Migliori videogiochi con supporto Dualsense | Gennaio 2024

Tanti titoli sono usciti da quando è uscita la nuova console PS5 della Sony, nel 12 novembre 2020, ma solo alcuni supportano al massimo le feature del nuovo controller: ecco i migliori videogiochi con supporto Dualsense

Avendo avuto molti problemi con la produzione, merito soprattutto della crisi dei semiconduttori (qui trovate tutte le info in merito) avuta proprio all’inizio della distribuzione della nuova console, che ha rallentato non poco la produzione e di conseguenza la vendita della PS5. Ci sono stati pochi titoli che hanno avuto il pieno supporto del nuovo controller. Abbiamo scritto una guida sulle funzioni del controller ps5, dove abbiamo spiegato nel dettaglio come funziona. Ora, però, vogliamo elencarvi i migliori videogiochi con il supporto del Dualsense, per aiutarvi a vivere al massimo l’esperienza di gioco con PS5!

ASTRO’s Playroom | Migliori videogiochi con supporto Dualsense

Il primo videogioco che dovete assolutamente provare una volta che avete acceso la console è ASTRO’s Playroom. Il videogioco è gratis e lo trovate già preinstallato nella console! Il motivo per cui vi consigliamo di provare questo titolo per primo è perché sfrutta al meglio tutte le funzionalità del Dualsense. Letteralmente è una guida alle funzioni del Dualsense, vi permette di provare ogni feature che hanno implementato nel nuovo controller e vi guiderà passo per passo, ovviamente con una sana dose di divertimento! ASTRO’s Playroom è un platform, dove dovrete accompagnare il simpatico robotino ASTRO in un’avventura all’interno della PS5! Infatti il gioco è ambientato proprio all’interno della nuova console di Sony ed è ricca di chicce dal mondo PlayStation! Non solo componenti della console, ma tanti easter eggs dal mondo delle esclusive Sony! All’interno del mondo di gioco troverete infatti le icone della Sony, come Kratos e Atreus, Aloy, Ratchet e Clank, Joel e Ellie di The Last Of Us e molto altro! Scoprite tutte le funzionalità del controller in compagnia del piccolo robot e altri personaggi che abbiamo imparato a conoscere e amare! E se siete curiosi, qui trovate la nostra recensione!

Ratchet & Clank: Rift Apart | Migliori videogiochi con supporto Dualsense

Questo è un titolo davvero imperdibile non solo per i fan della saga, ma anche per chi vuole vivere un’esperienza di gioco coinvolgente. Ratchet & Clank: Rift Apart è il secondo capitolo della saga reboot di Ratchet & Clank, con protagonisti il coraggioso e intrepido Lombax Ratchet e l’ingegnoso robot Clank. Il gioco inizia con una cerimonia di celebrazione della carriera eroica da ranger del dinamico duo, con Clank che vuole fare una sorpresa al suo migliore amico Ratchet: un dispositivo che permette di viaggiare nel multiverso. Clank vuole infatti che Ratchet non si senta più solo e trovi altri suoi simili, ma le cose vanno storte quando il Dottor Nefarius irrompe alla cerimonia, causando una catastrofe nel multiverso e i due devono evitare che il robot malvagio se ne impadronisca. Il videogioco sfrutta alla perfezione il dualsense con i grilletti adattivi, potrete infatti applicare un certo tipo di pressione per avere un certo tipo di fuoco con le armi e il feedback aptico è attivo in ogni momento, dandovi la sensazione di essere lì e camminare insieme ai protagonisti. Sentirete tutti i movimenti anche durante le cutscene! Il videogioco è disponibile in esclusiva PS5. E se siete curiosi, qui trovate la nostra recensione!

