Monza-Roma: dove vedere la partita?

Il Sabato continua a mostrare un calendario molto folto: ma dove vedere Monza-Roma? Scopriamolo in questo articolo

I diritti televisivi sono diventati un punto fermo per il mondo del calcio, grazie ad una vera e propria rivoluzione, in campo e fuori. La Serie A, ad esempio, si ritrova suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a poter vantare la piena esclusività del prodotto. Se questo appare un autentico vantaggio per le società che godono così di vari introiti e sponsor, d’altro canto sembra una limitazione per utenti e tifosi, i quali si trovano costretti a ricercare molte informazioni sulle sfide di riferimento. Perciò l’articolo in questione vuole dare una mano ai diretti interessati, spiegando dove vedere Monza-Roma e raccontando chi potrebbe giocare dall’inizio.

La giornata 27 vedrà così due club che giungono da un periodo positivo. I padroni di casa respirano un’atmosfera tranquilla, i giallorossi sono invece in fiducia.

Dove vedere Monza-Roma: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

All’undicesimo posto in classifica con 36 punti, il Monza è vicinissimo alla cosiddetta salvezza aritmetica, mancando appena 4 lunghezze. Per questo i ragazzi di Palladino proveranno a conquistare la permannenza nella massima divisione il prima possibile. In sesta posizione con 44 punti c’è la Roma di De Rossi, squadra rinata sul piano del rendimento e della mentalità. Seppur a fatica, i giallorossi hanno conquistato successi importanti e si proiettano per i primi quattro posti, validi per la Champions League. Scopriamo allora dove poter vedere Monza-Roma, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata Londra da pochi anni, ha avuto il merito di scalare le gerarchie nell’ambito calcistico e ritagliarsi un posto di rilievo. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN garantire l’intera programmazione della Serie A. Il servizio si arricchisce con le partite di Serie B e con gli incontri di PFC e UFC, oltre ai tanti extra esclusivi. L’abbonamento mensile dà modo di scegliere tra due soluzioni: o il pacchetto standard al costo di 30,99 € oppure il pacchetto plus a 45,99 €, il quale garantire l’uso dell’app da due dispositivi in simultanea. Occorrerà effettuare pochi passaggi, cliccando sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Rifacendosi alla sfera Sky, la carta delle offerte presenta un quadro completamente diverso. Il pacchetto della Serie A mostra tre match per ogni giornata, dando però la possibilità di gustarsi le sfide del campionato femminile e gli incontri delle squadre estere. Ad aggiungersi l’intero pacchetto europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. La programmazione, inoltre, si sofferma anche su altri sport, come NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, basterà dunque cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Conclusa la discussione piattaforme, siamo giunti alla risposta tanto attesa: Monza-Roma sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Sabato 2 Marzo alle ore 18:00, teatro dell’incontro l’U-Power Stadium di Monza. Ricordiamo l’importanza di avere una VPN per essere totalmente protetti su internet.

Manca così poco, accomodatevi sul divano e gustatevi la partita. In alternativa, ogni dispositivo vi permetterà di usufruire del servizio tramite app.

Monza-Roma, probabili formazioni

A un passo dall’aritmetica salvezza e all’inseguimento della Champions: ecco i volti delle due squadre.

Di seguito le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Mota; Colpani, V. Carboni; Djuric.

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Kristensen, Mancini, Smalling, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.

Chi avrà la meglio in questa particolare sfida? Dateci un riscontro in merito. Per restare sempre aggiornati sulle news del mondo social e web, continuate a seguire tuttotek.it.