Migliori film italiani da vedere su Netflix | Aprile 2023

Abbiamo selezionato per voi una lista dei migliori film italiani da vedere su Netflix. Il made in Italy che non passa mai inosservato, scopriamo insieme gli imperdibili titoli

La piattaforma Netflix continua a sorprendere tutti i fedeli abbonati, offrendo un catalogo sempre in costante aggiornamento. Per rimanere al passo con i tempi,abbiamo deciso di selezionare per voi una lista dei migliori film italiani da assaporare comodamente da casa.

Vi ricordiamo che l’abbonamento Netflix può essere usufruito comodamente da Smart Tv, o tramite l’apposita app da Pc, smartphone e tablet. Per ulteriori dettagli consultate la nostra guida su come abbonarsi e avere Netflix gratis!

Migliori film italiani su Netflix da vedere

Prima di cominciare, è opportuno anticipare che tutti i contenuti qui presentati per la nostra guida sono stati elencati in modo casuale e sono tutti validi allo stesso modo. Ecco di seguito tutto quello che c’è da sapere per godere di un mese ricco di titoli made in Italy come mai prima d’ora!

5-Era Ora | Migliori film italiani su Netflix

Iniziamo questo percorso tra i migliori titoli italiani presenti nel catalogo Netflix; con l’ultimo grande film di successo made in Italy, Era Ora. Diretto da Alessandro Aronadio con protagonisti Edoardo Leo e Barbara Ronchi; una commedia romantica dai risvolti profondi e inaspettati.

La storia si sofferma su Dante, un uomo dalla vita frenetica e dalle alte ambizioni lavorative che vive con la compagna Alice, un’artista in cerca di successo. La coppia entra in crisi quando la donna non è più in grado di sopportare i ritmi frenetici dell’uomo, sempre di corsa e incapace di fermarsi per dedicarle le giuste attenzioni. Un giorno però, Dante si sveglia e si rende conto di trovarsi ad un anno di distanza dalla sera precedente. Catturato in un loop temporale in cui ogni giorno corrisponde a un anno di vita; riuscirà a comprendere il valore del tempo prima che la sua vita vada a rotoli?

4-Il ladro di giorni | Migliori film italiani da vedere su Netflix

Per chi volesse assaporare un road movie tutto italiano, Netflix suggerisce tra i titoli disponibili da vedere Il ladro di giorni. Diretto da Guido Lombardi, di cui soggetto vincitore premio Solinas nel 2007 e romanzo pubblicato da Feltrinelli nel 2019; con attore protagonista Riccardo Scamarcio; Massimo Popolizio; Augusto Zazzaro e Giorgio Careccia.

Vincenzo è un piccolo criminale pugliese, il quale non appena uscito di prigione cerca di recuperare il rapporto con il figlio Salvo, mai visto fino a quel momento. Cresciuto sotto la custodia della zia insieme ai suoi cugini; Vincenzo e Salvo saranno protagonisti di un viaggio on the road per le lunghe coste pugliesi. Un percorso di crescita, ricerca di umanità e perdono, verso un destino infausto e già segnato.

3-Gli anni più belli |Migliori film italiani da vedere su Netflix

Gabriele Muccino offre emozioni e percorsi di crescita, nella pellicola italiana Gli anni più belli. Dotato di un cast eccezionale con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria; la storia di quattro amici rappresentata attraverso quarant’anni di storia.

Dal lontano 1980 ad oggi, dall’adolescenza all’età adulta. Le loro speranze, le loro delusioni, i loro successi e fallimenti sono l’intreccio di una grande storia di amicizia e amore attraverso cui si raccontano anche l’Italia e gli italiani. Un grande affresco che racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi saranno i nostri figli. È il grande cerchio della vita che si ripete con le stesse dinamiche nonostante sullo sfondo scorrano anni e anche epoche differenti.

2-La Scuola Cattolica | Migliori film italiani su Netflix

Tra i film italiani da vedere disponibili su Netflix, spicca la pellicola La Scuola Cattolica. Diretto da Stefano Mordini, tratto dall’omonimo romanzo vincitore del Premio Strega del 2016 scritto da Edoardo Albinati; prende ispirazione da fatti di cronaca nera realmente accaduti (il massacro del Circeo). Con protagonisti Benedetta Porcaroli, Emanuele Maria Di Stefano, Luca Vergoni, Francesco Cavallo e Giulio Pranno. Presentato in anteprima fuori concorso alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane da Warner Bros. con divieto ai minori di 14 anni.

La storia si ambienta nella Roma degli anni 70, attraverso le vicende di tre studenti di un liceo cattolico maschile della capitale. Provenienti da famiglie della migliore borghesia; ossessionati dall’eccesso e dal brivido del proibito, commettono un delitto che sconvolge l’Italia intera: il massacro del circeo.

1-7 Donne e un Mistero | Migliori film italiani su Netflix

Per chi volesse concludere la nostra guida speciale alla scoperta dei migliori titoli italiani con un po’ di leggerezza; è disponibile su Netflix la commedia intitolata, 7 Donne e un Mistero. Scritto da Alessandro Genovesi ( il quale anche regista) assieme a Lisa Nur Sultan; con un cast tutto al femminile di attrici sublimi: Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli e la partecipazione eccezionale di Ornella Vanoni.

Ambientato nel corso della Vigilia di Natale nell’Italia degli anni ’30; racconta le concitate ore che seguono l’inspiegabile omicidio di un imprenditore, nonché marito e padre. Riunite con la scusa di trascorrere il periodo natalizio riunite dopo tanto tempo passate divise, si ritroveranno costrette l’una di fronte all’altro a rivelare i segreti più intimi (e imbarazzanti) pur di risolvere il mistero. Chi è la vera assassina?

Appuntamento al prossimo mese!

Il nostro appuntamento sui migliori film italiani da vedere su Netflix per questo mese termina qui. Dopo un veloce passaggio nel ricco catalogo offerto dalla piattaforma, vi diamo appuntamento al prossimo mese con una nuova lista sui migliori titoli italiani da non perdere. Nel frattempo, non perdetevi gli altri contenuti dedicati ai film e le serie tv, su Prime Video, Disney Plus, Infinity e Rakuten Tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.