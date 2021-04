Migliori giochi Free to Play e gratis per Xbox | Aprile 2021

Ecco per voi una classifica dei migliori free to play e giochi gratis disponibili ad oggi sullo store di Xbox. Ognuno di questi titoli è disponibile gratuitamente per tutti i possessori di Xbox Live

Ecco per voi una lista di giochi gratis che, su Xbox, vi permetteranno di trascorrere moltissime ore di gioco senza dover spendere nulla. Si intenda, i giochi facenti parte di questa classifica sono di differente genere e la classifica è stilata tenendo conto delle ore di gioco offerte e del livello di svago proposto. Se volete scoprire anche quali sono i migliori free to play per PS4 vi rimando alla nostra guida. Pronti a scoprire i migliori free to play e giochi gratis per le console di casa Microsoft?

Un mercato in grande crescita

È sempre più evidente come l’industria dei videogiochi stia crescendo e con essa anche i relativi prezzi. Ovviamente c’è da dire che molto spesso è il livello tecnico stesso del gioco a far lievitare il prezzo, visto lo standard richiesto dagli utenti per etichettare un videogioco come “tripla A”. Si spiega così il perché molti titoli free to play diventino molto diffusi, tenendo testa ai numeri dei grandi titoli. Un aspetto molto interessante da considerare è che ormai i giochi gratis stanno raggiungendo un livello di qualità molto elevato e per questo si presentano come titoli molto validi. Adesso bando alle ciance e partiamo.

Migliori giochi Free to Play e gratis per Xbox: Magic Duels

Magic Duels è sicuramente il titolo della lista che meno ha bisogno di introduzioni. Infatti stiamo parlando del free to play basato sul omonimo e famosissimo gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering. Il gioco di carte vi permetterà di affrontare epici duelli di carte in modalità campagna, con le varie trame che si aggiorneranno ad ogni espansione del gioco di carte fisico. Inoltre, con un roster di oltre 1300 carte, potrete affrontare gli altri giocatori con mazzi unici. Per ottenere le carte potrete ottenere dei pacchetti giornalmente con delle missioni o attraverso l’oro guadagnato dai duelli. Prendete parte al gioco di carte più famoso al mondo in modo completamente gratuito.

Migliori giochi Free to Play e gratis per Xbox: Smite

Smite è un moba sviluppato da Hi-Rez completamente free to play. Il gioco offre la possibilità di giocare tantissime modalità diverse fra loro con circa 90 personaggi. I personaggi, tutte divinità appartenenti a diverse mitologie, non potranno essere sbloccati attraverso il favore guadagnato dopo ogni partita. Il gioco è ovviamente incentrato sul multiplayer e sul competitivo, anche se Hi-rez periodicamente rilascia avventure in coop che permettono di ottenere oggetti per la personalizzazione come skin o voice pack. Il gioco, sempre seguito dai suoi sviluppatori, vi fornirà centinaia di ore di gioco.

Migliori giochi Free to Play e gratis per Xbox: TERA

TERA, o The Exiled Realm of Arborea, è un gioco di ruolo online ambientato nel mondo fantasy di Arborea. Questo mondo fu generato migliaia di anni prima da due titani stanchi delle lotte tra i loro simili nel loro universo. Dopo l’immane sforzo di aver creato questo nuovo universo si adagiarono su di un pianeta diventando terreno fertile per il proliferare della vita e tramutandosi nei continenti dove la vostra avventura avrà luogo. In TERA avrete la possibilità di creare il vostro personaggio scegliendo fra tante razze uniche e diverse classi. Come in ogni gioco loot e crafting saranno componenti essenziali per modellare al meglio la vostra build. Preparatevi quindi a intraprendere la innumerevoli avventure che vi attendono sopra i titani fondatori in uno dei mmorpg free più giocati degli ultimi anni.

Migliori giochi Free to Play e gratis per Xbox: Path of Exile

Path of Exile è un action RPG in terza persona con telecamera isometrica. Il gioco, in puro stile Diablo, vi permetterà di affrontare la modalità campagna in solo o con un gruppo di amici. Il gioco basa tutto il suo successo sulla ampia possibilità di modellazione del personaggio. Ogni giocatore potrà scegliere fra 6 classi distinte e tutti i vostri poteri saranno il risultato delle gemme che equipaggerete nelle vostre armature.

Le vostre statistiche invece saranno costituite dalle abilità passive sbloccabili attraverso un sistema di punti ottenuti salendo di livello. Queste abilità sono circa 1300 e sono disposte su di un albero condivo fra le varie classi. Quindi il vostro personaggio iniziale potrebbe ottenere le abilità di un altra classe durante l’avanzamento del gioco. Inoltre gli sviluppatori periodicamente rilasciano aggiornamenti e indicono eventi a tempo limitato per ottenere ricompense uniche.

Migliori giochi Free to Play e gratis per Xbox: Fortnite

Il battle royal più di successo in assoluto che non ha bisogno di presentazioni, Fortnite è uno dei free to play più giocati sia console che su PC. Tantissime ore di divertimento assicurato nella continua lotta alla sopravvivenza e alla costruzione. Il gioco vi permetterà da soli o con un party di affrontare i classici 100 giocatori in una delle sfide più folli e divertenti di sempre. Non c’è bisogno di aggiungere altro per descrivere l’epico battle royal di Epic Games.