Horizon Forbidden West | Migliori videogiochi con supporto Dualsense

Un altro grande sequel degno di nota è Horizon Forbidden West. Vi ricordate della bella guerriera Nora Aloy? Quella dove a fine Horizon Zero Dawn viene nominata come la salvatrice di Meridiana? Bene, perché è tornata e in grande stile! Prendete il primo capitolo e potenziatelo al massimo con tante missioni secondarie coinvolgenti, personaggi ben scritti e un mondo ricco d’interazione! Forbidden West prende tutte le caratteristiche del primo capitolo e le potenzia, mentre i difetti vengono migliorati. Niente più personaggi con zero animazioni facciali, questo capitolo è ricco di cutscene, anche nelle secondarie! I trigger adattivi si adattano perfettamente ai tiri con l’arco e il feedback aptico vi farà sentire gli atterraggi, le cavalcature sulle macchine e il terreno ricco di cespugli e fiumi da attraversare. Sentirete le foglie, il vento e l’acqua nelle vostre mani! Horizon Forbidden West è disponibile sia per PS4 che per PS5. E se siete curiosi, qui trovate la nostra recensione!

God Of War Ragnarök | Migliori videogiochi con supporto Dualsense

Il videogioco che ha (quasi) vinto il GOTY 2022, ma che ha ottenuto tantissimi premi e nomination. God Of War Ragnarök è la seconda avventura di Kratos in compagnia di suo figlio Atreus in una nuova avventura in cerca di prevenire il Ragnarök, la grande apocalisse che porrà fine ai Nove Regni. In cerca di evitare una profezia, Kratos e Atreus affronteranno tutte le minacce che gli si porranno davanti. Preparatevi ad affrontare Thor, Odino e tante altre creature provenienti dalla mitologia norrena. Con il feedback aptico sentirete la neve, le slitte che trainerete e tutta la distruzione che vedrete su schermo, mentre con i grilletti adattivi potrete impiegare tutta la vostra forza nell’affrontare i nemici con la Leviatano e con le Lame del Caos. Preparatevi ad una grande avventura tra padre e figlio nell’apocalisse che porterà alla fine del mondo. God Of War Ragnarök è disponibile per PS4 e PS5. E se siete curiosi, qui trovate la nostra recensione!

Marvel’s Spider-Man 2 | Migliori videogiochi con supporto Dualsense

I fan della Marvel impazziranno giocando titolo. Marvel’s Spider-Man 2 è il terzo capitolo della saga targata Insomniac Games dedicata all’iconico eroe dei fumetti Spider-Man. Una nuova minaccia si presenta nella città di New York: Kraven il Cacciatore, un folle in cerca della preda perfetta da cacciare. Peter e Miles dovranno collaborare per salvare la città ancora una volta, ma Kraven non è l’unico ostacolo che i due eroi dovranno affrontare. L’altra grande minaccia con cui i protagonisti dovranno combattere, infatti, è Venom. In questo titolo avrete la piena sensazione di essere Spider-Man: con il feedback aptico sentirete il vento su di voi, i pugni e i calci che tirerete ai nemici e con i grilletti adattivi potrete interagire con gli oggetti che i Ragni prendono in mano, oltre agli spettacolari quick time event in cui l’immersione totale è assicurata. E se siete curiosi, qui trovate la nostra recensione!

Tante avventure immersive con PS5

Come abbiamo già spiegato sul nostro sito, il Dualsense rappresenta la rivoluzione del gaming, perché l’immersione che offre Sony con questo nuovo gioiellino non lo offre nessun altro. Certo, il catalogo di esclusive con il supporto del Dualsense è ancora piccolo e va assolutamente ampliato, ma ora che tutti possono accedere alla PS5, siamo sicuri che avremo molti più videogiochi con il supporto del Dualsense. Basti pensare a tutti i titoli che sono stati annunciati ai Game Awards 2023, che hanno presentato molti titoli che vedremo dal 2024 in poi. Molti di questi titoli saranno esclusiva PS5, quindi sicuramente avremo modo di esplorare ancora di più le funzionalità e la potenza del Dualsense e della stessa PlayStation 5.

Comunque, per riassumere, i titoli che sfruttano maggiormente le funzionalità del Dualsense a nostro parere sono i seguenti:

