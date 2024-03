Torino-Fiorentina: dove vedere la partita?

Passando al match serale, ci si sofferma su una sfida interessante. Scopriamo così dove vedere Torino-Fiorentina

I diritti tv sono ormai una consuetudine all’interno del mondo del calcio, totalmente cambiato. La Serie A, ad esempio, si trova ad essere suddivisa tra Sky e DAZN, con quest’ultima che ne vanta la piena esclusività. Questo può dimostrarsi così un vantaggio per le società che godono di introiti e sponsor, ma un vero e proprio “tallone d’Achille” per i tifosi, i quali sono costretti a cercare diverse informazioni su ogni singola partita. L’articolo in questione ha dunque uno scopo preciso, dare conto di dove vedere Torino-Fiorentina e mostrare le probabili formazioni.

La giornata 27 chiuderà il Sabato con un confronto serale particolarmente sentito, visto che i due club non sono troppo distanti. Occhio all’ex Belotti in casa Fiorentina.

Dove vedere Torino-Fiorentina: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Al decimo posto con 36 punti, il Torino arriva da due ko di fila, uno contro la Lazio per 0-2 e uno contro la Roma per 3-2. Sono state così le capitoline ad arrestare il percorso di Juric, pronto a ripartire per non perdere il ritmo e dare uno slancio alla fase finale della stagione. Con 41 punti la Fiorentina occupa la settima posizione, non così lontana dagli avversari. L’ultimo successo contro la Lazio ha fatto “dimenticare” il rendimento altalenante e i toscani si proiettano così in piena zona Europa League. Andiamo allora a scoprire dove poter vedere Torino-Fiorentina, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, che ha sede a Londra, si è dovuta distinguere rispetto alle altre, vincendo parte della competizione e facendosi conoscere. A dimostrarlo il fatto che DAZN sia attualmente l’unica piattaforma in grado di garantire l’intera programmazione della Serie A. Il servizio si arricchisce con le gare di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile si divide in due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, che permette l’uso dell’app da due dispositivi simultaneamente. Saranno necessarie poche operazioni, cliccando sul link diretto che rimanda al sito.

Prendendo la questione Sky, molto diverse è la carta dei servizi. Il pacchetto relativo alla Serie A mostra tre match per ogni giornata, dando però la possibilità di guardare i confronti del campionato femminile e i match dei club esteri. Si aggiungono anche gli impegni europei, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. La programmazione, inoltre, si amplia ad altre discipline sportive, quali NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento mensile ha un costo di 14,99 €, occorrerà così solamente cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Messa in archivio la discussione, eccoci arrivati allo snodo principale: Torino-Fiorentina sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo Sabato 2 Marzo alle ore 20:45, teatro dell’incontro sarà lo Stadio Olimpico Grande Torino del medesimo capoluogo. Ricordiamo di munirsi di una VPN quando si naviga su internet.

Torino-Fiorentina, probabili formazioni

Ivan Juric sfida Vincenzo Italiano: ci si attende una gara complessa.

Di seguito le probabili formazioni:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

Una delle due riuscirà ad avere la meglio o ci si fermerà su un pareggio? Dateci il vostro parere. Continuate intanto a seguire tuttotek.it per non perdervi news sul mondo social e web.