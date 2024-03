Braun rivoluziona la cura della pelle: nuovo sistema a Luce Pulsata e App integrata

Il nuovo epilatore Braun Skin i-expert offre la soluzione più rapida per ottenere fino a 1 anno di pelle liscia, rendendo l’epilazione comoda da fare a casa.

Il sistema intelligente di Braun Skin i-expert personalizza automaticamente la potenza di ogni impulso in base alla tonalità della pelle e guida interattivamente l’utente durante il trattamento, garantendo un controllo sicuro e un’esperienza di epilazione estremamente confortevole.

Tutti i dispositivi Braun a Luce Pulsata sono progettati per garantire un’epilazione rapida, sicura ed efficace, sottoponendosi a rigorosi test per garantire risultati desiderati. Certificati da dermatologi indipendenti secondo gli elevati standard di sicurezza dermatologica di Skin Health Alliance, i dispositivi Braun offrono una soluzione affidabile.

La peculiarità di Skin i·expert risiede nelle innovazioni dell’app integrata:

Ahmed Aboulenein, Vicepresidente globale di Braun, ha dichiarato:

“Al Kronberg Innovation Center di Braun, il nostro team è impegnato a progettare prodotti innovativi e incentrati sul consumatore che sfruttano tecnologie all’avanguardia. Il nostro obiettivo è soddisfare i consumatori fornendo i migliori strumenti per superare i problemi quotidiani di cura della persona. Dallo studio dei consumatori e dei loro bisogni, siamo arrivati a lanciare l’ultimo ritrovato in termini di epilazione a luce pulsata del nostro brand: Braun Skin i-expert . Ciò che rende unica la nuova Luce Pulsata Braun è l’integrazione di una tecnologia di apprendimento intelligente collegata ad un app per smartphone. Questo sistema apprende e si adatta alle esigenze specifiche della pelle e dei peli dell’utente , guidandolo passo dopo passo durante l’intero processo del trattamento. Il dispositivo offre un riscontro personalizzato sulla seduta , così da guidare il consumatore e risolvere i dubbi sull’utilizzo del prodotto in tempo reale. Braun Skin i-expert è il più avanzato epilatore a luce pulsata della linea Braun, e grazie alla sua tecnologia innovativa adesso l’epilazione a casa è ancora più semplice e alla portata di tutti”.

La Dott.ssa Christine Dierickx, MD, rinomata esperta in dermatologia cosmetica e Direttrice della Skinperium Laser and Cosmetic Dermatology Clinic di Lussemburgo, ha dichiarato:

“L’epilazione è uno dei tre motivi principali per cui i pazienti si recano dal dermatologo. Molti consumatori credono che i dispositivi per uso domestico siano complicati e non permettano di ottenere i risultati desiderati, ma questo è un falso mito: infatti, Braun Skin i·expert è un dispositivo unico, sviluppato dopo anni di ricerca che offre un sistema smart intuitivo capace di rendere l’epilazione estremamente semplice per i consumatori. Il dispositivo apprende utilizzo dopo utilizzo per fornire un’esperienza personalizzata per ogni utente. Inoltre, il dispositivo adatta automaticamente la potenza degli impulsi di luce alla tonalità della pelle per garantire i migliori risultati in totale sicurezza. La nuova Luce Pulsata Braun Skin i·expert rivoluzionerà il modo di epilarsi a casa”.