati su Tuttotek dunque, per ricevere altri consigli e rimanere sempre aggiornati sulle migliori serie tv e i migliori film presenti nelle diverse piattaforme streaming e non solo.

