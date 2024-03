Lavatrice Samsung in offerta su Mediaworld per il FanClub!

La pulizia è una delle cose più importanti della nostra vita, così come lo è la pulizia dei nostri vestiti. Per mantenere i nostri vestiti belli e puliti c’è bisogno di una buona lavatrice, logicamente, giusto? A questo ci pensa Mediaworld con l’offerta sulla lavatrice Samsung dedicata ai possessori della carta Mediaworld FanClub!

Ovviamente per poter tenere i vestiti puliti non ci vuole una lavatrice qualsiasi, ce ne vuole una che sia buona e che renda la pulizia ottimale. Ma quella di cui parliamo oggi è una lavatrice che fa parte di una delle aziende del mondo dell’elettronica più famose e amate del mondo, ovvero la Samsung. Un’azienda che è quasi centenaria e che è in continua espansione, come ha dimostrato all’MWC 2024 svelando la sua nuova Galaxy AI. Con questa nuova tecnologia produrranno nuovi prodotti molto interessanti, ma non perdiamo il focus sull’argomento del giorno. Oggi su Mediaworld trovate in offerta la lavatrice Samsung, una delle migliori della line-up, alla modica cifra di 548,99 euro invece di 1079 euro. Potete accedere all’offerta cliccando qui.

Una pulizia intensa con la lavatrice Samsung in offerta su Mediaworld

Questa lavatrice è munita di una tecnologia di Ecolavaggio. Questa tecnologia rende la pulizia molto più intensa e concentrata, assicura un bucato perfetto anche a basse temperature. Quello che fa questa tecnologia, infatti, è quella di trasformare in bolle qualsiasi detersivo voi inseriate all’interno della lavatrice. Diventando delle bolle, il detersivo entra perfettamente all’interno dei vestiti e assicura una pulizia molto precisa, proteggendo i materiali e risparmiando energia. Inoltre c’è la tecnologia Smacchia Tutto Plus, che è in grado di rimuovere anche le macchie di sporco più intense e difficili da eliminare. Potete anche aggiungere una fase di ammollo semplicemente premendo un pulsante e lasciando che le Ecobolle penetrino nel materiale dei vestiti, rimuovendo anche le macchie più difficili.

Una lavatrice molto efficace e amante della pulizia! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.