Migliori giochi Free to Play e gratis per Xbox: Apex Legends

Dopo Fortnite non poteva mancare, in questa nostra speciale lista, Apex Legends. Il battle royale di casa EA e Respawn è uno dei migliori titoli del 2019 e sicuramente una delle sorprese di quest’anno. Siamo vicini alla sua season 2 e siamo tutti molto curiosi di sapere e vedere che cosa ci riserveranno. Intanto possiamo goderci un ottimo FPS e una bella varietà nel gameplay data dalla presenza di più leggende, tutte utilizzabili e diverse fra loro.

Migliori giochi Free to Play e gratis per Xbox: Warframe

Warframe è uno sparatutto GDR in terza persona. Il gioco si guadagna il titolo di questa classifica per il semplice fatto che potenzialmente potrebbe coinvolgervi per un numero infinito di ore. La meccanica fondamentale del gioco è che ogni oggetto è craftabile e personalizzabile con i materiali. Il gioco attraverso le missioni della storia o i moltissimi eventi giornalieri vi permetterà di sbloccare gli schemi di tantissime armi e warframe, le armature biologiche che costituiscono il vostro personaggio. Puntare ad avere ogni singolo oggetto del gioco vi porterà via tantissimo tempo ma data la varietà delle missioni non vi stuferà.

Ogni oggetto è customizzabile grazie un ampia scelta di colori e skin e definibile con l’uso delle mod, oltre 800 diverse fra loro, che andranno a costruire la vostra built. Il gioco ciclicamente rilascia nuovi Warframe e set di armi legati agli eventi o alle trame. Inoltre con un po di pazienza potrete ottenere il Platino, la moneta a pagamento del gioco, scambiando oggetti con gli altri utenti. Ipoteticamente potreste sbloccare set e bundle a pagamento senza nemmeno spendere un euro. Se siete alla ricerca di un gioco la cui base è il farming spietato avete trovato ciò che fa per voi gratuitamente.

Migliori giochi Free to Play e gratis per Xbox: AirMech Arena

La vostra sete di distruzione e guerra è assolutamente implacabile? Bene, AirMech Arena è il gioco che fa per voi. Guerre e battaglie fra robot giganti in grado di mutare forma e di diventare delle vere e proprie macchine da guerra e morte. A seconda del vostro stile di gioco potete decidere se trasformarvi in un umanoide o in un aeroplano e così via. Siete pronti a scoprire tutte le trasformazioni pazzesche a cui vi sottoporrà questo free to play?

Migliori giochi Free to Play e gratis per Xbox: Paladins

Paladins è un grande classico per quanto riguarda i giochi gratis e free to play. Molto simile ad Overwatch, vi troverete ad affrontare partite multiplayer molto frenetiche e colorate, caratterizzate dall’utilizzo di diversi personaggi. Trovate la build perfetta per voi e lanciatevi in questa divertente avventura insieme a tutti i vostri amici. Assolutamente consigliato e da provare.

Migliori giochi Free to Play e gratis per Xbox: Brawlhalla

Un free to play targato Ubisoft, ve lo sareste mai aspettato? Si tratta di un titolo molto simile a Smash Bros, una bella varietà di personaggi presi in prestito da diversi universi narrativi, videoludici e non solo. Tante modalità di combattimento e tante opportunità di divertimento. Siete pronti a sfidare tutti in compagnia dei vostri amici o in singolo? Brawlhalla è assolutamente un gioco da provare e da approfondire, inoltre i continui aggiornamenti lo rendono sempre un titolo sulla cresta dell’onda.

Migliori giochi Free to Play e gratis per Xbox: Neverwinter

Avete mai pensato ad una versione videoludica di Dungeons and Dragons? Sì? Allora avrete sicuramente pensato a Neverwinter. Tutta l’esperienza del famosissimo gioco di ruolo riproposta in chiave virtuale e completamente gratis! In Neverwinter avrete a disposizione tante razze, tanti classi e tante missioni. Molto godibile in singolo ma soprattutto in compagnia. Strutturato come i più classici MMORPG online ma con una visuale in terza persona. Il comparto tecnico non è dei migliori ma poco importa quando di mezzo c’è un gioco simile, infatti il titolo è molto immersivo e difficilmente vi annoierete.

Buon divertimento videogiocatori!

Se ancora siete indecisi vi ricordo, nuovamente, che tutti i giochi qui sopra riportati sono gratuiti e che quindi provarli non vi costa nulla.

Ovviamente tutti i giochi sopracitati permettono diverse forme di acquisti in game ma queste non tolgono nulla al gioco stesso. Sta quindi al giocatore decidere quanto spendere sul titolo, anche se in alcuni casi la situazione può sfuggire di mano, come il caso di cui vi abbiamo parlato avvenuto in Counter Strike.

Sono dunque i free to play una valida alternativa ai videogiochi “tripla A”? Fateci sapere la vostra opinione!

Vi ricordo che tutti i giochi potranno essere scaricati dallo store gratuitamente per tutti gli utenti in possesso di un account con abbonamento Xbox Live.